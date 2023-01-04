Еще два шага к рекорду Гретцки: Овечкин оформил дубль, но не спас «Вашингтон»

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и был признан второй звездой матча с «Баффало Сэйбрз», но это не спасло «столичных» от поражения в овертайме. Артемий Панарин в третий раз за последнее время забил российскому вратарю, на этот раз пострадал голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков. А гол Никиты Задорова не спас «Калгари Флэймз» от поражения «Виннипегу Джетс». «Газета.Ru» — о самых интересных событиях в прошедшем дне НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» — 4:5 (ОТ)

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:5. В этом проигранном поединке российский нападающий Александр Овечкин был признан второй звездой после того, как оформил дубль, в очередной раз сделав уверенный шаг в сторону «вечного рекорда» Уэйна Гретцки. Сначала его ассистентом выступил еще один российский хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который выиграл вбрасывание, после чего Александр Великий мощно приложился к шайбе, поражая ворота соперников. А вот во втором голе Овечкина Кузнецов вбрасывание проиграл, однако ему на помощь пришел Конор Шири, вступивший в отбор и вырезавший передачу на Александра. В итоге голы 807 и 808 оказались оформлены.

Еще до матча об успехах Овечкина высказался сам Уэйн Грецтки, который выразил уверенность, что российский хоккеист сможет побить его рекорд, а также лестно отозвался о самом игроке.

«Я думаю, мы уже прошли ту точку, когда уместно говорить, сделает ли он это. Год назад мы говорили, что это всего лишь вопрос времени, когда он побьет мой рекорд. Это здорово для хоккея. Это позитивно, я считаю, что не могло быть человека, который лучше бы подходил для этого. Он великолепен для нашего спорта.

Насколько Овечкин сможет увеличить рекорд? Что ж, это зависит от него — как долго он будет играть и, надеюсь, оставаться без травм», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

Теперь на счету Овечкина 1457 (808+649) очков в НХЛ. Таким образом, российский хоккеист вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров Лиги, догнав легендарного финского игрока Теэму Селянне. Следующей целью россиянина стал Стэн Микита, который за свою карьеру набрал 1467 очков. Лидером этого рейтинга является Уэйн Гретцки — 2857. Нападающий также догнал Бретта Халла по количеству матчей с несколькими голами с учетом плей-офф, теперь на его счету 174 такие игры, и по этому показателю Овечкин и Халл делят второе место в НХЛ.

Овечкин установил рекорд по числу голов за первые 40 игр сезона для хоккеистов старше 36 лет. На счету 37-летнего нападающего сейчас 28 голов, он идет в темпе 50+ заброшенных шайб за сезон. Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Овечкину, который в первых 40 играх сезона-2021/22 отличился 27 раз и завершил сезон с 50 голами.

Свои шаги к рекорду Гретцки Овечкин отмечал очень эмоционально, не забывая при этом о своей семье: после одной из заброшенной шайб нападающий через стекло дал пять по руке своего сына Сергея.

Первой звездой этого матча был признан форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, который в поединке набрал четыре очка – три заброшенные шайбы (одна победная, в овертайме) и одна голевая передача. Оформленный хет-трик позволил габаритному американскому нападающему обойти Овечкина по количеству голов за сезон: теперь на его счету 30 шайб, а у российского игрока оказалось на две меньше. После игры лидер «столичных» оценил действия своего соперника, а также высказался об игре «Вашингтона» в этом матче.

«Он большой и сильный. Хорошо двигает шайбу, отличный бросок.

Для «Вашингтона» все складывалось хорошо, когда мы играли жестко и глубоко продвигали шайбу, качественно использовали форчек. Благодаря этому появлялось пространство для атаки. У нас сразу начали появляться качественные моменты, мы забрасывали шайбы», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Другие успехи российских хоккеистов в НХЛ

Еще одним выдающимся матчем прошедшего дня в регулярном чемпионате НХЛ стал поединок «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролины Харрикейнз», запомнившийся дуэлью нападающего нью-йоркского клуба Артемия Панарина и голкипера Петра Кочеткова, который начал сверкать в составе «Харрикейнз» в этом сезоне. Панарин в этом сезоне не забивает регулярно, но так вышло, что в последнее время от него пострадали его же соотечественники: российские голкиперы Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз». И вот теперь, в матче с «Каролиной», Панарин застал врасплох Кочеткова, когда проехался по дуге от борта на вершину, но вместо того, чтобы предсказуемо уходить на круг, бросил. Маневр оказался резким и непредсказуемым для голкипера, который ничего не смог сделать.

Шайба Панарина и голевая передача Виталия Кравцова, который набрал первое очко за шесть игр, помогли «Рейнджерс» одержать победу со счетом 5:3. «Каролину» не спасли ни сэйвы Кочеткова, ни результативный пас Андрея Свечникова. Нападающий в этом поединке также попал под силовой прием от Джейсона Трубы, после которого неудачно приземлился на спину. Но обошлось без серьезной травмы, и продолжить матч Свечников смог.

Примечательно, что «Рейнджерс» прервали серию «Каролины» из 17 матчей, в которых команда набирала очки. Ранее в декабре клуб из Нью-Йорка остановил «Торонто Мэйпл Лифс», прервав их результативную серию из 15 игр. Сообщается, что «Рейнджерс» стали первой командой в истории лиги, которой удалось прервать несколько 15-матчевых результативных серий по ходу одного сезона.

Еще в одном матче «Сент-Луис Блюз» в серии послематчевых буллитов одолел «Торонто» со счетом 6:5. Ворота «Мэйпл Лифс» защищал россиянин Илья Сорокин, который совершил 27 спасений, однако этого не хватило для победы его команды. В составе «Блюз» отличился Павел Бучневич, который отдал результативную передачу и реализовал свою попытку в серии буллитов.

При этом в матче не смог принять участие Владимир Тарасенко, который 1 января получил травму руки в матче с «Миннесотой Уайлд» и не сумел доиграть встречу. Российский игрок помещен в список травмированных как минимум на месяц. Именно через четыре недели состоится повторное обследование. Бучневич до матча с «Торонто» вспомнил о разговоре с одноклубником.

«Он говорил мне после игры в большинстве в первом периоде, что сломал руку и не может держать клюшку», — приводит слова Бучневича The Athletic.

Бучневич также добавил, что после игры Тарасенко подошел к нему и сказал, что это «просто ушиб».

А вот гол россиянина Никиты Задорова не спас «Калгари Флэймз» от поражения в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс». Встреча завершилась со счетом 3:2. В другом поединке «Нэшвилл Предаторз» одолел «Монреаль Канадиенс» с результатом 6:3. Форвард «Предаторз» Яков Тренин отметился ассистом.