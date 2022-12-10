В четырех голах от рекорда Гретцки: Овечкин принес победу «Вашингтону», Капризов ввязался в драку

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Сиэтлом» со счетом 4:1. Лидер «столичных» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей, сократив до пяти шайб отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу, а также приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. О достижениях Овечкина и других российских игроков в НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 4:1

Текущий сезон нельзя назвать для «Вашингтона» выдающимся. «Столичные» очень скомканно начали «регулярку», перемежая тяжелые победы с поражениями, а лидер команды Александр Овечкин хоть и продолжает погоню за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки, но до поры не мог выйти на темп, которого от него ждут болельщики. Об этом рано говорить и сейчас, однако победа над «Сиэтлом» для «Кэпс» ценна по ряду параметров. Прежде всего, впервые в сезоне «Вашингтон» продлил победную серию до трех матчей.

Ну а Овечкин набрал четыре очка за последние две игры: двумя днями ранее он отметился дублем в ворота «Филадельфии», а в противостоянии с «кракенами» записал в актив гол и ассист.

Хотя въезжали в игру «столичные» тяжело и пропустили первыми — на 18-й минуте счет открыл Адам Ларссон. Уже во втором периоде хозяева отыгрались — забил Энтони Манта, а одним из ассистентов выступил россиянин Александр Алексеев. И это само по себе выдающееся событие, поскольку Алексеев, в прошлом сезоне сыгравший лишь один матч за основу «Вашингтона» и не отметившийся тогда результативными действиями, сейчас появился на льду в пятый раз за сезон и заработал первое очко за карьеру в НХЛ. Однако радость его была омрачена травмой: после силового приема от Джейми Олексяка россиянин не смог продолжить игру. Слабым утешением для него, вероятно, стал матч-штраф Олексяку за этот эпизод.

Следом продолжил пополнять счет и Овечкин. Восемь минут спустя он стал соавтором гола Маркуса Юханссона. А в концовке встречи «Кэпс» дважды поразили пустые ворота соперников — сначала это сделал Ларс Эллер, а затем отличился и Овечкин.

А теперь — сухая, но интересная и важная статистика.

Прежде всего, благодаря голу в ворота «Сиэтла» Александр почти вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Не снайперскому, разумеется, — речь идет о голах в пустые ворота.

У канадца таковых было 56 за карьеру, у Овечкина же теперь — 52.

«На самом деле, мы удивлены, что Овечкин всего 52 раза забивал в пустые ворота. Мне казалось, должно быть больше. Но, с другой стороны, снайперы забивают по-разному. Главное – оказаться в нужный момент в нужном месте. Я очень рад за него», — заявил партнер Овечкина Эллер, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Что касается снайперской гонки, то теперь Александр лишь на пять голов отстает от занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу — у легендарного хоккеиста была 801 шайба за карьеру, Овечкин же забросил 796-ю.

А отставание от лидера этого списка Гретцки, на счету которого 894 гола, теперь составляет 98 шайб.

К слову, после предыдущей игры «Вашингтона» с «Филадельфией» американский журналист Иен Оланд опубликовал любопытную арифметическую выкладку. По его расчетам, если Овечкин продолжит забивать в том же темпе, что сейчас (16 шайб за 29 матчей с учетом игры с «Сиэтлом» — «Газета.Ru»), то к концу сезона он подойдет с 44-мя голами. И хотя это будет второй его худший результат за карьеру в НХЛ после сезона-2016/17 (33 гола), не считая тех лет, когда был локаут в лиге и пандемия коронавируса, он, тем не менее, может закончить сезон с 824-мя шайбами.

До Гретцки останется 70 голов — с учетом того, что по контракту с «Вашингтоном» Овечкин будет играть за «столичных» еще три года, ему останется забить в среднем 23,3 гола за сезон, что выглядит более чем реально.

Возвращаясь к актуальным достижениям россиянина, отметим также, что гол в ворота «Сиэтла» стал для него юбилейным — 500-м в равных составах. По этому показателю он также в числе лидеров среди всех игроков лиги. Больше него при одинаковом количестве хоккеистов на льзу забивали только Яромир Ягр (538), Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 Б

Крайне тяжелым для обеих команд сложился матч в Денвере, где местные «лавины» принимали «рейнджеров» из Нью-Йорка. Еще до середины второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, при этом автору гола в составе гостей Брейдену Шнайдеру ассистировал россиянин Артемий Панарин. Эти две шайбы остались единственными, заброшенными в основное время.

Победителя пришлось определять в серии буллитов, и здесь героем стал Панарин, реализовавший свою попытку, которая оказалась для его команды решающей.

«Мой реализованный буллит? А вы смотрите YouTube? В прошлый раз я забил Георгиеву броском с неудобной руки, а сегодня решил, что он подумает, что больше я так не буду делать», — с юмором отреагировал Панарин после игры на вопрос журналиста о своем победном голе.

Вместе с тем, нельзя не отметить вклад российских голкиперов обеих команд — неслучайно и Игорь Шестеркин из «Рейнджерс», и Александр Георгиев из «Эвеланш» вошли в тройку звезд матча, став второй и третьей звездой соответственно.

Шестеркин отразил 41 бросок, а его визави — 28.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» — 5:2

Неудачным для «дикарей» получился выезд в Эдмонтон, хотя до поры они оказывали сопротивление хозяевам и после двух пропущенных шайб сумели отыграться, а российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился ассистом. Тем не менее, итоговый счет оказался неутешительным для гостей.

Однако персональная статистика Капризова улучшилась по итогам этого матча. Благодаря голевой передаче он продлил личную рекордную результативную серию до 14 матчей, а в общей сложности в 25 играх он набрал 34 очка (17+17). Как отметил журналист Адам Кимелман, именно игра Капризова держит команду на плаву и позволяет ей добиваться результатов.

«Миннесота все больше похожа на команду, которая в прошлом сезоне заняла второе место в Центральном дивизионе, и одна из главных причин — это нападающий Кирилл Капризов, который снова выглядит живой суперзвездой»,

— заявил Кимелман. Он также добавил, что результативная серия Капризова является рекордной в истории клуба.

Кирилл при этом также поучаствовал в потасовке, которую начал его одноклубник, вратарь Марк-Андре Флери, и игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Россиянин вступился за своего вратаря, а Драйзайтля пытался защитить лидер «Ойлерз» Конор Макдэвид. Впрочем, судьи быстро погасили страсти.

«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 ОТ

«Питтсбург» на выезде не без труда обыграл на выезде «Баффало» и продлил победную серию до четырех матчей подряд. Весомый вклад в успех гостей внес россиянин Евгений Малкин, оформивший два ассиста. В том числе, он сделал результативную передачу в эпизоде с победным голом Джеффа Картера в овертайме. На данный момент в активе Малкина 27 (8+19) очков в 27 матчах.

«Нью-Джерси Девилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:6

Помимо того, что этот матч стал самым результативным в игровой день, он примечателен также выступлением российского защитника «островитян» Александра Романова. Прежде всего, он сделал две результативные передачи и помог своей команде одержать победу.

При этом в середине второго периода Романов заработал пятиминутный штраф за то, что стал зачинщиком драки.

Он провел жесткий силовой прием против Майлза Вуда, за партнера моментально вступился Майкл Маклауд, и соперники выясняли отношения на кулаках. Маклауд также был отправлен на скамейку штрафников на пять минут.