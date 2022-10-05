Травмы, угроза дисквалификации и уход в ЦСКА: как Тутберидзе теряет учениц

Тренерский штаб Этери Тутбридзе в последние годы прочно ассоциируется с доминированием в женском фигурном катании. За последние годы на мировой арене никто из иностранных спортсменок не мог сравниться с мастерством российских фигуристок, тренирующихся у специалистки. Однако сейчас российские фигуристы, как и представители многих других видов спорта, отстранены от международных соревнований, а штаб Тутберидзе планомерно теряет взрослых спортсменок. Сказываются разные причины: травмы, уходы к другим тренерам, а также угроза дисквалификации за допинг. Рассказываем, что происходит в самом известном тренерском штабе по фигурному катанию.

Алена Косторная

Первая громкая потеря произошла в тренерском штабе Этери Тутберидзе еще в марте. Алена Косторная – звезда женского одиночного катания, которая в самом начале взрослой карьеры подавала огромные надежды. В сезоне-2019/20 она выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, оставив позади Анну Щербакову и Александру Трусову, которые уже тогда владели четверными прыжками. Косторная отличалась стабильностью и брала тройным акселем (так делает еще и Елизавета Туктамышева, которая пошла в свой 16-й сезон). Однако весной 2020 года практически все соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, чемпионат мира был отменен, и дальше в жизни и карьере фигуристки произошел спад.

Летом 2020 года она вслед за Трусовой перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но болезнь и травмы не дали Косторной вернуться на тот уровень, где она была еще несколько месяцев назад. Череда снятий со стартов преследовала фигуристку – она не выступила на последнем этапе Кубка России, снялась с чемпионата страны, не стала кататься на командном турнире «Кубок Первого канала». Последней надеждой Косторной на отбор на мировое первенство стал финал Кубка России, но там она заняла лишь шестое место.

У Плющенко Косторная продержалась всего несколько месяцев и уже в марте вернулась к Тутберидзе. Тогда сложно было предположить, что ровно через год Алена вновь покинет «Хрустальный» — на этот раз для перехода в ЦСКА к Елене Буяновой. Ставка на возвращение в старый тренерский штаб весной 2021 года казалось очевидной – фигуристка была намерена бороться за путевку на зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине. В начале сезона это казалось даже реальным – неоспоримым выглядело только место в сборной Камилы Валиевой (фигуристка до личного турнира Игр не проиграла ни одного старта в сезоне), а вот за две остальные квоты спортсменки буквально сражались – опытная Туктамышева с трикселем, а также Щербакова и Трусова, которые мучались от травм и их последствий, но зато с четверными. На одну из позиций могла претендовать и Майя Хромых, в арсенале которой также были прыжки в четыре оборота.

Олимпийский сезон Косторная начала неплохо – выиграла бронзу на челленджере Finlandia Trophy, стала второй и третьей на этапах Гран-при во Франции и Канаде соответственно, однако дальше случился перелом руки, который не позволил фигуристке выйти на важнейший для отбора на Игры старт – чемпионат России. Через несколько недель после первой травмы Косторная сломала вторую руку, а в марте ошарашила многих любителей фигурного катания, во второй раз уйдя от Тутберидзе – на этот раз к Буяновой.

Сотрудничество со специалисткой из ЦСКА сначала носило испытательный характер — долгое время ни сама Косторная, ни Буянова никак не комментировали свою совместную работу. Только ближе к концу мая стало понятно, тренер и фигуристка сработались, и у поклонников Алены появилась надежда, что их любимица все же войдет в сезон. Косторная много выступала на шоу летом, однако в августе стало известно – у нее обострилась старая травма бедра, которая не может позволить ей тренироваться.

Фигуристка перенесла операцию, пропустила контрольные прокаты сборной России и не выступит на российском Гран-при, созданном в связи с отсутствием международных стартов.

Александра Трусова

Драма Александры Трусовой на Олимпийских играх не могла не оставить никого равнодушным. Фигуристка, первой в истории исполнившая пять четверных прыжков в произвольной программе, в олимпийском турнире осталась лишь второй (в то время как американец Нейтан Чен с пятью четверными выиграл Игры с новым рекордом, хотя сравнивать их, конечно, неправильно).

Счастье фигуристки после выступления продлилось недолго: сразу после объявления всех оценок Трусову накрыл нервный срыв, кадры ее истерики попали в трансляцию. Она плакала, клялась, что больше никогда не выйдет на лед, а также произносила ставшую знаменитой фразу: «У всех есть золотая медаль, у всех!» И как бы поразительно это ни было, но факт остается фактом – на взрослом уровне у Трусовой, заявляющей сложнейший контент, действительно нет ни одной золотой медали – ни чемпионатов России, Европы и мира, ни финала Гран-при. Кто-то постоянно оказывался на шаг или два впереди – Косторная и Щербакова, опытная Туктамышева, Валиева, которая устанавливала мировой рекорд за мировым рекордом. Отчасти, возможно, именно этим было обусловлено почти отчаянное желание спортсменки прыгнуть пять квадов – такого раньше не делал никто.

Но желаемая пятиквадка не принесла результата, и после Олимпиады пошли разговоры о завершении карьеры или переходе в другой тренерский штаб. Фанаты осторожно предполагали даже уход к иностранному специалисту – назывался и Рафаэль Арутюнян, приведший к золотой медали Пекина Чена, и Стефан Ламбьель, тренирующий двукратного бронзового призера Игр и чемпиона мира Шому Уно. Но такое развитие событий выглядело слишком нереалистичным, да и политическая ситуация к подобному не особо располагала.

Трусова не выступила на Кубке Первого канала, зато активно пробовала себя в других видах спорта, она даже выступила на турнире по легкой атлетике, попробовав себя в прыжках в длину. Примерно в этот же момент поклонники фигурного катания обсуждали и роман спортсменки – Трусова начала встречаться с Марком Кондратюком, который стал открытием прошлого сезона: он подтвердил третью квоту России на Олимпиаду, выиграл национальное первенство и чемпионат Европы, взял золото в командном турнире Игр. Впрочем, о завершении карьеры Трусова не говорила, выступала в шоу, и постепенно эта мысль забылась, как и утихли разговоры о переходе спортсменки в другой тренерский штаб.

Трусова продолжала тренироваться у знаменитого тренера: именно она вывела фигуристку на контрольные прокаты сборной, которые состоялись в конце сентября.

Однако вскоре появилось известие о травме: спортсменка откатала короткую программу, а с произвольной снялась из-за травмы спины. Позднее она призналась, что перед прокатами практически не тренировалась.

«Могу сказать, что сейчас тренируюсь в облегченном режиме, у меня травмирована спина, я почти не каталась. Решила выступать, потому что ждут болельщики. Что конкретно со спиной? Просто травмировала, накопительный эффект. Я неделю не каталась, потом каталась только на одном льду в день. Вышла неделю назад, каталась по 50 минут. Я не каталась бы вообще, если бы не надо было выступать. Каталась, сколько могла, потом меня отпускали», — привел слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

Известие о переходе Трусовой от Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА стало действительно неожиданным – по сути, сезон уже начался (кстати, именно поэтому Трусова все так же будет представлять «Хрустальный», документы на переход были поданы позднее установленного трансферного окна, а работать спортсменка при этом будет с новым тренером). Интересен тот факт, что с весны фигуристка стала достаточно активно появляться в ЦСКА – присутствовала на внутренних турнирах, посещала тренировки. В целом, это не выглядит удивительным, поскольку именно у Соколовской занимается молодой человек Трусовой Кондратюк. Однако вряд ли стоит утверждать, что фигуристка перешла в эту группу только из-за него – сейчас Трусовой нужен нормальный ритм восстановления, который, по сообщениям СМИ, ей не давали у Тутберидзе. РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, описывает причину перехода так:

«Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе Тутберидзе, из-за чего, по ее мнению, у нее обостряются травмы».

Поэтому, вполне вероятно, что к Соколовской, которая умеет справляться с травмами своих учеников, Трусова пошла именно за нефорсированными восстановлением. Тут можно вспомнить и тот факт, что в олимпийском сезоне у спортсменки была травма ноги, которая не позволила ей выступить на этапе Гран-при в Японии.

Таким образом, за год уже вторая именитая фигуристка покинула Тутберидзе и начала сотрудничество с новым тренером. Здесь, кстати, можно провести интересную параллель – в 2020 Трусова и Косторная вместе оказались в «Ангелах Плющенко», теперь снова вместе – в ЦСКА. При этом многие фанаты могут задаться вопросом: а почему переход случился только сейчас?

Анна Щербакова

Травмы подкосили не только Косторную и Трусову. На контрольных прокатах сборной России не выступила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которая была прооперирована в Германии в августе в связи с разрывом заднего рога мениска. По признанию самой фигуристки, травма мешала ей полноценно тренироваться. При этом практически ничего не ясно по срокам восстановления Щербаковой – известно только то, что первую часть сезона она пропустит, поскольку ее нет в распределении на этапы Гран-при России. Непонятно также и то, сумеет ли она восстановиться к чемпионату страны и будет ли рисковать ради этого старта, который в этом сезоне ни на что не влияет (раньше по итогам национального первенства формировалась сборная на чемпионат Европы в первую очередь). Вполне вероятно, что Щербакова пропустит весь сезон полностью, чтобы восстановиться.

Вот только вопрос при этом заключается в том, вернется ли спортсменка на соревновательный лед или можно ждать такого же развития событий, как у Евгении Медведевой и Алины Загитовой? Обе карьеру приостановили, об ее окончании не объявляли, однако понятно, что к соревнованиям обе уже не вернутся. Интересно, что после Олимпиады речь о завершении карьеры Щербаковой также была – сама фигуристка давала расплывчатые ответы, однако после Кубка Первого канала, где была капитаном, все же заявила о том, что продолжает.

Щербакова на лед уже вернулась, активно постит в своем Telegram-канале видео с тренировок, однако, как минимум, на первую часть сезона, Тутберидзе лишилась и олимпийской чемпионки.

И если надежда на возвращение Щербаковой есть, то вот ситуация со второй пока еще действующей олимпийской чемпионкой в группе Тутберидзе стоит куда более остро. Допинговый скандал, разгоревшийся на Олимпиаде, подходит к концу: расследование завершено, в октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно принять вердикт о судьбе Камилы Валиевой, в чьей допинг-пробе, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. История, произошедшая на Играх, известна всем – не проведенное награждение за командный турнир, заседание выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) и все же допуск Валиевой до личного турнира, в котором справиться с нервами фигуристка не смогла и стала лишь четвертой.

«Зато награждение не отменят», — сумела произнести спортсменка после объявления оценок прежде, чем начать плакать в руках Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

Поразителен тот факт, что на этой трагичной и травмирующей истории решил сыграть тренерский штаб. На контрольных прокатах Валиева представила произвольную программу по мотивам произошедшего в Пекине, а в финальной позе она закрывает лицо тканью – отсылка к моменту, где она шла мимо журналистов в одиночестве, закрываясь капюшоном. Прокат вызвал достаточно неоднозначные реакции как среди поклонников, так и среди экспертов по фигурному катанию.

«Для меня самым главным сегодня было — донести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось.

Этери Георгиевна [Тутберидзе] с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом] предложили, заранее спросив, хочу ли я заново трогать эту тему. Мне показалось, что эту программу нужно проживать, и я согласилась», — рассказала фигуристка Sport24 после выступления.

Однако вполне может оказаться и так, что этот прокат станет финальным аккордом яркой, но очень короткой карьеры Камилы. Во взрослых соревнованиях она выступала только один сезон, выиграв практически все – кроме личного турнира Олимпиады. Американский журналист Дэйв Лиз в своем блоге заявил, что допинг-проба «Б» Валиевой также дала положительный результат. Решение по делу будет объявлено в октябре, правда, интересный момент заключается в том, что оно может быть не обнародовано – фигуристка, которой 16 лет, защищенное лицо.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, на какой срок Валиева может получить дисквалификацию, а также отметила, что расследование касалось не только самой спортсменки, но и ее тренерского штаба.

«Идет процедура обработки результатов, дату мы назвать пока не можем. Расследование было в отношении персонала, тренерский штаб туда входит.

В кодексе мы можем увидеть, какие санкции можно получить за те или иные нарушения. У нас стандартный срок — четыре года.

Но что вынесет ДАК? В силу разных обстоятельств, решение может быть разными. Оно может быть оспорено как обычно, в судах. Будет ли опубликован вердикт, учитывая, что Валиева защищенное лицо? Есть особые правила. Не могу сказать, будет ли обнародование или нет», — приводит слова Логиновой Sport24.

Четыре года в фигурном катании – это очень много. Если будет принято именно такое решение, то оно практически со стопроцентной гарантией будет означать завершение карьеры, сложно даже представить, что Валиева в 20 лет сможет вернуться на соревновательный лед. И важно отметить тот факт, что Тутберидзе в этом случае может не просто потерять талантливую спортсменку, но и сама попасть под отстранение.

В этом моменте интересна еще одна фанатская теория, которая обсуждалась в Twitter после ухода Трусовой к Соколовской: поклонники предположили, что переход, совершенный в такое странное время, может быть связан как раз-таки с делом Валиевой и санкциями, которые могут быть наложены на тренерский штаб Тутберидзе.

Подводя итоги, в целом потери тренерского штаба не выглядят особо критичными: неясно, сможет ли Косторная выступать дальше, как травмированная спина позволит выступать Трусовой (и позволит ли вообще). В то же время Щербакова еще может вернуться, а Валиеву могут и не отстранить. И в этом случае говорить, что «Хрустальный» разваливается окончательно все же неправильно: у Тутберидзе еще остались Майя Хромых и Дарья Усачева (обе, кстати, контрольные прокаты пропустили), однако основная ставка штаба будет делаться на талантливых юниорок: Аделию Петросян и Софью Акатьеву, которые владеют элементами ультра-си.