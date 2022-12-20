Спасение Месси и гибель болельщика: как в Аргентине празднуют мировой триумф

Лионель Месси провел ночь с Кубком мира и чуть не упал с чемпионского автобуса из-за темного кабеля во время празднования победы на чемпионате мира по футболу. А вот для одного из болельщиков в городе Баия-Бланка триумф сборной закончился трагично.

Сон с Кубком мира

Аргентина продолжает сходить с ума от счастья после долгожданной (спустя 36 лет) победы на чемпионате мира по футболу.

Сразу после триумфа в серии пенальти после невероятного финального матча против Франции мир облетели кадры праздника в чемпионской раздевалке.

Затем пост Лионеля Месси побил рекорд Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по числу лайков, собрав 56 миллионов реакций.

Право первой ночи с Кубком мира получил, естественно, капитан команды. И Месси воспользовался им в прямом смысле — шестикратный обладатель «Золотого мяча» и уже двукратный лучший игрок чемпионатов мира опубликовал фотографию, на которой он спит с заветным трофеем в обнимку.

Ну а теперь национальная команда «альбиселесте» вернулась на родину, где карнавал развернулся с новой силой.

Прилетели футболисты в Буэнос-Айрес в 2.20 ночи по местному времени, что, конечно, не помешало десяткам тысяч людей встретить героев в аэропорту. Встречали их со всеми почестями — с музыкой и красной ковровой дорожкой. Первым, естественно, с Кубком мира из самолета вышел Месси.

Президент страны объявил официальный выходной по всей стране.

Коварный кабель

Прямо из аэропорта Месси и Ко отправились на специальном чемпионском автобусе в вояж по ночному городу.

Сразу несколько игроков, включая Месси, сидели во время поездки на крыше, но не заметили в темноте нависавшего черного кабеля. Потенциальное столкновение с ним могло привести к падению с автобуса, но в итоге Месси, Родриго Де Пауль, Николас Отаменди, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария смогли в последний момент заметить опасность и пригнуться, в результате чего остались на крыше транспортного средства.

Насколько ситуация была опасной, иллюстрирует сбитая кабелем с головы одного из чемпионов мира бейсболка.

После вояжа по улицам ночной столицы автобус развез всех пассажиров по домам, чтобы через несколько часов они снова собрались вместе на официальный чемпионский парад.

Этот чемпионский титул стал для сборной Аргентины третьим в истории. В 1978 году «альбиселесте», ведомая Марио Кемпесом, впервые выиграла мундиаль.

Через восемь лет, уже в эпоху Диего Марадоны, аргентинцы снова стали чемпионами мира. Именно в четвертьфинале того турнира против Англии случилась знаменитая «Рука Бога». На следующем мировом форуме Марадона и Ко снова были в финале, но уступили сборной Германии.

Проиграл свой первый финал чемпионата мира в карьере немцам и Лионель Месси в 2014-м, что не помешало ему получить звание лучшего игрока турнира в первый раз.

Ну а теперь он, забив семь голов и сделав три результативных передачи, добрался до заветной карьерной цели.

При этом шестикратный обладатель «Золотого мяча» не планирует завершать карьеру ни в клубном футболе, ни в национальной сборной и уже заявил, что продолжит выступления за Аргентину.

Гибель болельщика

Но не всем удалось избежать проблем во время тотального загула в связи с победой на чемпионате мира.

В городе Баия-Бланка, который находится в 400 км от Буэнос-Айреса, в результате несчастного случая погиб 22-летний болельщик.

По информации Daily Mail, он на радостях катался на мотоцикле, завернувшись в национальный флаг. Полотно и стало причиной трагедии — попав в колесо, флаг задушил молодого человека, который скончался на месте.

Полиция еще продолжает расследования, но версия с несчастным случаем и гибелью от нехватки кислорода является основной.