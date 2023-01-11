Медикаментозная седация и левосторонняя пневмония: Костомаров борется за жизнь в реанимации

Победитель зимних Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке. 45-летний спортсмен попал туда 10 января с предварительным диагнозом «пневмония». За сутки состояние фигуриста ухудшилось. Чемпионка Игр-2006 по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, что могло привести к таким последствиям, а также объяснила, почему взрослые спортсмены хуже переносят нагрузки на открытом воздухе при низких температурах.

За ночь состояние ухудшилось

В Коммунарку Костомаров был переведен вечером 10 января, где был позднее подключен к аппарату ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО).

По информации «Матч ТВ», 11 января 45-летний олимпийский чемпион оставался под наблюдением врачей, которые диагностировали у него левостороннюю пневмонию с гриппом В.

В настоящий момент Костомаров лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных под медикаментозной седацией.

Позднее эту информацию подтвердила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Он сейчас в «Коммунарке» у выдающихся врачей. Состояние его тяжелое. Конечно, я хочу пожелать ему скорейшего выздоровления», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

График Костомарова на новогодних каникулах был загружен. С 29 декабря по 7 января он выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Выступление в Коломне происходило на открытом воздухе при температуре около -20°C. По словам постановщика Ильи Авербуха, при столь низкой температуре спортсменам еще не доводилось участвовать в мероприятиях.

«При возвращении на открытое пространство происходит большая нагрузка на организм»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказала предположение, что Костомаров подхватил пневмонию из-за того, что организм взрослого человека справляется с нагрузками на морозе хуже детского.

«Если мы раньше катались на открытых катках — думаю, что и Роман начинал заниматься на открытом льду, — то потом мы перешли в закрытые площадки, как мы называем «парниковые условия». Наши организмы немного расслабились и стали переносить мороз хуже. В глубоком детстве мы катались в Петербурге и при -36, но никто не заболевал. Это вопрос тренировки.

Так как все шоу и все ледовые мероприятия ушли сейчас в абсолютном большинстве под крышу, то при возвращении на открытое пространство происходит большая нагрузка на организм», — заявила Журова «Газете.Ru».

Также депутат Госдумы дала совет всем, кто планирует проводить время на катке.

«При посещении массовых катаний нужно давать себе перерывы, сходить попить чай, погреться. Но если температура воздуха очень низкая, то, конечно, лучше воздержаться от катания. Выход на лед при -20 и ниже пользы организму не принесет», — заключила Журова.

Поддержал Костомарова и почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев, с которым у него в свое время были непростые отношения.

«Рома — очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень.

О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Крайне обеспокоен его состоянием, желаю ему искренне скорейшего выздоровления.

Рома Костомаров — боец! Конечно, нам бывало непросто, но он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю. Надеюсь, его борцовские качества помогут ему справиться с этой непростой ситуацией. Я уверен, что он сможет выбраться», — приводит слова Писеева «Матч ТВ».

Вокруг Костомарова сплотилась вся семья фигурного катания России

Новость о серьезных проблемах со здоровьем у олимпийского чемпиона Турина-2006 вызвала шок у спортивной общественности. Так, бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая призвала всех быть более осторожными и пристальнее следить за своим состоянием.

«Кошмар! Надеюсь, что Роман как можно скорее поправится и продолжит радовать нас своим катанием. Всем желаю только здоровья и беречь себя!» — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Исполняющий обязанности президента ФФККР Александр Коган отметил вклад Костомарова в развитие фигурного катания.

«Роман — один их наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления», — приводит слова Когана «Матч ТВ».

А двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая исполняет главную роль в спектакле «Волшебник страны Оз», поддержала спортсмена трогательным постом.

«Все будет хорошо! Скорейшего выздоровления!» — написала Медведева, выложив фотографию Костомарова в своих соцсетях.