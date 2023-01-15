Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд 54-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Филадельфии Флайерз». Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин не ушел со льда без гола, попутно обновив пару рекордов лиги. «Газета.Ru» — о том, как капитан «Вашингтона» повторил еще один рекорд Гретцки и пробил отметку в 30 шайб за сезон.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 1:3

Столичная команда проводила на этой неделе «двойник» с «Филадельфией»: гостевая игра в ночь с 11 на 12 января завершилась победой «Флайерз» со счетом 5:3, поэтому в ответной игре подопечные Питера Лавиолетта были настроены взять реванш и порадовать домашнюю публику двумя набранными очками.

Однако игра началась для вашингтонцев не лучшим образом: счет открыли гости.

На 14-й минуте встречи первую шайбу в матче забросил 28-летний нападающий Скотт Лоусон, который удачно реализовал численное преимущество после передач Энтони Д'Анджело и Джоэла Фараби.

Ответную шайбу забросил Александр Овечкин — за две минуты до конца первого периода россиянин оказался первым на добивании, растолкав всех соперников на пятачке и протолкнув шайбу мимо канадского голкипера Картера Харта.

Вторая 20-минутка прошла под контролем «Филадельфии». Гости сумели забросить две шайбы в течение 49 секунд — сначала Джеймс Ван Римсдайк с передачи Оуэна Типпета и Моргана Фрост вновь вывел свою команду вперед, после чего Уэйд Аллисон с передач Кевина Хейса и Скотта Лоутона сделал счет 3:1.

Во второй половине второго периода «летчики» допустили два удаления, но «Вашингтону» не удалось реализовать большинство.

Третья 20-минутка прошла бодро: соперники несколько раз устраивали стычки на льду, вынуждая судей выдавать обоюдные удаления за грубость и неспортивное поведение. Отличились с не самой лучшей стороны Ти Джей Оши и Трэвис Конечны, а затем и Том Уилсон со Скоттом Лоутоном.

Как ни старались вашингтонцы сравнять счет, забросить шайбу им так и не удалось. Итоговый счет матча остался прежним — 3:1 в пользу «Филадельфии».

После этой победы «летчики» набрали 43 очка и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Кэпс» с 52 баллами идут на седьмой позиции, которая дает право сыграть в плей-офф Кубка Стэнли.

Рекорды Овечкина

Для того чтобы обновить очередное историческое достижение в НХЛ, Александру порой бывает необходимо просто появиться на льду. Минувшая игра для российского нападающего столичной команды стала 1319-й в регулярных чемпионатах.

По этому показателю он поднялся на 59-е место в истории лиги, обойдя трехкратного обладателя Кубка Стэнли Ги Карбонно. Следующей целью Овечкина является Райан Сутер, который провел 1324 игры.

Основным достижением 37-летнего капитана «Вашингтона» стала 400-я шайба, заброшенная на домашнем льду. Этот гол стал для россиянина 810-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также он забил 410 голов в гостях. Подобное, кроме Овечкина, удавалось лишь легендарному канадскому нападающему Уэйну Гретцки, за которым россиянин ведет погоню в списке лучших снайперов в истории лиги. Только им удавалось забросить не менее 400 шайб дома и на выезде.

Всего в списке голеадоров на домашнем льду Овечкин занимает пятое место. Лидирует по данному показателю Гретцки, который забросил 492 шайбы на своей площадке. Вторым идет Горди Хоу (449), третьим — Яромир Ягр (411).

Единолично выйти на четвертую позицию Александр Овечкин может уже в ближайшее время — на счету Майка Гартнера 401 заброшенная шайба.

Также Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 или более заброшенными шайбами — вместе с вышеупомянутым Майком Гартнером у него их 17.

Кроме того, Овечкин побил рекорд по скорости достижения планки в 30 шайб в сезоне для игроков 37+ лет. Ранее это достижение 54 года принадлежало легендарному Жану Беливо, который в возрасте 37 лет забил 30 голов за 54 матча в сезоне-1968/1969.

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 44 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 810 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю, отставая от Уэйна Гретцки на 84 гола.

Всего за свою карьеру в Северной Америке россиянин провел 1319 игр, в которых набрал 1459 баллов за результативность.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь с 16 на 17 января против «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях. Стартовое вбрасывание состоится в 03.30 по московскому времени. Команда из Филадельфии 16 января в гостях сразится с «Бостон Брюинз». Эта игра стартует в 21.00 по Москве.