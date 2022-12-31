Федоров остался позади: Малкин вышел на второе место по очкам за Овечкиным

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне, набрал 1180 очков в НХЛ за карьеру и обошел в историческом списке лучших российских бомбардиров Сергея Федорова, выйдя на чистое второе место за Александром Овечкиным. Евгений Свечников и Яков Тренин помогли голами своим командам одержать победы, а Клим Костин и вовсе оформил дубль, но все равно остался в тени Коннора Макдэвида. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:4

Матч на PPG Paints Arena был одним из самых интересных в предновогодний игровой день в НХЛ. «Питтсбург» и «Нью-Джерси» проводят хороший сезон, идут в зоне плей-офф и являются соперниками по Столичному дивизиону. Но при этом прямо сейчас и те, и другие выступают откровенно неудачно.

«Пингвинз» проиграли в трех матчах подряд, а в пяти последних играх одержали лишь одну победу. У «Дэвилз» было два поражения подряд, но в последних девяти встречах очень бодро начавшая сезон молодая и дерзкая команда Линди Раффа смогла выиграть лишь раз. Ситуацию срочно надо было переламывать.

Однако началось все для гостей крайне неудачно. «Дьяволы» проводили первый период с преимуществом, но в одной из их атак Евгений Малкин отобрал у защитника шайбу на синей линии, убежал на рандеву с Витеком Ванечеком и блестяще бросил в девятку!

Для Малкина этот гол стал 12-м в сезоне, но главное, что он набрал свое 1180-е (456+724) очко в НХЛ и обошел Сергея Федорова, с которым делил второе место в истории российских бомбардиров.

Впереди остается только ведущий погоню за Уэйном Гретцки в списке снайперов сильнейшей лиги мира за всю историю Александр Овечкин. Но достать капитана «Вашингтона» будет малореально, поскольку он имеет 1452 балла и продолжает карьеру.

В начале второго юный лидер «дьяволов» Джек Хьюз восстановил равновесие, реализовав большинство, но затем Джефф Картер снова вывел «пингвинов» в лидеры.

Вот только в последнее время команда Майка Салливана плохо справляется с удерживанием перевеса. Апогей случился в предыдущем матче, когда «Питтсбург» вел со счетом 4:0 у «Детройта», но умудрился разбазарить весь перевес и уступить в овертайме (4:5 ОТ).

Вот и «Нью-Джерси» смог все перевернуть и вырвать победу, причем в основное время. Залогом успеха стала концовка второго периода и работа соперников в спецкомандах. «Питтсбург» в этой встрече умудрился не использовать ни одной из девяти своих попыток большинства и к тому же пропустил, имея на игрока больше, за 38 секунд до конца второго периода от Нико Хишира.

К этому времени счет на табло был уже равным, поскольку парой минут ранее подключившийся вперед в позиционной защитник Дуги Хэмилтон пробил Тристана Джерри.

Интересно, что Хэмилтон в этой встрече, отдав голевую передачу Хьюзу на первый гол, набрал 400-е очко в карьере, а заброшенной шайбой — 401-е. При этом «Нью-Джерси» в нынешнем сезоне имеет результат 18-0-1, если ведет в счете после двух периодов.

Минимальный перевес «Дэвилз» держался до последнего, но за пять секунд до конца Хьюз оформил дубль и установил окончательный счет.

У кого все хорошо, так это у «Каролины», которая и без того считалась одним из претендентов на Кубок Стэнли, но сейчас набрала такой ход, что уверенно лидирует в лиге.

К матчу против крепкой, но играющей ни шатко ни валко «Флориды» «Харрикейнз» подошли на серии из 15-ти встреч с набранными очками и девятью победами подряд.

Первая является самой длинной в нынешнем сезоне среди всех команд, а вторая — повторением клубного рекорда. Что ж, теперь он новый и круглый — десять выигрышей кряду.

Ворота «ураганов» в этот раз защищал не Петр Кочетков, а финн Антти Раанта, который сыграл здорово и отстоял на ноль. При этом это его второй «шатаут» подряд, а поскольку Кочетков делал в нынешнем сезоне то же самое, «Каролина» стала третьей командой в истории лиги с таким достижением за первые 36 игр сезона. Последний раз такое удавалось «Лос-Анджелесу» в сезоне-2013/14, а до того это сделал «Монреаль» в кампании 1932/33.

Кроме того, Раанта отыграл на ноль 17 раз за последние два сезона, а «Харрикейнз» стали пятой командой в НХЛ, которая за победную серию из десяти или больше матчей четырежды отыграла на ноль.

В воротах «пантер» Спенсер Найт играл тоже здорово и отразил 30 бросков, но все решила игра хозяев в большинстве. Первые три шайбы влетели в ворота «Флориды» именно при реализации соперником лишнего.

Во втором случае отличился россиянин Андрей Свечников, поразивший цель шикарным кистевым броском в девятку. Это уже 19-я шайба являющегося лучшим снайпером команды форварда в сезоне.

«Сиэтл Кракен» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:7

«Эдмонтон» в выездном матче против «Сиэтла» одержал сверхкрупную победу, выбив соперника из зоны плей-офф.

Дублем отметился выступающий за «Ойлерз» с нынешнего сезона россиянин Клим Костин. На его счету теперь четыре шайбы в чемпионате.

Но главным героем ему стать не удалось. 2+1 в матче, например, набрал Зак Хайман, Райан Нюджент-Хопкинс оформил четыре результативные передачи, а настоящим королем себя снова проявил капитан «нефтяников».

На счету Коннора Макдэвида в этом поединке гол и четыре результативные передачи Таким образом он набрал 70 (32+38) баллов в текущем чемпионате, сделав это всего за 37 игр. Быстрее с сезона-1990/91 это делали только Марио Лемье (трижды) и Яромир Ягр, а с той же скоростью еще по разу Адам Оутс и Уэйн Гретцки.

И вот такую победу «Эдмонтон» одержал в матче, который из-за повреждения пропускал вторая по статусу суперзвезда команды Леон Драйзайтль.

«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:6

Россиянин Яков Тренин тоже добрался до отметки в четыре шайбы в текущем сезоне, здорово сыграв в чужой зоне после вбрасывания. Причем его бросок с неудобной руки еще и стал для «Нэшвилла» победным, после чего команда в оставшееся время буквально разорвала главного аутсайдера сезона — «Анахайм».