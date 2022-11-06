«Мертвый футболист»: Дзюба провалился в Турции и разорвал контракт с «Аданой Демирспор»

Минувшей ночью стало известно, что бывший форвард сборной России Артем Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», которая идет в лидерах чемпионата Турции. Двукратный обладатель звания лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) не смог проявить себя после ухода из петербургского «Зенита», и теперь будет заниматься поисками нового варианта для продолжения карьеры. «Газета.Ru» — о том, как Дзюба за три месяца превратился из надежды турецких болельщиков в большое разочарование.

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале опубликовал новость о том, что российский нападающий Артем Дзюба расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», куда перешел в летнее трансферное окно.

На данный момент никакой дополнительной информации по поводу расторжения контракта нет. Пресс-служба «Аданы» также не давала официального подтверждения инсайда.

Как Дзюба оказался в «Адане»?

Об уходе из петербургского «Зенита», в котором футболист провел семь лет, сам игрок объявил еще в мае, после чего занялся поиском нового варианта продолжения карьеры. Спрос на свою кандидатуру бывший капитан сборной России явно переоценил, поэтому на момент старта нового сезона Дзюба все еще оставался без контракта.

Чтобы поддерживать себя в форме, нападающий договорился с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким о том, что будет заниматься на базе клуба вместе с основным составом.

Параллельно представители Дзюбы вели переговоры с клубами из турецкой Суперлиги. Основным препятствием для заключения трудового соглашения с 34-летним экс-капитаном национальной сборной России были его высокие требования по заработной плате — из-за этого Артем не договорился со стамбульским «Фенербахче», который по итогам предыдущего сезона занял второе место в турнирной таблице и получил путевку во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Портал Sport24 сообщал о том, что бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на сумму €500 тыс., однако игрок счел такую зарплату слишком низкой.

На условия россиянина согласилась «Адана Демирспор» — «железнодорожники» провели перед стартом очередного сезона мощную трансферную кампанию, пригласив экс-защитника сборной Украины и бывшего партнера Дзюбы по «Зениту» Ярослава Ракицкого.

Сам Дзюба 18 августа подписал контракт по схеме «1+1» — по информации «Спорт-Экспресс» оклад россиянина за календарный год составлял €1,5 млн.

За место в стартовом составе лучший бомбардир в истории чемпионатов России боролся с бывшим форвардом «Милана», «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли, однако спустя несколько дней после начала сезона итальянец покинул клуб и 31 августа 2022 года пополнил состав швейцарского «Сьона».

Что пошло не так?

Дебют Дзюбы в новой команде вышел удачным — форвард в своей первой игре за «Адану», которая прошла в его день рождения, смог поразить ворота «Фенербахче», добив мяч с линии ворот после удара Генри Оньекуру. Правда, на итоговом результате этот гол не отразился — стамбульцы выиграли со счетом 4:2.

В следующем матче чемпионата Турции против «Умраниеспора» россиянин выступил менее удачно — он был заменен в перерыве игры, а портал WhoScored выделил Дзюбу как худшего футболиста встречи, оценив его игру в 5,8 балла.

В сентябре главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла перешел на схему 4-3-3 с «ложной девяткой» и перестал ставить экс-капитана сборной России в стартовый состав, предпочитая ему более забивного и вариативного марокканца Юнеса Бельханда.

В качестве главной причины, по которой Дзюба не смог вырвать себе место в стартовом составе «Аданы», аналитики называли плохую физическую готовность из-за отсутствия полной предсезонной подготовки.

«Пока «Адана» будет играть c ложной «девяткой». Дзюбе нужно держать cебя в форме, проявлять cебя на тренировках и, cамое главное, иcпользовать cвой шанc в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени», — утверждал эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов в беседе со «Спорт-Экспрессом».

После паузы Дзюба появился на поле лишь 7 октября, выйдя на шесть минут в матче против «Газиантепа». Затем россиянин вновь оказался на лавке в матче против клуба «Касымпаша», после чего вообще перестал попадать в заявку своей команды.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков охарактеризовал закат карьеры Дзюбы словами про «мертвого футболиста».

«А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен? Да, «Рубин» его приглашал. И что? Кому он нужен?

Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист. Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Все, он уже сгорел.

Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — передает слова Колоскова РИА Новости.

Итоги турецкого вояжа Дзюбы выглядят печально — за неполных три месяца нападающий провел лишь четыре неполных матча, в которых отметился одним голом. Однако теперь у Артема есть возможность перезагрузить карьеру.

Благодаря расторжению контракта с «Аданой Демирспор» Дзюба получит шанс в спокойном состоянии заняться поисками нового клуба и пройти вместе с ним полноценную подготовку к возобновлению сезона после паузы на чемпионат мира. Одним из вариантов продолжения карьеры для Дзюбы является московское «Торпедо», о чем информирует «Чемпионат».