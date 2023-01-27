«Наша легенда, таких осталось единицы»: умер трехкратный чемпион мира Пушница

Александр Пушница, который трижды выигрывал чемпионаты мира по самбо, скончался на 74-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым прославленный спортсмен боролся долгое время. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев назвал Пушницу «легендой, которая олицетворяет настоящее самбо советских времен».

«Сегодня в Омске на 74-м году жизни скончался трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница. В последние годы Александр Михайлович боролся с онкологическим заболеванием.

Всероссийская федерация самбо выражает искренние слова соболезнования близким и родным Александра Михайловича. Скорбим», — говорится в официальном заявлении Всероссийской федерации самбо.

Александр Пушница родился 1 ноября 1949 года в деревне Коренново Венгеровского района Новосибирской области. После службы в армии он переехал в Омск, где работал инспектором уголовного розыска, а в 1971 году выполнил норматив мастера спорта СССР. Первые серьезные титулы пришли к Пушнице позднее, в 1974 году он завоевал золото не только национального первенства СССР по самбо, но и впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.

С тех пор Пушница девять раз становился победителем чемпионата СССР по самбо, причем золотые медали он завоевывал несколько лет подряд – с 1974 по 1980, а также в 1983 и 1984 годах.

Пушница был самым титулованным советским самбистом. На его счету три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), также три раза он оказывался на верхней ступени пьедестала почета Кубка мира, награды на этом турнире он завоевал в 1977, 1980 и 1987 годах. Два раза он выигрывал первенство Европы — 1976, 1984. Также спортсмен — трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, семикратный чемпион РСФСР. Пушница участвовал и в соревнованиях ветеранов, а в 1997 году завоевал титул чемпиона Европы.

Также самбист иногда выступал на соревнованиях по дзюдо и даже завоевал медаль в этом виде спорта: он стал бронзовым призером чемпионата СССР в 1978 году.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил легендарность Пушницы.

«Александр Михайлович – наша легенда, таких осталось единицы, он олицетворяет настоящее самбо советских времен. Он родился и жил в своем любимом городе Омске, проводил турнир на свои призы, объединял всех ветеранов вокруг себя. Александр Михайлович был добрым, порядочным человеком, настоящим другом», — сказал Елисеев ТАСС.

Пушница работал во Всероссийской федерации самбо, он был вице-президентом организации и заместителем председателя Федерации самбо Омской области, а также руководил бюджетным учреждением города Омска «Спортивный клуб А. М. Пушницы». В Омске с 2000 года проводится ежегодный открытый Всероссийский турнир по самбо на призы Александра Пушницы.

С 2000 года Пушница был почетным гражданином Омска. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Он был настоящей легендой спорта. Его знал и уважал весь мир. Многочисленные победы Александра Михайловича Пушницы на самых статусных соревнованиях навсегда вошли в историю спорта и прославили Омскую область.

Тысячи мальчишек начали заниматься самбо, потому что хотели быть похожими на Александра Михайловича и мечтали повторить его триумф.

Его уже нет с нами, но, уверен, память о нем будет вдохновлять многие поколения спортсменов на новые достижения. Родным и близким Александра Михайловича – мои искренние слова поддержки в этот тяжелый час», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального правительства.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале также выразил соболезнования в связи со смертью именитого спортсмена.

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам», — написал Шелест.

У Пушницы был брат-близнец Владимир, который также занимался самбо. В своей карьере он становился бронзовым призером чемпионатов СССР по самбо, завоевывал бронзовые награды Кубка СССР по самбо и был мастером спорта СССР международного класса. Спортсмен скончался в 2000 году.