Шаг к «вечному рекорду»: Овечкин забил в пустые ворота и приблизился к Гретцки

Александр Овечкин в третьем матче подряд поразил пустые ворота и помог «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Виннипег Джетс». Кирилл Марченко забил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге, а Владимир Тарасенко хоть и не помог «Сент-Луис Блюз» добиться победы над «Колорадо Эвеланш», но был признан третьей звездой поединка. «Газета.Ru» — о самых интересных событиях в прошедшем игровом дне НХЛ.

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

В десяти последних матчах «Вашингтон Кэпиталз» одержал семь побед, а поединок с «Виннипег Джетс» стал четвертым матчем в победной серии. «Столичные», которые не совсем стабильно провели старт сезона, начали выправлять ситуацию. Результат матча с «Джетс» был сделан во втором тайме чуть меньше, чем за 15 минут, когда игроки «Вашингтона» забили четыре шайбы, практически не оставив соперникам шансов спасти положение. «Виннипег» постарался, отыграл две шайбы, однако этого не хватило. А под занавес матча красивую точку в этом противостоянии поставил Александр Овечкин.

797-й гол в карьере Александра Великого вышел действительно эффектным. К 58-й минуте в матче «Джетс» играли без вратаря, чтобы попытаться отыграться и перевести матч в овертайм. В один из моментов Овечкин получил шайбу на клюшку от российского защитника Дмитрия Орлова и одним мощным движением с 35 метров отправил ее в пустые ворота. Никто из соперников не успел накрыть ни самого нападающего, ни летящий снаряд.

Самым интересным фактом в этом голе Овечкина стало то, что пустые ворота он поразил четыре раза подряд в последних трех матчах. Такое произошло впервые в карьере Александра Великого.

Теперь на счету Овечкина 53 заброшенные шайбы в пустые ворота, и это помогло ему приблизиться еще на шаг к рекорду Уэйна Гретцки по этому показателю. На счету именитого канадца 56 таких голов, и российский нападающий на сегодняшний момент занимает вторую строчку. До того, чтобы покорить этот рекорд Гретцки ему остается четыре гола.

А вот до «вечного рекорда» именитого канадского хоккеиста Овечкину остается пробить точно 97 раз. До второго места в списке лучших снайперов НХЛ, которое занимает Горди Хоу с 801-й шайбой за карьеру, россиянину остается совсем немного – пять голов, чтобы догнать, и еще один, чтобы превзойти.

До матча с «Виннипегом» Овечкин высказался о своей погоне за рекордом Гретцки и признался, что доволен своим показателям по заброшенным шайбам в карьере.

«Это здорово. Каждый раз мы становимся все ближе. Впереди только два игрока, и быть третьим — это здорово. Сколько памятных шайб храню в коллекции? У меня есть несколько шайб, но я предпочитаю клюшки», — приводятся слова Овечкина в Twitter клуба.

Нападающий также установил еще одно личное достижение. Этот гол стал для Овечкина 51-м, который он забил «Виннипегу» / «Атланте Трэшерз». Это его рекорд по количеству заброшенных шайб в ворота одного клуба.

Однако результативные действия на свой счет в матче из россиян записал не только Александр Великий. Защитник Орлов, который помог отличиться Овечкину, также отдал еще одну результативную передачу: вместе с Энтони Мантой они вывели на ударную позицию Ларса Эллера. При этом защитник вышел на лед впервые за 16 матчей, с 6 октября он лечился после полученного повреждения. А Евгений Кузнецов стал автором второго гола «Вашингтона»: он получил передачу под воротами от Джона Карлсона, переложил шайбу на неудобную руку и мощно пробил.

Другие достижения российских игроков в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграло «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:2. В победной шайбе принял участие российский нападающий Валерий Ничушкин, который вместе Кейлом Макаром помог отличиться Микко Рантанену спустя 29 секунд после начала дополнительного времени.

В этом поединке отличился и нападающий проигравшей команды: Владимир Тарасенко забросил первую шайбу «Сент-Луиса», но спасти команду от поражения не смог. Однако хоккеист был признан третьей звездой матча, а этот гол помог ему выйти на шестую позицию в истории «Блюз» по голам в большинстве: на его счету 64 такие шайбы. Следующей целью Тарасенко является позиция Гэрри Ангера — 86 голов.

Свою первую шайбу в НХЛ забросил нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Это случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», который завершился победой «Коламбуса» в овертайме со счетом 6:5.

Марченко открыл счет в поединке на 7-й минуте первого периода, ассистентом для него выступил Кент Джонсон.

Свой вклад в победу вложил Владислав Гавриков, сначала он и Эрик Робинсон организовали голевой момент для Джека Рословича, а в овертайме россиянин отдал результативную передачу на Джонни Гордо, который принес «Джекетс» победу в матче.

Для голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского матч против «Сиэтл Кракен» сложился крайне неудачно. «Пантеры» проиграли со счетом 2:5, а голкипер, который провел практически всю игру (за исключением 20 секунд, когда тренерский штаб принял решение снять его), пропустил четыре шайбы (один гол «Сиэтл оформил в пустые ворота) и совершил 27 спасений.