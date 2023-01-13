«Врачи делают все возможное». Фигурист Костомаров остается в тяжелом состоянии

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров остается в тяжелом состоянии. По информации СМИ, у него начался сепсис, медики не делают прогнозы относительно его состояния и развития болезни. «Газета.Ru» — о том, что известно о состоянии выдающегося спортсмена на данный момент.

Звезда российского фигурного катания Роман Костомаров по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Сообщается, что спортсмену становится хуже, у него начался сепсис. Эту информацию передает издание StarHit со ссылкой на свой источник.

«В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа, — сообщает издание. — Он под круглосуточным наблюдением, лежит в общей четырехместной реанимации для кардиологических больных. Это самое сильное отделение в Коммунарке.

Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги.

Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было».

Российские информационные агентства накануне — также ссылаясь на свои источники, близкие к спортсмену, — передавали, что улучшений в его самочувствии нет, он в стабильно тяжелом состоянии.

Также ранее сообщалось, что Костомаров якобы несколько дней подряд пытался заниматься самолечением, с высокой температурой окунаясь в прорубь. Эти слухи опроверг отец фигуриста.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где-то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

Предполагается, что Костомаров мог заболеть из-за того, что активно выступал в новогодние праздники, участвуя в ледовых шоу. В том числе он катался на открытых катках при низкой температуре воздуха. Заслуженный тренер России Алексей Мишин призвал не искать причину в этом. По его словам, болезнь Костомарова — неудачное стечение обстоятельств.

«Вы знаете, это то же самое, что Евгений Семененко неудачно упал на катке нестандартного размера. Люди говорили, что нельзя проводить шоу на маленьких катках. Это просто случай — как на маленьких катках шоу проводить, так и в морозы. Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз.

Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило. Это просто неудачное стечение обстоятельств.

Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», — приводит слова Мишина РИА Новости.

Пока врачи продолжают бороться за то, чтобы великий спортсмен пошел на поправку, его близкие и друзья выражают ему слова поддержки. Бывшая партнерша Костомарова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка призвала молиться за его здоровье.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — цитирует Навку Sport24.

Высказалась и телеведущая, участница проекта «Ледниковый период» Регина Тодоренко, которая каталась в паре с Романом Костомаровым в сезоне-2020.

«Роман Сергеевич сейчас борется за жизнь. Он сильный, я точно знаю.

Молюсь! Мы вместе с тобой, чемпион», — написала Тодоренко в соцсетях.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно во вторник, 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находится на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивается как крайне тяжелое. До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».