05 ноября 2022, 16:30
Спорт
Шок в Петербурге: «Зенит» дважды пропустил от «Ахмата» в начале встречи. LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
«Зенит» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
05 ноября 16:30
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
'45+2
Ловрен заблокировал удар Олейникова. Будет угловой.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'43
Малком отдал острый пас на Клаудиньо, тот пробил с убойной позиции в ближний угол, но Шелия дотянулся до мяча, выручив команду.
'42
Круговой прострелил в штрафную, но там уверенно сыграли защитники «Ахмата».
'40
Семенов вынес головой мяч после углового.
'38
Караваев на Сергеева прострелил, но тот был в офсайде.
'35
В последнее время в центре поля проходит игра. Не создает моментов «Зенит» а «Ахмат» уже свое забил.
'33
Навес на Конате не нашел адресата.
'31
Вместо Чистякова на поле вышел Круговой.
'28
Арбитры посчитали, что не было игры рукой. Можно играть.
27
Возможно, Чистяков сыграл рукой в своей штрафной. Идет проверка эпизода.
'25
Чистяков толком не смог пробить головой в борьбе с защитником. Мяч полетел мимо ворот.
'23
Тимофеев уверенно у Дугласа Сантоса отобрал мяч в собственной штрафной.
'20
Шелия спокойно забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'19
Уверенно «Ахмат» обороняется, «Зенит» тщетно пытается найти свободные зоны.
'16
Подача Вендела в штрафную не нашла адресата.
'14
Садулаев прострелил в штрафную «Зенита», но никто не смог в касание мяч в сетку отправить.
'12
Клаудиньо c угла штрафной послал мяч мимо девятки.
'9
Кузяев метров с десяти пробил в угол, Шелия в красивом прыжке вытащил мяч.
'8
ГОООЛЛЛЛ!!!!! Чистякова обокрал Конате вышел один на один с Кержаковым и элегантно перекинул вратаря «Зенита». Грубейшая ошибка защитника «Зенита».
'7
Дуглас Сантос прострелил в штрафную, Швец выбил на угловой, рискуя срезать в собственные ворота.
'4
Два угловых подряд подали гости, но не дошло дело до опасного момента.
'3
Ловрен вынес мяч на угловой после прострела Конате.
'1
ГОООООЛЛЛЛЛ!!!! «Ахмат» открывает счет. Быстрая атака грозненцев. Камилов прострелил в штарфную, Караваев чуть не срезал в свои ворота, но попал в штангу, а добил снаряд в сетку Харин.
16:21
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Швец, Садулаев, Харин, Конате.
16:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Зенит» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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