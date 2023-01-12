«Состояние стабилизировали». Что известно о заболевании фигуриста Костомарова

В состоянии российского фигуриста Романа Костомарова изменений нет, его удалось стабилизировать. Спортсмен уже второй день находится в Коммунарке с пневмонией. Ранее появилась информация о том, что Костомаров якобы лечился купанием в проруби, но отец олимпийского чемпиона ее опроверг.

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова удалось стабилизировать. Его состояние по-прежнему тяжелое, сообщил ТАСС источник.

«Глобальных изменений нет, но состояние более-менее стабилизировали», – сказал собеседник агентства.

10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию. Фигурист принимал участие в ледовых проектах Авербуха – с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», после – катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

По данным ТАСС, спортсмена госпитализировали в больницу в Коммунарке. Его подключили к аппарату ЭКМО.

Telegram-канал Shot сообщал 11 января, что Костомаров находится в состоянии медикаментозной седации. Отмечается, что у 45-летнего фигуриста выявлена левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B.

«По нашим данным, накануне фигуристу была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен. Температура сейчас – 37,8. Из-за пневмонии развилась дыхательная недостаточность. Костомаров находится на ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных», – говорится в посте.

Валентина Костомарова, мать спортсмена, подтвердила 11 января, что ее сын находится в крайне тяжелом состоянии из-за левосторонней пневмонии.

«Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя», – приводит ее слова телеканал «360».

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что олимпийский чемпион болел на протяжении недели до своей госпитализации 9 января. Сообщалось, что спортсмен продолжал выступать с температурой 38,4 и нырял в ледяную прорубь, чтобы вылечиться.

Но отец Романа Костомаров Сергей опроверг эту информацию. «Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться»,

– приводит слова Костомарова-старшего «Матч ТВ».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «бредом» информацию о том, что Костомаров якобы нырял в прорубь в качестве лечения.

«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет», – приводит слова Тарасовой РИА Новости.

После известий о тяжелом состоянии Романа Костомарова его коллеги стали высказывать различные предположения причин его состояния. Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что фигурист подхватил инфекцию, а морозы могли ухудшить его самочувствие.

«Я была в шоке, когда узнала, что Костомаров попал в реанимацию. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Возможно, на такие мероприятия, шоу в период обострения инфекций было бы целесообразно вводить масочный режим. Хотя бы для зрителей. Чтобы уберечь наших спортсменов и артистов», – приводит ее слова Metaratings.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что олимпийский чемпион 2006 года попал в больницу из-за выступлений в экстремально холодную погоду.

«Дай Бог здоровья Роману, это сейчас самое важное. Вполне может быть, что это связано с шоу. Большинство работают в шоу, которое заказывает организатор, и неважно в какую погоду.

Надо помнить, что всегда главное — здоровье, всегда думайте, куда суетесь. В 30 градусов мороза нельзя кататься ни за какие деньги», – цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Но заслуженный тренер России Алексей Мишин призвал не винить катки и погодные условия.

«Я помню, что мы катались на открытых катках во времена моей прогрессивной молодости и в очень сильный мороз. Другие спортсмены тоже катались — ничего не происходило. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Но теперь винить катки, мороз, шоу и организаторов — это неправильно», – сказал он.