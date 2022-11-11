Наследник Овечкина поразил США: забросил 100 шайб и стал лучшим российским снайпером НХЛ

Андрей Свечников оформил хет-трик, вышел на третье место в гонке лучших голеадоров сезона и добрался до отметки в сто шайб в НХЛ в игре, где в воротах «Каролины» впервые вышел на лед в этом чемпионате голкипер Петр Кочетков. Артемий Панарин и Виталий Кравцов своими передачами помогли «Рейнджерс», а Павел Бучневич и Владимир Тарасенко поспособствовали окончанию ужасной серии поражений «Сент-Луиса». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня НХЛ.

Безусловным героем дня в Национальной хоккейной лиге стал российский нападающий Андрей Свечников. Российский форвард шикарно начал сезон и является главным наконечником атак претендующей на Кубок Стэнли «Каролины». В домашнем матче против «Эдмонтона», в составе которого выступают два главных бомбардира НХЛ Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, — он только укрепился в данном статусе.

Но сначала в середине первого периода еще не забрасывавший в нынешнем сезоне форвард «Ойлерз» Дилан Холлоуэй получил право на штрафной бросок, однако впервые вышедший в чемпионате на лед голкипер Петр Кочетков не позволил сопернику реализовать шанс.

«Мне нравится, как играет Кочетков, — рассыпался в похвалах своему подопечному по окончании встречи главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. — Он попал в начале матча в трудную ситуацию против мощной команды и сделал несколько блестящих сейвов. В этом и была разница на ранней стадии игры, после чего мы смогли приспособиться».

И действительно: под занавес первого периода «Харрикейнз» сумели открыть счет, причем Теуво Терявяйнен отобрал шайбу в чужой зоне у борта не у кого-нибудь, а у Макдэвида. После этого Свечников делал передачу на пустую дальнюю штангу Себастьяну Ахо, но пытавшийся прервать ее Тайсон Бэрри переправил диск в свои ворота, и так россиянин записал на свой счет первый гол в матче (1:0).

Во втором периоде нападающие «Каролины» Терявяйнен и Нечас вывели на бросок в большинстве своего защитника Брента Бернса, и тот расстрелял ворота Джека Кэмпбелла (2:0), но вскоре форвард «Эдмонтона» Зак Хайман ответил своим точным броском на добивании с пятака (2:1). Причем пытавшийся не пустить уже катившуюся за ленточку шайбу Бернс сам добил диск в сетку.

В игре наметился перелом, но совсем ненадолго. Три минуты спустя Свечников с передачи Нечаса закатился в зону и бросил с кистей (3:1). Выстрел вроде бы не выглядел неберущимся, но Кэмпбелл с ним не справился.

А буквально за секунду до сирены на второй перерыв цель нашел бросок с неудобной руки капитана-ветерана «ураганов» Джордана Стаала (4:1).

«Эдмонтон» не тот соперник, который не способен на камбэк. «Нефтяники» даже в нынешнем сезоне уже отыгрывали гандикап в три шайбы. И Макдэвид сделал заявку на новое спасение, в фирменном проходе заставив зажечься красный свет за воротами Кочеткова (4:2).

Но дальше не пошло. В течение полутора минут Джордан Мартинук и Свечников забили еще по голу, причем россиянин очень элегантно поднял шайбу с неудобной руки с близкого расстояния в девятку — на добивании после своего же броска (6:2).

Таким образом, Свечников оформил хет-трик и достиг отметки в сто шайб в регулярных чемпионатах в сильнейшей лиге мира.

Кроме того, Свечников с 11-ю голами вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата (а среди россиян он и вовсе лучший). Впереди только капитан «Ванкувера» Бо Хорват (12 голов) и пока недосягаемый Макдэвид (15).

А в оставшееся время матча еще и Яспер Фаст воспользовался дикой ошибкой Кэмпбелла, который вышел из ворот и пытался начать атаку своей команды длинной передачей через центр, но попал в шведа, сориентировавшегося очень быстро (7:2).

Главные бомбардиры «Ойлерз» и всей лиги продлили свои результативные серии, несмотря на поражение. У отметившегося голевой передачей Леона Драйзатля теперь 19 (7+12) очков в десяти последних играх, а оформивший гол и пас Макдэвид набрал 21 (10+11) балл за девять матчей.

Единственной плохой новостью для «Каролины» в этот вечер стала травма Терявяйнена, не доигравшего встречу, но главный тренер команды Род Бриндамор сказал, что с финским форвардом вроде бы не случилось ничего серьезного.

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:8

Стоило фанатам «Рейнджерс» в свете неудачного начала чемпионата всерьез заговорить об очередном проваленном сезоне после «прошлогодней сказки», как их команда выдала шикарный матч против «Детройта».

На протяжении двух периодов на льду была равная и упорная битва, а на табло после 40 минут горели ничейные цифры — 2:2. Причем повести в счете успели обе команды.

Но в третьей 20-минутке на льду осталась только одна. Хозяева совершили настоящий блицкриг, забросив четыре шайбы подряд в течение 177 секунд.

В одной из них свою первую голевую передачу в сезоне сделал форвард Виталий Кравцов, а в другой голом в 700-й игре в НХЛ отметился швед Мика Зибанежад.

И на этом «синерубашечники» не успокоились, продолжив добивать «Ред Уингз» и их голкипера Вилле Хуссо, так и не дождавшегося замены.

За оставшееся время в воротах финна побывали еще две шайбы, и таким образом «Рейнджерс» стали второй командой в истории НХЛ, которой удалось выиграть матч с разницей в шесть шайб, хотя после двух периодов на табло было равенство.

«Кингз» сделали такое 29 марта 1993 года, когда в их составе выступал великий Уэйн Гретцки, и тогда они со счетом 9:3 победили... «Детройт».

Возвращаясь в день сегодняшний, команда Жерара Галлана прервала серию из трех поражений подряд, а Артемий Панарин, хоть и не смог нанести результативный бросок сам, оформил две голевые передачи и теперь имеет 21 (5+16) очко в 15 играх.

Голкипер Игорь Шестеркин записал на свой счет довольно легкую победу, совершив в матче всего 18 спасений.

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3

В матче наполненных россиянами «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» Алексей Торопченко у хозяев и Евгений Свечников у гостей на этот раз остались вне заявки на игру. Но и без них представители отечественной школы хоккея смогли проявить себя довольно ярко.

В первую очередь это касается игроков «Блюз», которым удалось наконец прервать ужасающую и не подобающую команде такого статуса 8-матчевую серию поражений. Надо сказать, соперник для этого был максимально удобным, ведь в последних семи матчах против «Шаркс» «музыканты» неизменно набирали очки (6-0-1), подойдя к отчетной встрече с пятью победами над «акулами» подряд.

Правда, шестая далась команде Крэйга Беруби непросто. Она трижды выходила вперед, но в каждом из периодов гости сравнивали счет. И лишь на шайбу Калле Розена ответа у нее уже не нашлось, а потом Ноэль Аччьяри поразил еще и пустые ворота в концовке.

В составе «Сент-Луиса» двумя голевыми передачами отметился Павел Бучневич, а Владимир Тарасенко набрал лишь один балл за голевой пас, но зато поучаствовал в победной шайбе своей команды.

Кроме того, за «Блюз» дебютировал в НХЛ российский форвард Никита Александров, получивший девять с половиной минут игрового времени и успевший за него нанести два броска, провести два силовых приема и заблокировать один выстрел соперников.

Александр Барабанов у «Сан-Хосе» за 16:03 на льду отметился тремя бросками в створ, но результативных действий не совершал.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Калгари Флэймз» — 3:1

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2

«Баффало Сэйбрз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:7

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотис» — 0:2

«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3

«Лос-Анджелес Кингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1 ОТ

Первый гол и седьмая голевая передача Ивана Проворова не помогли его «Филадельфии» в матче против также не хватающего звезд с неба в этом сезоне «Коламбуса».

Защитник завершил встречу с показателем полезности -1, в то время как его коллега по амплуа из «Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал +1. У форварда «голубых мундиров» Егора Чинахова не было ни результативных действий, ни плюса, ни минуса.

26 сейвов Ильи Сорокина не помогли его «Айлендерс» в матче с «Аризоной». «Койоты» смогли пробить российского вратаря только один раз — Трэвис Бойд в третьем периоде броском в упор реализовал большинство. Но этого хватило. Сами «островитяне» вообще ничего не забили, а потом пропустили еще и в пустые ворота.

Голевой пас Якова Тренина лишь подсластил в третьем периоде его «Нэшвиллу» пилюлю поражения от обладателя Кубка Стэнли «Колорадо», играющего сейчас без травмированного Валерия Ничушкина.