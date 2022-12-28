Овечкин с трудом отошел от празднований, но «Вашингтон» все равно уничтожил «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и одержал пятую победу подряд. Дмитрий Орлов поразил трибуны жестким силовым приемом на своем соотечественнике Виталии Кравцове, а Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

«Столичные» набрали в декабре отличный ход и порадовали своих фанатов в первом матче после Рождества. Уже в первом периоде «Кэпс» вынудили двух игроков «Рейнджерс» получить удаление друг за другом и какое-то время играли в большинстве «пять на три», что быстро вылилось в гол.

Важнейшую роль в этом сыграл российский нападающий Евгений Кузнецов: он нанес мощный бросок из левого круга вбрасывания — вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин с трудом отразил шайбу, а затем Маркус Юханссон с пятачка затолкал снаряд в ворота (1:0).

Таким образом, в последних трех матчах Кузнецов набрал четыре очка — гол и три ассиста.

Эта статистика могла быть еще более впечатляющей, если бы Энтони Манта реализовал выход один на один, который подарил ему россиянин. Кузнецов, стоя спиной к воротам и вообще не глядя в сторону партнера, красиво прокинул шайбу между ног соперника, оставив в дураках всю оборону «Рейнджерс».

После этого Манта выскочил на рандеву с Шестеркиным, но не смог поднять шайбу над его щитком.

Однако даже такие обидные осечки не повлияли на настрой «Вашингтона». Под конец второго периода «столичные» забросили две шайбы за две минуты, практически похоронив надежды нью-йоркцев на камбэк.

А на 57-й минуте Конор Шири поставил жирную точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота.

При этом нельзя сказать, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин плохо себя проявил. Напротив, он был единственным светлым пятном в игре «синерубашечников», чья атака не смогла ничего придумать за 60 минут на своей площадке, с треском провалив пять попыток большинства.

Сейв Шестеркина после выхода Манты один на один мы уже видели. Также россиянин не дал Юханссону оформить дубль: швед с полуметра вносил шайбу в пустой угол, но Шестеркин успел выставить руку и перчаткой отбил снаряд в сторону.

Голкипер «Рейнджерс» так старался, что на его сторону встала даже штанга. Так, 23-летний защитник «Вашингтона» Александр Алексеев уже на второй минуте матча был близок к своему первому голу в НХЛ, но с нескольких метров угодил в крестовину.

Яркие впечатления подарил зрителям и более опытный защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов. 31-летний хоккеист в прямом смысле слова схватил за шкирку и завалил на лед молодого нападающего «Рейнджерс» Виталия Кравцова. За этот прием из ММА Орлов не получил даже двухминутного удаления. К счастью, Кравцов серьезно не пострадал.

Александр Овечкин, который в прошлом матче превзошел достижение великого Горди Хоу и стал единственным преследователем Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов НХЛ, в этом матче просто отдыхал на льду. И неудивительно — после таких-то бурных празднований. Великая Восьмерка нанес только один бросок в створ и провел три силовых приема.

Однако уже 30 декабря «Вашингтон» проведет следующий матч — против «Оттавы» на своем льду, — и там уже от капитана ждут больших свершений.

Артемий Панарин проявил больше активности и нанес четыре броска в створ ворот, но это никак не помогло «Рейнджерс» навязать борьбу.

После этой победы «Вашингтон» набрал 44 очка в 37 матчах и держится на пятой строчке Восточной конференции, а «синерубашечники» с 43-мя баллами в 36 встречах остались на седьмой.