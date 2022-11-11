«Пора в Медиалигу»: где продолжит карьеру Артем Дзюба

Артем Дзюба по обоюдному согласию расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» и теперь ищет варианты дальнейшего трудоустройства. Лучшего бомбардира в истории сборной России сватают в разные клубы, а еще в Медиалигу, «Ледниковый период» и смешанные единоборства. «Газета.Ru» собрала все варианты.

Недолгий вояж

Карьера Артема Дзюбы в качестве легионера оказалась недолгой. Едва подписав контракт с «Адана Демирспор», он сразу же дебютировал в чемпионате Турции, оказавшись в основном составе на матч против «Фенербахче» (2:4) и даже забив в нем гол.

Но это действие так и осталось единственным результативным для россиянина в составе «Аданы». В итоге он еще раз появился в старте в следующем туре, был заменен к перерыву и потом лишь дважды выходил в чемпионате Турции на замену и провел 55 минут в игре Кубка.

Футболиста не устраивало игровое время и возможные задержки заработной платы, а клубу не особенно нужно было держать в команде высокооплачиваемого игрока, на которого не рассчитывает главный тренер.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию, а возглавляющий «Адану» Винченцо Монтелла подтвердил, что игрок не был ему особо нужен:

«Это совместное решение нашего клуба и Артема. Очевидно, он не думал или не чувствовал, что сможет найти себе здесь место, — сказал Монтелла турецким СМИ.

— Ему не нравилась ситуация, и стороны пришли к такому решению. Я желаю ему всего наилучшего».

Вызов Емельяненко

Стоило возрастному футболисту в разгар сезона остаться без команды, как посыпались возможные варианты продолжения его карьеры, причем не только футбольные и временами даже дикие.

«У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся – простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать, — сказал на своем YouTube-канале знаменитый боец ММА Александр Емельяненко.

— У Дзюбы абсолютно нет никаких шансов – это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его.

Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит хороший апперкот».

О возможном выходе Дзюбы в октагон против Емельяненко сразу заговорили, хотя вряд ли в серьезном ключе. Да и сам боец смешанного стиля вскоре сообщил, что на самом деле не вызывал футболиста на поединок.

«Емельяненко – Дзюба. Дело начинает принимать серьезные обороты! Отвечаю комментаторам и тем, кто уже дал интервью по этому поводу: Александр Емельяненко никого не вызывал, он дал ответ на интервью Владимира Хрюнова, — написал Емельяненко-младший в своем Telegram-канале.

— А тренер Дзюбы и по совместительству тренер Александра Волкова вообще предположил, что «Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы». Хотя, судя по запросам «Яндекса» и Google, хайповать нужно Дзюбе».

В «Ледниковый период» на смену Милохину

А вот в качестве участника шоу Первого канала «Ледниковый период» его продюсеры и организаторы Дзюбу прочили вполне серьезно. Их комментарии можно считать неким прощупыванием почвы.

«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков, — рассказал ТАСС продюсер и хореограф шоу Илья Авербух.

— Думаю, Артем Дзюба действительно в «Ледниковом периоде» смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый».

«Получилось бы у Дзюбы в «Ледниковом периоде»? Без понятия, как он катается, пробовал ли он когда-нибудь. Если он играл в хоккей, то получилось бы. Дзюба – координированный парень, сильный физически, у него могло бы получиться, — отметил заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

— Сезон в «Ледниковом периоде» уже заканчивается, если только в следующий, если он будет. Но я вообще открыт в этом вопросе. Те ребята, кто хотел: Ваня Скобрев, Леша Яшин и Дима Сычев себя попробовали. Но для этого надо хотеть. Надо сначала поговорить с Артемом. Ради бога, мы его ждем».

Пора в Медиалигу

Вряд ли могло обойтись без разговоров о продолжении карьеры Дзюбы в медийном футболе. И его, конечно же, сразу стали зазывать туда бывшие коллеги, ныне выступающие в клубах МФЛ.

«Если он в РПЛ не нужен, мы ждем его в Медиалиге. А вообще, в Первую лигу, наверно, не надо его отправлять, а в командах РПЛ он точно кому-нибудь пригодится, все-таки Дзюба – это нападающий, который может решать вопросы, что касается голевых моментов, может забивать, умеет забивать, — цитирует РИА Новости выступающего ныне за Watch TV Романа Павлюченко.

— Еще не знаю, какую он хочет зарплату, но та команда, которая возьмет его к себе, думаю, не пожалеет, и он принесет пользу».

«Кажется, Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол, Турция это показала, — заявил бывший партнер форварда по «Спартаку» Роман Шишкин.

— Слухи про «Торпедо»? Нужен им хороший нападающий, но хочет ли сам Артем? Он, естественно, им не помешает, но планы Артема… Не знаю, тяжело их разгадать».

А вот создатель одной из самых популярных медийных команд страны «Амкала» Герман El Classico уверен, что нападающему стоит продолжать профессиональную карьеру, где он точно не сказал последнего слова.

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Плюс это невозможно с точки зрения заявки. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могут позволить себе пригласить таких жестких футболистов, — цитирует главу «Амкала» Metaratigs.

— Поэтому думаю, что этого не произойдет. Плюс, мне кажется, что Артем еще не наигрался в профессиональном футболе. Для него это будет большой даунгрейд с точки зрения удовольствия.

Да, Дзюба может классно пошутить и отлично подходил бы для МФЛ, но его футбольный уровень намного выше среднего уровня игроков Медиалиги. Не думаю, что он будет подвергать себя риску травмироваться ради участия в медийном футболе».

РПЛ, Слуцкий или Италия

Наиболее вероятным дальнейшим путем Дзюбы действительно все же остается профессиональный футбол. И тут у него достаточно большое количество вариантов.

Например, появилась информация, что еще летом в качестве свободного агента форварда мог подписать ЦСКА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил инсайдер Иван Карпов. Теперь армейцы вполне могут вернуться к данному варианту.

Пошли разговоры вокруг возможного прихода бомбардира в остро нуждающееся в очках столичное «Торпедо», но приоритетным вариантом все же считается казанский «Рубин».

Да, эта команда в данный момент выступает в Первой лиге, но остается богатой и амбициозной, а возглавляет ее Леонид Слуцкий. Под его руководством Дзюба работал в национальной команде, где специалисту и игроку удалось поймать одну волну.

Именно с «Рубином» Артем тренировался этим летом, когда был без контракта, казанский клуб делал ему предложение, но нападающий все же выбрал отъезд в Турцию.

По информации «РБ Спорт», для самого игрока «Рубин» является приоритетным вариантом, а «Торпедо» остается запасным.

Но есть и другие опции. Например, выступающая в Серии Б итальянская «Венеция», где с этого сезона играет другой экс-футболист сборной России Денис Черышев.

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», – сказал в разговоре со Sport24 исполнительный директор «Венеции» Александр Мента.