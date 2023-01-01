Овечкин оформил хет-трик в новогоднюю ночь и повторил уникальный рекорд НХЛ

Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Монреаля», когда в Москве праздновали Новый год, и приблизился к вечному рекорду Уэйна Гретцки на расстояние 88 заброшенных шайб. Также капитан «Вашингтона» повторил 37-летнее достижение легендарного Майка Босси по количеству голов за календарный год и попал в топ-6 снайперов НХЛ по хет-трикам в регулярных чемпионатах.

Овечкин ворвался в 2023-й год настоящим голевым ураганом. «Монреаль Канадиенс» был снесен со счетом 9:2 — и не последнюю роль в этом сыграл хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз».

Первый гол Великой Восьмерки случился во втором периоде. Овечкин, Ларс Эллер и Тревор ван Римсдайк разыграли быструю комбинацию на троих, разорвав всю оборону «Монреаля», а закончилось все тем, что российский нападающий грамотно дождался паса возле чужого пятака и расстрелял ближнюю «девятку».

В третьем периоде капитан «Вашингтона» оформил дубль: реализовал большинство шикарным броском из своего «офиса» — левого круга вбрасывания. Шайба отрикошетила от штанги и залетела в дальнюю «девятку» — красота.

Наконец Овечкин поставил жирную точку в матче: за три минуты до финальной сирены россиянин совершил сольный проход по левому флангу, одним плечом оттеснил опекающего его защитника, ворвался на пятак и в упор расстрелял вратаря (9:2).

Любопытно, что первые два гола российский нападающий отметил львиным рыком на всю арену и потрясанием кулака, а на третий уже будто не обратил внимания — слишком легко это было.

Сами игроки «Вашингтона» признали Ови лучшим игроком матча в раздевалке и вручили ему необычный подарок — очень толстую веревку пожарника (талисман команды на нынешний сезон), а потом заставили выжимать ручной динамометр, чтобы показать свою силу (еще одна традиция «Кэпс» в этом сезоне).

Благодаря этому хет-трику Овечкин сделал большой шаг на пути к вечному рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894). Сейчас на счету россиянина 806 заброшенных шайб, а значит, осталось «всего» 88 — для звездного нападающего это вопрос пары лет.

Также Великая Восьмерка повторил рекорд легендарного канадца Майка Босси, который держался 37 лет.

Босси восемь раз в карьере забрасывал минимум 50 шайб за календарный год. Теперь это достижение повторил и Овечкин, который покорял отметку в 50 голов в 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015, 2018 и 2022 годах.

Кроме того, Овечкин уже в 17-й раз в карьере забросил +25 шайб за сезон и вышел на третье место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Майком Гартнером. Впереди остались только Яромир Ягр (18 сезонов) и Горди Хоу (20).

Наконец, российский нападающий оформил свой 30-й хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и попал в элитную компанию из всего шести хоккеистов, которым это удавалось,

— Фила Эспозито (32 хет-трика), Бретта Халла (33), Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50).

Этот матч стал для Великой Восьмерки уже 1313-м в «регулярке» НХЛ, а значит, скоро он побьет российский рекорд по этому показателю, который принадлежит Алексею Ковалеву (1316).

Если фраза «Как новый год встретишь, так его и проведешь» верна, то Овечкин побьет все возможные рекорды уже до наступления 2024-го.

Такой же прорыв, вероятно, ожидает Евгения Кузнецова, который в этом матче оформил ассистентский хет-трик.

Уже на 32-й секунде матча Эрик Густаффсон открыл счет с передачи россиянина, который набрал очки уже в пятой встрече подряд. А в третьем периоде Кузнецов помог отличиться Дилану Строуму и Маркусу Юханссону.