Дешам против Зидана и Бензема: в сборной Франции полыхают скандалы

Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной, но может вернуться, если команду возглавит Зинедин Зидан. Дидье Дешам не хочет уходить, но продлит контракт только на четыре, а не на два года. Бенжамен Павар разругался с остальными футболистами и, возможно, сливал инсайды из раздевалки в прессу, а Орельен Тчуамени и Кингсли Коман подверглись раситским оскорблениям. «Газета.Ru» рассказывает о ситуации в сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022.

Поражение в финале

Поражение от Аргентины в финале чемпионата мира после драматичного матча (2:2 в основное время, 3:3 после дополнительного) в серии пенальти больно ударило по сборной Франции по футболу.

«Трехцветные», приехавшие в Катар в качестве действующих чемпионов мира изначально не выглядели основными фаворитами. Причиной тому были неудачи на поле (включая провал на Евро-2020), а также внутренние противоречия.

Не самые приятные истории и даже скандалы преследовали двукратных чемпионов мира на протяжении всего турнира и вспыхнули с новой силой после него, несмотря на мощный футбол команды и солидный результат.

Страсти вокруг Бензема

Настоящей драмой турнир обернулся для Карима Бензема. Форвард-ветеран, получивший в этом году «Золотой мяч», на протяжении первой части клубного сезона залечивал мышечные травмы, а потом и вовсе вроде бы даже берегся, пропуская игры мадридского «Реала». В «королевском клубе», по информации испанских СМИ, этим были не очень довольны.

И в итоге Бензема так и не сыграл на чемпионате мира. Нападающий получил очередное повреждение во время тренировочного процесса при подготовке к турниру, и Дидье Дешам отправил его в расположение «Реала».

При этом сам игрок не понял решения главного тренера, который фактически отчислил звездного форварда, но не взял никого взамен в заявку, хотя это было возможно. При этом сам Бензема хотел остаться в сборной, лечиться и, возможно, восстановиться к решающим играм турнира.

После окончания чемпионата мира 35-летний нападающий объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.

При этом окружение форварда винит тренера и в самом повреждении, поскольку за день до его получения Бензема провел тренировку с максимальной интенсивностью.

Интересно, что при приезде в национальную команду недопонимание возникло между обладателем «Золотого мяча» и медицинским штабом «трехцветных». Медперсонал хотел провести углубленное медицинское обследование, но нападающий отказался, так как «досконально знает свое тело и все его проблемы».

Так или иначе, на мундиале Бензема не выступил и, вероятно, сильно обиделся, потому что отклонил даже приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить финальный матч ЧМ-2022 в качестве зрителя.

Дешам или Зидан

У самого Дешама волнений хватало и без Бензема. На мундиаль наставник французской команды прибыл под большим давлением. Он никогда не говорил, что хочет закончить работу в сборной, но второго проваленного крупного турнира подряд ему бы уже не простили. А ведь была еще и неудачная Лига наций.

Все усугублялось наличием вполне конкретного и очевидного, а кроме того очень сильного приемника. Им, конечно же, является Зинедин Зидан.

Экс-наставник мадридского «Реала», покинув клуб два года назад, нигде больше не работал, несмотря на большое количество слухов. По инсайдерской информации СМИ, Зизу ждет приглашения именно от национальной команды, которую мечтает возглавить.

Однако после выхода «трехцветных» в финал в Катаре и близости чемпионского титула мяч оказался, кажется, на стороне Дешама.

По информации все той же L'Equipe, нынешний главный тренер национальной команды готов продлить контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), но сделает это только в том случае, если новое соглашение будет рассчитано до окончания чемпионата мира — 2026, а не до конца Евро — 2024.

В январе состоится встреча Дешама с президентом FFF Ноэлем Ле Гре, после которой все и прояснится.

При этом приход в сборную Зидана, вероятно, поменяет решение Бензема, который всегда с большим пиететом относился к специалисту и наслаждался работой с ним в «Реале». Причем это обоюдно.

«Лучший ли он (Бензема) нападающий в истории французского футбола? У каждого есть свой любимый игрок. Некоторые скажут, что это Папен с его исключительными голами, другие заговорят о Платини, — говорил Зизу в недавнем большом интервью.

— Для меня это Карим. Да, в том числе потому, что я был рядом с ним и знаю, чего он стоит. Он заслуживает очень высокой оценки. Желаю ему еще долго бить рекорды и блистать на поле, с «Мадридом» и со сборной Франции. Он способен подняться еще выше».

Льорис и Гризманн против

Противоречия в стане сборной Франции этим не исчерпываются. Вездесущие СМИ сообщают, что возвращению Бензема в национальную команду, состоявшемуся в 2020 году перед чемпионатом Европы, спустя пять лет после скандала с Матье Вальбуэна, радовались далеко не все.

Так, никакого восторга не выражали основной голкипер и капитан команды Уго Льорис, а также ключевой полевой игрок, форвард оборонительного плана Антуан Гризманн.

Более того, сейчас нашлось даже видео, на котором вся сборная сидит за длинным столом, а Дешам произносит речь по случаю возвращения Бензема, а Льорис с Гризманном присутствуют с кислыми лицами, явно не испытывая счастья.

Правда, Льорис после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022 вполне может завершить свою карьеру в национальной команде. Если это произойдет, то капитаном должен стать лучший бомбардир мундиаля и главная звезда «трехцветных» Килиан Мбаппе. Который как раз с Бензема очень дружен.

Другие скандалы

И даже этим раздрай в сборной не исчерпывается. Например, во время турнира после первого матча из старта переместился в глухой запас и ни разу больше не вышел на поле Бенжамен Павар.

Защитник «Баварии», который блистательно провел мировой форум четыре года назад в России и даже забил самый красивый гол турнира (между прочим, в 1/8 финала в ворота Аргентины), допустил грубую ошибку против Австралии, уже на 9-й минуте почему-то не побежав за своим игроком и позволив тому открыть счет.

Франция победила, но на претензии тренерского штаба игрок среагировал неадекватно, наговорив Дешаму резкостей. И хотя за Павара вступились все тот же Льорис и Оливье Жиру (еще один «приятель» Бензема), больше защитник не играл.

При этом он сидел на скамейке запасных и отпускал едкие комментарии, которые не понравились его партнерам по сборной. Особенно во время финала. И к тому же другие игроки сборной считают, что именно Павар сливал информацию из раздевалке своей знакомой журналистке.

А еще после проигранной серии пенальти расизму в соцсетях подверглись не забившие темнокожие футболисты Франции Кингсли Коман и Орельен Тчуамени. Оба в итоге отключили подписчикам возможность комментирования своих публикаций. То же сделал и Рандаль Коло-Муани, свой пенальти реализовавший.