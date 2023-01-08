Орел улетает: Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из ММА-индустрии

Непобежденный экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в очередной раз шокировал своих поклонников и любителей смешанных единоборств. Россиянин объявил о полном уходе из ММА-индустрии и из проектов, с ней связанных. Блогер Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» допустил, что Хабиб не покинет ММА полностью, однако переключится на другую деятельность, куда его могли позвать «очень серьезные люди».

Непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уходит из ММА-индустрии — эту информацию подтвердил сам спортсмен. В соцсетях он сделал репост записи, в которой было сказано: «Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Причиной является желание Хабиба больше уделять времени семье».

Непосредственно Нурмагомедов сам не выступал с заявлением об уходе. Однако еще в пятницу он заставил насторожиться поклонников, опубликовав фото со своей командой, которое он сопроводил словами благодарности и подписью: «Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу». Очевидно, речь шла именно об этом решении.

close 100% khabib_nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

И если Хабиб действительно захотел оставить ММА в прошлом, то едва ли он повернет назад. В том, что он твердо придерживается данного им слова, уже неоднократно убедился президент UFC Дана Уайт, который много раз пытался уговорить Орла вернуться в октагон.

Однако Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гейтжи в октябре 2020 года при рекорде 29-0 заявил о завершении карьеры и с тех пор не поддавался ни на какие уговоры.

Закончив выступать как боец, Хабиб все же оставался в ММА. Он стал развивать собственный промоушен Eagle FC, а также работал с другими бойцами — в частности, с Исламом Махачевым и с Усманом Нурмагомедовым. При поддержке Хабиба Махачев добился главного успеха в карьере, став чемпионом UFC в легком весе, а теперь Исламу предстоит новое испытание: 11 февраля в Австралии он сразится с лучшим бойцом чемпионата вне весовых категорий Алексом Волкановски.

Верится с трудом, что Хабиба не будет в команде Махачева. С другой стороны, они проработали вместе достаточно времени, к тому же, всю домашнюю часть подготовки Ислам провел вместе с Хабибом, а в Австралии, несомненно, сможет справиться своими силами.

Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов в беседе с «Газетой.Ru», впрочем, выразил мнение, что на деле Хабиб не сможет полностью уйти из смешанных единоборств в силу того, что для российских ММА он является слишком значимой фигурой, сравнимой с Федором Емельяненко. Кроме того, Тарасов считает, что Нурмагомедов все равно не оставит Махачева без поддержки и будет в его углу.

«Для этого спорта в России он сделал очень многое, его уход не означает ничего плохого. Напротив, это доказывает, что любой спортсмен, достигший больших результатов, может делать все, что хочет — он может быть и политиком, и кем угодно. Хабиб посвятил ММА всю жизнь, а сейчас может позволить себе заниматься тем, чем хочет.

Мне кажется, в СМИ слишком серьезно восприняли эту информацию. Нет, Хабиб не может полностью уйти из ММА, он — наследие ММА на сегодня.

Федор Емельяненко в свое время тоже пытался уйти, но у него, естественно, не получилось, и он до сих пор в этом.

Остался Ислам Махачев, который для Хабиба чуть ли не как родной брат. Думаю, во время боя Хабиб будет с ним в углу. Он же не был для бойцов тренером, который работал с ними каждый день, приходил утром и говорил: «начинайте разминку». Скорее, он делился опытом, был спарринг-партнером. В общем, мне кажется, что Хабиб не может уйти от ММА, просто он решил отдохнуть и заняться другими серьезными делами. А возможно, его куда-то позвали очень серьезные люди, которым он не может отказать, и ему действительно это интересно», — допустил Тарасов.

Рассуждать о причинах такого решения Хабиба можно долго, пока он сам не объяснит, что конкретно подтолкнуло его к такому шагу. Семья, безусловно, является важным фактором: ни для кого не секрет, как много она значит для Нурмагомедова. И именно ради нее Хабиб в 2020 году завершил карьеру: по его словам, он обещал маме не драться после смерти своего отца и тренера Абдулманапа. Бой с Гейтжи стал для Хабиба первым после ухода отца из жизни — и последним.

Тренер Хавьер Мендес, работающий с Нурмагомедовым, подтвердил, что у него был разговор с Хабибом. И в этой беседе спортсмен признался, что хочет чаще бывать с семьей.

«Он не хочет упускать шанс быть отцом. Мы разговаривали около трех недель назад, и он рассказал мне о своих планах. Он собирался поговорить с командой и сообщить им о своем решении. Он делает это по правильным причинам. Он семейный человек и просто хочет проводить больше времени с семьей», — цитирует Мендеса Yahoo Sports.

Впрочем, нельзя исключать, что причина кроется не только в желании уделять время близким. Предположение, высказанное Артемом Тарасовым, косвенно подтвердил друг семьи Хабиба Рамазан Рабаданов.

«Я совсем не удивлен этому. Это естественный переход человека с одного уровня на другой. Он общался с разными бизнесменами.

Сравнив свой потенциал в этом с людьми, которые делают большие деньги и дела, он понял, что сможет выжить на новом для себя уровне.

Уровень бизнес-организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет», — сказал Рабаданов «Чемпионату».