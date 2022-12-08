99 шайб до вечного рекорда: Овечкин оформил дубль в пустые ворота и подрался с канадцем

Александр Овечкин забросил две шайбы, которые помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Филадельфию Флайерз», и сократил отставание от Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов до 99 голов. Артемий Панарин добрался до 600 очков за карьеру в НХЛ, Кирилл Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты Уайлд», а нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин оформил «хет-трик Горди Хоу»: отдал передачу, забил сам и поучаствовал в драке. «Газета.Ru» — о самых интересных событиях в прошедшем игровом дне Национальной хоккейной лиги.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:4

Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ складывается для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не очень просто: самая длительная результативная серия составила всего три матча, и нередко случаются голевые «засухи». До матча с «Филадельфией» нападающий не мог отличиться на протяжении трех встреч, что совсем не помогало ему приблизиться к достижению Горди Хоу (801 гол за карьеру в НХЛ) и к вечному рекорду Уэйна Гретцки (894).

В матче с «Филадельфией» Овечкин тоже упустил явный голевой момент: оказался на одном колене перед пустыми воротами соперников, но отправил шайбу в перекладину.

Однако удача улыбнулась Александру Великому в конце третьего периода, когда «Флайерз» решили снять вратаря за две минуты до конца: счет был 1:2 не в их пользу, и «летчикам» было необходимо отыграться. Однако вышло совсем наоборот: Овечкин на этот раз не упустил свои шансы и, воспользовавшись отсутствием голкипера в воротах, оформил дубль чуть больше чем за минуту.

После этого матча на счету Овечкина оказалось 795 шайб, и до второго места в гонке лучших снайперов НХЛ, которое занимает Горди Хоу, осталось всего шесть голов.

В погоне за Гретцки нападающий также преодолел важный рубеж: теперь от первого места его отделяет меньше 100 шайб — 99.

Более того, Овечкин приближается к рекорду Гретцки по голам в пустые ворота. Заброшенные шайбы в матче с «Филадельфией» стали для нападающего 50-й и 51-й в пустой створ, и до рекорда именитого канадца ему осталось пять голов.

Наконец, россиянин после этой игры поднялся на 13-е место в НХЛ по количеству матчей в карьере с несколькими набранными очками. На счету нападающего теперь 405 таких игр, и он обошел Рея Брука (404). Следующей целью Александра Великого является Пол Коффи (408 игр), а возглавляет этот рейтинг все тот же Гретцки — 824 матча.

Также стоит отметить, что эта игра стала для Овечкина 1302-й, что позволило ему выйти на чистое второе место по количеству матчей в НХЛ среди российских игроков, обойдя Сергея Гончара.

В концовке матча Овечкин добавил эмоций, ввязавшись в драку с канадским нападающим «Филадельфии» Трэвисом Конечны. Тому не понравилось, как вальяжно россиянин закатил шайбу в пустые ворота, перед этим обернувшись и издевательски посмотрев на соперника. Оппоненты обменялись парой крепких выражений, а затем сцепились возле борта.

К счастью, вскоре после матча стороны помирились. «Возможно, ситуация была не такой плохой, как мне показалось, — признал Конечны. — Я подумал, что Овечкин сделал какой-то финт. Мы просто устали терпеть поражения».

«Такая реакция была, потому что они проиграли. У них есть характер, у них хорошая команда, — миролюбиво заявил Овечкин. — Конечно, они были раздосадованы поражением».

Российский нападающий Евгений Кузнецов в этом поединке отметился двумя голевыми передачами, причем во второй раз он ассистировал Овечкину, помогая ему оформить дубль в пустые ворота.

Теперь на счету Кузнецова стало 17 результативных пасов в текущем сезоне, что является лучшим результатом в «Вашингтоне».

Это позволило ему выйти на чистое восьмое место в истории «Кэпиталз» по количеству голевых передач — за всю карьеру в команде он 360 раз помогал отличиться своим одноклубникам.

Другие успехи российских игроков в НХЛ

Кирилл Капризов продолжает тащить вперед «Миннесоту Уайлд». В очередном матче регулярного чемпионата нападающий не спас свою команду от поражения — «дикари» проиграли «Калгари Флэймз» со счетом 3:5, — однако это не помешало россиянину установить рекорд.

Он открыл счет в матче, продлив свою серию с заработанными очками до 13 игр, а серию с заброшенными шайбами — до семи. Никому ранее в составе «Уайлд» не удавалось добиться подобного.

На данный момент Капризов — обладатель самой длинной голевой в серии в текущем сезоне. У Никиты Кучерова и Джейсона Робертсона из «Далласа» на одну игру меньше — шесть матчей.

В матче против «Вегас Голден Найтс» покуражился и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Победа досталась «синерубашечникам» со счетом 5:1, а россиянин принял участие в трех шайбах своей команды, оформив ассистентский хет-трик. Причем первая передача для него стала знаковой: благодаря этому голевому пасу Панарин преодолел отметку в 600 очков за всю карьеру в НХЛ.

С момента дебюта Панарина в Национальной хоккейной лиге, который пришелся на сезон-2015/16, только три хоккеиста смогли набрать больше очков — Коннор Макдэвид (749 — 263+486), Леон Драйзайтль (651 — 270+381) и Патрик Кейн (643 — 229+414).

О Горди Хоу сегодня было упомянуто в рамках снайперской гонки, однако стоит вспомнить, что в честь хоккеиста была названа и комбинация «забить-отдать-подраться» — «хет-трик Горди Хоу».

Именно это сделал в матче против «Аризоны Койотс» российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин (в итоге его команда победила со счетом 8:2).

Он начал с голевой передачи, которую отдал на Дерека Райана; в начале третьего периода отличился сам; а меньше чем за минуту до сирены россиянин подрался с Заком Кэссианом.