«Оказался подлецом и дураком»: легкоатлета Литвинова дисквалифицировали за допинг

Российский метатель молота Сергей Литвинов, признавшийся в употреблении запрещенных препаратов при подготовке к Олимпиаде — 2012 в Лондоне, получил дисквалификацию на два года. Основанием стала база данных московской антидопинговой лаборатории.

Два года дисквалификации

Российский легкоатлет Сергей Литвинов, специализирующийся в метании молота, дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Решение о дисквалификации вынесено на основании базы данных (LIMS) московской антидопинговой лаборатории, которые были получены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по договоренности с Олимпийским комитетом России.

Срок дисквалификации отсчитывается с 8 ноября 2021 года и длится до 7 ноября 2023 года. При этом все результаты спортсмена, показанные на соревнованиях с 14 июля 2012 по 25 февраля 2016 года были аннулированы.

Таким образом, Литвинов лишен бронзовой медали чемпионата Европы, которую он выиграл в 2014 году.

Сергей был младшим, шестым ребенком в семье прославленного метателя молота Сергея Литвинова, который выиграл золото Олимпиады в Сеуле в 1988 году, серебро Игр в Москве в 1980-м, а также двукратным чемпионом мира.

Сергей Литвинов-младший пошел по стопам отца, хоть и добился меньших успехов. Помимо чемпионата Европы 2014 года он годом ранее стал чемпионом России.

«Принимал допинг под давлением»

Интересно, что сам Литвинов в собственных соцсетях в день официального объявления о дисквалификации признался в том, что действительно употреблял допинг при подготовке к Олимпиаде-2012, куда в итоге не попал.

«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России. В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон.

До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я растерял все ощущение техники, над которой так усердно работал до этого, а молот летел дальше, — написал атлет.

— Я не попал в олимпийскую сборную в 2012-м, потому что сделал три броска со штрафом в квалификационный день чемпионата России.

После того года я ничего не принимал, потому что понял, что это не тот спорт, который я люблю. Моя мотивация в спорте заключалась в том, чтобы становиться лучше и совершенствоваться в этой очень сложной технической дисциплине. Я интересовался методами тренировок, техники и психологии этого вида спорта. Улучшение результата без прогресса в этих трех аспектах, но с допингом – не приносит удовольствия и не имеет смысла.

В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил пытался улучшить ситуацию в моей стране, создавал антидопинговые сообщества, помогал в расследованиях – таких, какие проводил Хайо Зеппельт.

В последние месяцы я передал все детали моего дела в AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом».

«Держать его подальше от России»

Признание Литвинова-младшего не осталось без реакции. Наиболее ярко и остро воспринял публикацию легкоатлета Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком. Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно? — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

— Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен».

Интересно, что Литвинов и раньше высказывался по ситуации с расследованием немецкого журналиста Хайо Зеппельта, а также призывал не осуждать супругов Степановых, которые первыми дали разоблачительные интервью о якобы действующей в России системе применения и сокрытия допинга, рассказав о том как обстоят дела в легкой атлетике.