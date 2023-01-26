«Надо принимать приглашение»: Россия сможет участвовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что ее очень обрадовала эта новость, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что России стоит принять это приглашение.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте организации.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что российские атлеты должны принять участие в соревнованиях.

«Это отличная возможность получить соревновательную практику. Для нас практика соревнований сейчас имеет значение. Я уверена, что нам надо принять это приглашение. Нас не каждый день куда-то приглашают. Нас никуда не приглашают»,

— передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Положительно эту новость оценили и в Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

«Нам это интересно. Это дополнительная соревновательная практика. Пока мы не понимаем, на каких условиях нас приглашают. Пока они не сформулированы. Мы решим, будем ли мы участвовать или не участвовать, когда будут сформированы условия. Сейчас этого нет. Как жест — воспринимаем очень позитивно. В первую очередь как возможность для наших спортсменов получить соревновательную практику. Азиатские игры — большие соревнования. В Азии гимнастика получила хорошее развитие, очень сильные сборные у Японии, Китая и других стран. Соревноваться с ними — это важно», — сказал президент ФСГР Василий Титов.

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что ее порадовала инициатива ОСА, а также отметила, что Россия не напрашивалась на участие в Играх, но ее туда пригласили.

«Это очень приятная новость. Я порадовалась. Мы не напросились, а получили приглашение, что очень приятно. Я надеюсь, что наш Олимпийский комитет рассмотрит эту возможность. Если не будет негативных последствий от этого, то будет прекрасно, если наши спортсмены примут участие в соревнованиях.

Сложно сказать, какие в дальнейшем будут шаги по выводу российских спортсменов из изоляции. Вчера была бумага от МОК, где прописано, что могут выступать на соревнованиях спортсмены, которые активно не поддерживают СВО. Но я прочитала мнение многих известных личностей, сама ознакомилась с документом. Нужно разобраться, как это будет происходить. Считаю, что это неправильно. Опять идет деление на своих и чужих, но мы настаиваем на том, что спорт должен быть вне политики. Пока никто не может предположить, будут ли наши спортсмены участвовать в Олимпиаде 2024 года», — отметила Батыршина.

Приглашение от ОСА пришло через день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул требования к российским и белорусским спортсменам для участия в международных соревнованиях. В заявлении организации указывается, что атлеты, которые не поддерживали специальную военную операцию России на Украине, могут получить право участвовать в турнирах после тщательной индивидуальной проверки. Не всем это заявление МОК показалось приемлемым. Например, глава Минспорта Олег Матыцин сказал, что недопустимо определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии.

Азиатские игры проводятся с 1951 года. На последние Игры, которые состоялись в Индонезии, приехали представители 45 стран. Первое место в командном зачете заняла команда Китая, выигравшая 132 медали высшей пробы. На второй строчке расположилась Япония (74), замкнула тройку сильнейших Республика Корея (49).

Китайские спортсмены являются самыми успешными за всю историю проведения соревнований; на их счету 1342 золотых награды. У Японии и Южной Кореи 957 и 696 золотых медалей соответственно.