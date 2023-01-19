«Планируют отключить от ЭКМО»: состояние фигуриста Костомарова улучшилось

Российского фигуриста Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, планируют отключить от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). При этом спортсмен по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы. «Газета.Ru» — о том, что известно о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду на данный момент.

Российский фигурист, олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров остается в больнице. Он по-прежнему находится в медикаментозной коме, однако его состояние постепенно улучшается. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к спортсмену, Костомарова собираются отключить от аппарата ЭКМО.

«Накануне к Роману впервые за все это время могла прийти супруга Оксана Домнина.

Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно»,

— заявил источник.

О существенных изменениях к лучшему, однако, говорить рано. Как отметил накануне двукратный чемпион мира, хореограф Максим Ставиский, который регулярно работал с Костомаровым на проекте «Ледниковый период», состояние фигуриста остается стабильно тяжелым. По его словам, надо ждать реакции организма на антибиотики.

«Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае может быть фатальным, поэтому сейчас оно стабильно.

Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее.

Ждем, когда антибиотики подействуют», — цитирует Ставиского РИА Новости.

Такую же информацию накануне сообщал отец фигуриста — Сергей Костомаров.

«Ничего нового я вам не скажу. Состояние стабильно тяжелое», — сказал Костомаров-старший в комментарии «Матч ТВ».

О госпитализации Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое. До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Пока не было достоверной информации о состоянии спортсмена, в СМИ появлялись различные сообщения. Так, Starhit писал, что у Костомарова якобы развился сепсис, тело начало синеть, а медики боялись делать прогнозы относительно его восстановления.

О ситуации высказался актер Юрий Батурин, сосед и приятель Костомарова. Он признался, что не знает подробностей о состоянии фигуриста, однако подчеркнул, что его бывшая партнерша по танцам на льду — Татьяна Навка, завоевавшая в паре с ним золото туринской Олимпиады, — делает все, чтобы спортсмену оказывали помощь в полном объеме.

«Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Просто я немного знаю об этом. Дай бог ему здоровья. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Он спортсмен, думаю, что выкарабкается.

Его партнерша Навка всех на уши поставила. Им занимаются лучшие врачи»,

— написал Батурин в соцсетях.