€250 тысяч за пропажу партии кокаина: новый поворот в деле Промеса

Нидерландское издание AD опубликовало информацию о новых аспектах уголовного дела, в котором оказался замешан полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Сообщается, что футболист заплатил €250 тысяч наркодилеру из-за пропажи партии кокаина весом в 400 кг. Футболист также пропускает сборы московского клуба, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Адвокат Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» объяснил это тем, что ОАЭ могут выдать игрока Нидерландам.

Новые подробности в уголовном деле Промеса

Государственная прокуратура Нидерландов предъявила суринамцу Питу Вортелю обвинения в контрабанде крупных партий кокаина и участии в двух преступных сообществах. Сообщается, что одна из партий наркотического вещества весом в 400 кг была украдена в июле 2019 года. По информации издания AD, именно в связи с утерей партии в уголовном деле фигурирует имя нидерландского полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

По информации источника, футболист был связан с транспортировкой этой партии, а после ее утери выплатил Вортелю €250 тысяч в качестве штрафа.

Сотрудники органов правопорядка, которые занимаются этим делом, нашли в телефоне Вортеля номер Промеса. Стоит отметить, что на момент совершения преступления футболист выступал за амстердамский «Аякс». Перед судом ему предстоит предстать 3 марта 2023 года. При этом адвокат Вортеля Руд ван Боом заявил не только о непричастности своего подзащитного к преступлениям, но и о том, что его не связывали никакие взаимоотношения с Промесом, а информация о выплате штрафа за пропавшую партию кокаина – это слухи.

«Квинси Промес? То, что он заплатил [Вортелю] 250 000 евро, – необоснованные слухи. Информация об этом поступила только в отдел криминальной разведки, и она получила некоторое освещение в средствах массовой информации. Это в основном сплетни, больше ничего», — заявил адвокат AD.

Издание также пишет о том, что кража партии кокаина могла стать причиной убийства бывшего футболиста Келвина Майнарда, который защищал цвета «Волендама» и «Антверпена». Он был застрелен в Амстердаме также в 2019 году, напавшие на игрока скрылись. Позднее полиция задержала троих подозреваемых, но в итоге никто из них не понес наказание.

Информация о том, что футболист замешан в деле о незаконном обороте наркотиков появилась в 2022 году.

Почему Промес пропускает сборы «Спартака» в ОАЭ

10 января «РБ Спорт» опубликовал информацию, согласно которой Промес может пропустить первые два сбора «Спартака». Первый сбор столичный клуб проведет с 13 по 27 января в Дубае, второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. В январе футболист будет тренироваться с молодежным составом «Спартака», а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

«Спорт-Экспресс» утверждал, что полузащитник пропустит первый сбор по медицинским показаниям. Углубленный медосмотр для футболистов «Спартака» должен был состояться 11 января, однако, по информации источника, состояние футболиста позволило понять, что он не полетит в ОАЭ. Издание также отметило, что у футболиста нет конфликта ни с тренерским штабом, ни с руководством клуба. Он вернется к занятиям с основой, когда наберет форму.

Однако 11 числа «РБ Спорт» сообщил, что никаких проблем со здоровьем у Промеса нет, и в ближайшее время он начнет индивидуальные тренировки в Москве.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» объяснил, по какой причине футболист пропустит сборы «Спартака» в ОАЭ, а также рассказал, скажутся ли уголовные дела, заведенные на Промеса в Нидерландах, на его карьере в России.

«В 2021 году Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной выдачи преступников. Что это может значить для Промеса? Промес – неоднозначный футболист, на родине его до сих пор преследуют за семейные разборки, разбирательство до сих пор продолжается, за участие в преступном сообществе и другую незаконную деятельность.

Таким образом, получается следующая ситуация: если Промес полетит в ОАЭ, то его экстрадируют в Нидерланды, где он получит реальный срок.

Что касается того, грозит ли что-то Промесу или нет в России, то здесь будет зависеть от того, будет ли направлен акт о правовой помощи. По крайней мере, он так называется в России. Если одна из стран направит такой акт российской стороне, с которой у нее есть договоренности о выдаче преступников, Промеса, конечно же, выдадут. Вероятность того, что Промеса выдадут в другой стране, в тех же ОАЭ, тоже очень велика, потому что всегда срабатывают эти запросы.

Я думаю, что Промесу ничего не остается пока, кроме как выступать в России и ждать, что каким-либо образом для него на родине закончится это все лучшим вариантом, а не лишением свободы», — заявил адвокат.

Стоит напомнить, что на Промеса заведено уголовное дело в связи с тем, что летом 2020 года он на семейном застолье напал на своего брата и нанес ему удар ножом в колено. Пострадавший принес заявление в полицию только осенью, тогда же было начато расследование. В декабре правоохранительные органы арестовали футболиста, несколько дней он провел в изоляторе, однако был отпущен после выплаты залога. Следствие продолжалось, футболист полностью отрицал свою вину. В ноябре 2021 года Промеса обвинили в покушении на убийство, тогда же стало известно, что максимальный срок, который он может получить по этому делу, – четыре года заключения.

В июне 2022 года Гражданский суд Амстердама постановил, что Промес обязан выплатить пострадавшему родственнику компенсацию за причиненный ущерб. Сам футболист с таким решением оказался не согласен, и его адвокат подал апелляцию. Решение суда о компенсации не отменяет того факта, что Промес еще может получить реальный срок по этому делу.