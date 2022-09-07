«Только больной мог такое сделать»: что грозит поджигателям катка Этери Тутберидзе

Ночью 7 сентября неизвестный попытался поджечь спортивный комплекс «Хрустальный», в котором базируется тренерский штаб Этери Тутберидзе. Смесь для поджога загорелась только со второго раза, однако огонь не успел сильно распространиться — охрана вовремя его потушила. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что только нездоровый человек мог пойти на такое, а адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», что грозит злоумышленнику за преступление.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, неизвестный мужчина, одетый в оранжевую робу, пришел поздно ночь к зданию на Профсоюзной улице в Москве. С собой у него была бутылка с зажигательной смесью (предполагается, что это был бензин, смешанный с маслом).

Мужчина вылил смесь в щель окна и поджег, однако сразу она не загорелась, из-за чего злоумышленнику пришлось возвращаться и поджигать повторно. Уже после этого из здания пошел черный дым, и предполагаемый поджигатель быстро скрылся.

Возгорание было быстро локализовано, охрана потушила огонь, не давая ему сильно распространиться. В результате инцидента никто не пострадал.

Изначально предполагали, что целью неизвестного поджигателя был не ледовый дворец, а пункт участковой избирательной комиссии (УИК) номер 2227. Однако участок располагается с другой стороны здания, поэтому эта версия показалась полиции несостоятельной.

«Хрустальный» входит в состав Центра спорта и образования «Самбо-70». Президент организации Ренат Лайшев прокомментировал произошедшее, отметив, что не располагает подробной информацией, однако призвал дать всем сотрудникам центра, тренерам и спортсменам работать в спокойной обстановке.

«Мне ничего неизвестно по поводу попытки поджога «Хрустального». Единственное, хочется попросить всех дать организации и тренерам работать нормально. Тот фанатизм, который был создан вокруг фигурного катания за последние полгода, — это настоящий беспредел. Какое-то сумасшествие происходит.

Я ничего не знаю, но даже если информация и верна, это же надо додуматься подвергнуть детское образовательное учреждение опасности. Только психически больной человек может такое сделать.

Призываю всех дать тренерам и спортсменам спокойно работать. Сейчас идет привлечение совершенно нездорового внимания к фигуристам и тренерскому составу», — приводит слова Лайшева Sport24.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал в комментарии «Газете.Ru», какое наказание может получить преступник за совершенное им преступление, а также выразил уверенность, что личность неизвестного будет установлена.

«Злоумышленнику за данное деяние грозит до пяти лет лишения свободы. Однозначно следует сказать о том, что подобные преступления, в большинстве случаев, конечно, раскрываются. Тем более, преступление произошло в людном месте. Сейчас в крупных городах, в Москве в первую очередь, очень налажена система безопасности, которая позволяет путем тех же самых камер видеонаблюдения установить личность преступника.

Я убежден, что личность будет установлена, это вопрос времени. Наказание будет грозить до пяти лет лишения свободы по статье 167 ч.2 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Если лицо ранее не привлекалось, то, возможно, может получить условный срок. Если была судимость или по иным обстоятельствам, то срок может быть реальным», — заявил Калинов.

Ледовый дворец «Хрустальный» давно ассоциируется с именем известной российской специалистки Этери Тутберидзе. Именно в нем тренерский штаб и фигуристы группы проводят свои тренировки. В «Хрустальном», в том числе, свои тренировки проводят чемпионка мира и победительница Олимпийских игр – 2022 Анна Щербакова, серебряная призерка Игр в Пекине Александра Трусова, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Также в группу тренера входят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и обладательница золотых медалей всех крупных турниров Алина Загитова, которые официально еще не заявляли о завершении своих спортивных карьер, однако на официальных соревнованиях фигуристки уже не выступают.