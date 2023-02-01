У Овечкина украли гол, Кузнецов сотворил шедевр и принес «Вашингтону» важнейшую победу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях оказался сильнее «Коламбус Блю Джекетс». Игра завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время, а ее главным героем стал российский форвард «Кэпс» Евгений Кузнецов, который забил победный гол и отдал гениальную голевую передачу. Александр Овечкин был очень близок к своему 813-му голу в НХЛ, но вратарь «Коламбуса» лишил его триумфа, вытащив шайбу с линии ворот.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 (ОТ)

Заключительная игра перед длинной паузой у вашингтонской команды прошла на «Нэшнуайд Арене» против аутсайдера Восточной конференции и всего турнира — «Коламбуса». «Жакеты» после 50 матчей имели в своем активе лишь 34 очка и уже не рассчитывают на борьбу за зону плей-офф.

«Столичные» тоже подошли к этой игре не в лучшей форме: клуб чередует победы и поражения, становясь все ближе и ближе к опасной девятой позиции на Востоке, которая не дает права сыграть в плей-офф НХЛ.

Всего два дня назад «Кэпс» разгромно уступили »Торонто» (1:5) и были настроены исправиться в предстоящем матче, чтобы уйти на десятидневный перерыв в хорошем настроении.

Старт игры вышел для «Вашингтона» сомнительным: уже на второй минуте игры нападающий «столичных» Маркус Йоханссон схлопотал удаление за задержку соперника. Однако «Коламбусу» не удалось реализовать численное преимущество, за что «Вашингтон» мгновенно наказал: счет в матче классным броском открыл американец Гарнетт Хэтэуэй, которому ассистировали Ларс Эллер и Ник Дженсен — 0:1!

Игра сразу обострилась: в течение минуты арбитрам пришлось выписать сразу два обоюдных удаления. Сначала Евгений Кузнецов и Кент Джонсон отправились полировать скамейку штрафников, а затем к ним присоединились Конор Шири и Владислав Гавриков.

79 секунд соперникам пришлось провести на льду в формате 3х3, но воспользоваться освободившимся пространством они так и не смогли.

Однако за пять минут до конца первой 20-минутки команды все-таки обменялись заброшенным и шайбами: сначала Тревор ван Римсдайк с передачи Николаса Обе-Кубеля увеличил преимущество «Вашингтона» (2:0), а спустя 12 секунд Патрик Лайне ассистировал Эндрю Пику, который сократил отставание «Коламбуса» (2:1).

Второй период выдался равным: по истечении 26 минут игры арбитр выписал третье обоюдное удаление — Мартин Фехервари и Матье Оливье получили по две минуты штрафа за толчок клюшкой и грубость соответственно.

После того как составы команд вернулись к изначальному положению, третью шайбу в ворота финского голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало уложил Тревор ван Римсдайк — причем с великолепной передачи Евгения Кузнецова (3:1).

Россиянин элегантно прокатился за воротами соперника и выдал шикарный пас на пятак — ван Римсдайку оставалось лишь подставить клюшку и с метра отправить шайбу в створ.

Ответная шайба прилетела в сетку ворот «Вашингтона» на исходе первой половины игры — Эрик Робинсон сделал счет 2:3 после ассиста Матье Оливье.

В третьем периоде «Коламбус» всячески пытался сравнять счет, что и получилось за семь с небольшим минут до окончания основного времени матча — Джонни Гудро после паса Гевина Байройтера оформил третью шайбу «Коламбуса» и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время исход матча решился всего за 26 секунд.

Главным героем встречи стал российский форвард «Кэпс» Евгений Кузнецов, который забросил свою седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, завершив точным броском комбинацию Маркуса Йоханссона и Эрика Густафссона. 4:3 — победа «Вашингтона»!

Этот гол в овертайме стал для Кузнецова уже восьмым за всю карьеру в НХЛ. Больше него за «Вашингтон» в дополнительное время забивал только Александр Овечкин (13).

В этой встрече Ови результативными действиями не отличился. Но он тоже был очень близок к голу: вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало вытащил шайбу с самой ленточки.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов тоже не отметился результативными действиями, как и российские хоккеисты «Коламбуса» — Владислав Гавриков и Кирилл Марченко.

По итогам всего игрового дня в НХЛ Евгений Кузнецов, набрав два балла за результативность, стал третьей звездой. Первой звездой был признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, который забросил победную шайбу в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз».

Второй звездой дня в НХЛ стал нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, записавший на свой счет два гола и два ассиста в игре против «Монреаль Канадиенс».

После этой игры «столичные» набрали 60 очков и закрепились на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» с 34 баллами остался на дне таблицы Востока и вместе с «Чикаго Блэкхоукс» делит последнее место в сводной таблице лиги.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 11 февраля в гостях против «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 23.30 по московскому времени.

«Коламбус» предстоящий проединок сыграет дома против «Торонто Мэйпл Лифс». Матч пройдет в ночь с 10 на 11 февраля и начнется в 03.00 мск.