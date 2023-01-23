Несколько раз за ночь вызывали реаниматологов: почему фигуриста Костомарова не выводят из комы

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров во время выступления в ледовом шоу «Анна Каренина» во дворце спорта «Лужники»

Российский фигурист, олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров все еще остается в больнице. Пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев рассказал, почему именитого спортсмена не выводят из медикаментозной комы, хотя уже отключили от аппарата ЭКМО, врач Александр Резепов оценил примерные сроки восстановления фигуриста, а заслуженный тренер России Александр Жулин предположил, что виной столь резкого ухудшения самочувствия Костомарова мог стать банальный поход в баню.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Костомарова планируют отключить от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поскольку организм уже сам способен обеспечивать кровь кислородом.

По данным СМИ, 20 января Костомарова действительно отключили от ЭКМО, но при этом не стали выводить из состояния медикаментозной комы.

Сообщалось, что фигуристу в ночь на 21 января якобы несколько раз вызывали реаниматологов.

Пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев рассказал, почему Костомарову пока необходимо оставаться в медикаментозной коме.

«Это нужно для сохранения нервной системы и успешного восстановления всего организма. Подобные пациенты более управляемы. Нервная система и головной мозг находятся под контролем аппаратов, ведь в сознании человек не всегда может себя проконтролировать.

Начинается истерика, бунт, если нарушается функция дыхания. Это может привести к обратной динамике, поэтому пока фигурист остается в коме — это спасает нервную систему», — сказал Пурясев изданию Woman.ru.

Врач Александр Резепов в беседе со Sport24 отметил, что сепсис в легких Костомарова быстро распространяется по всему организму, что может привести к еще большим осложнениям.

«Сепсис охватывает весь организм, поэтому легкие — это только начало развития сепсиса. Пневмония — очень серьезное заболевание, от которого люди довольно часто умирают. Это тяжелое состояние, которое может привести к остановке дыхания. Надеюсь, Роман с этим справится. Организм спортсмена более стойкий, чем у обычного человека», — отметил Резепов.

Также врач уточнил, что Костомарову предстоит долгое лечение и восстановление после болезни, поскольку пневмония нередко сопровождается осложнениями в виде бронхиальной астмы или бронхоэктазов.

«Говоря простым языком, это дырки в легких. Осложнения могут пойти в любую сторону, поэтому сейчас говорить об этом нет смысла, но осложнения — очень высокая вероятность в положении Костомарова.

Дай Бог, чтобы такого не произошло. Лечение занимает в среднем 3-4 недели без восстановительного периода», — заключил Резепов, отметив, что более точные прогнозы по срокам выздоровления можно будет сделать, когда у спортсмена будут нормальные анализы крови.

Российская артистка Мария Аниканова, подруга фигуриста, выразила мнение, что болезнь Костомарова спровоцировали вовсе не выступления в ледовом шоу на открытом катке в сильный мороз.

«Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило то, что Костомаров катался на открытом катке. Он же думает: «Я молодой, здоровый, я спортсмен, ну чуть-чуть подкашливаю». Пневмония страшна тем, что перестаешь кашлять, а чуть-чуть подкашливаешь.

Я так понимаю, что там даже родители не общаются с врачами и врачи его жене Оксане не говорят всего», — передает слова Аникановой НТВ.

Заслуженный тренер России Александр Жулин предположил, что болезнь мог усугубить поход Костомарова в баню.

«Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен.

Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент.

Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки все будет хорошо», — сказал Жулин в эфире Первого канала.