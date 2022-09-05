«Даже когда он болел, от него шел позитив»: умер двукратный олимпийский чемпион Лагутин

На 85-м году ушел из жизни знаменитый советский боксер, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин. Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю признался, что счастлив быть с ним легендой и брать с Лагутина пример. «Газета.Ru» вспоминает основные вехи карьеры выдающегося спортсмена.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила Федерация бокса России.

«Вчера вечером, на 85-ом году жизни скончался Борис Николаевич Лагутин — заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион СССР (1959, 1961–1964, 1968), двукратный чемпион Европы (1961, 1963) и первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр (1964 Токио, 1968 Мехико). <…> Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича», — говорится в сообщении.

В юности Лагутин не был драчуном и в боксерскую секцию записался случайно, увидев объявление о наборе. Занимаясь с 1955 года в клубе «Крылья Советов» под руководством Виктора Тренина, молодой спортсмен не проявлял выдающихся качеств и не считался перспективным. Тем не менее, он усердно занимался? заслужил право выступить в 1957 году на первенстве Москвы и одержал на нем победу.

В финале 19-летний Лагутин победил не кого-нибудь, а серебряного призера Олимпиады-1952 Виктора Меднова.

Два года спустя Лагутин впервые стал чемпионом СССР в весовой категории до 71 кг. Это позволило ему отобраться на Олимпиаду-1960 в Риме. Но, несмотря на яркое выступление, в тот раз добраться до золота он не смог. В полуфинале со счетом 2:3 Лагутин уступил американцу Уилберту Макклюру, который раскусил тактику соперника — Лагутин был хорош на дистанции, но испытывал проблемы в ближнем бою, в отличие от Макклюра. Спортсмен из США выиграл и этот бой, и финальный поединок.

Как признавался сам Лагутин, он испытывал чувство обиды от той неудачи и поставил себе задачу выиграть следующие Олимпийские игры. На пути к Олимпиаде-1964 он дважды стал чемпионом Европы, четыре года подряд выигрывал советское первенство и заслужил почетные звания «Заслуженный мастер спорта СССР» и «Выдающийся боксер СССР». Но главной целью по-прежнему оставалось олимпийское золото.

Этой цели Лагутин достиг в 1964 году. Он приехал на турнир в Токио в статусе капитана сборной СССР, провел пять боев и выиграл все. В финале он сошелся с французом Джозефом Гонсалесом и одержал победу со счетом 4:1.

А четыре года спустя Борис Лагутин снова поехал на Олимпиаду, в Мехико, хотя к тому моменту ему исполнилось 30 лет и он считался ветераном. Советское спортивное руководство изначально не собиралось отпускать его на Игры, предпочитая боксеров моложе. Самому Лагутину намекали, что еще ни один советский боксер не выступал на трех Олимпиадах, и у него нет шансов показать себя достойно.

При этом Лагутин за три месяца до Игр выиграл чемпионат СССР в Ленинакане, победив Виктора Агеева и Валерия Трегубова. Эту победу «наверху» сочли случайной и по-прежнему намеревались отправить в Мексику Агеева. Но вмешался случай: Агеев был отчислен из сборной за драку, и вместо него еще один шанс на олимпийскую медаль получил Лагутин.

Он этой возможностью воспользовался сполна, дойдя до финала и победив в решающем поединке со счетом 5:0 кубинца Роландо Гарбея, который был младше на 10 лет. Этот успех сам Лагутин назвал наиболее дорогим в своей карьере.

Вскоре выдающийся спортсмен завершил карьеру. Он получил диплом Московского государственного университета, окончив, что примечательно, биофак. Но по специальности он не работал, продолжая спортивную карьеру. Он был ответственным организатором по спорту в ЦК ВЛКСМ, в течение пяти лет являлся заместителем председателя спортивного клуба «Спартак», некоторое время руководил Федерацией бокса СССР. В последние годы жизни Лагутин периодически выступал перед студентами учебных заведений в разных городах России с рассказами о своей богатой на события карьере.

«Ушел из жизни поистине мировой человек — Борис Николаевич Лагутин. Легенда мирового бокса с уникальным стилем ведения боя. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким. Борис Николаевич был выдающимся человеком, который всегда стремился к развитию бокса и помогал подрастающему поколению освоить это ремесло.

Он всегда поддерживал и советом, и добрым делом, был готов помочь в каждом конкретном случае.

Выросшее поколение спортсменов всегда равнялось и брало пример сильной личности Бориса Николаевича.

И даже после завершения карьеры он не бросал свою самую важную миссию в жизни — вести начинающих спортсменов в большой мир бокса», — рассказал глава Международной федерации бокса Умар Кремлев, чьи слова приводит ТАСС.

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю также высказался о кончине выдающегося спортсмена. Он заявил, что счастлив быть знакомым с Лагутиным и назвал его легендой.

«Я очень рад, что мне довелось познакомиться с ним, быть в хороших отношениях.

В последние несколько лет, даже когда он болел, меня поражал позитив, который от него исходил всегда.

Где и с кем бы он ни находился, супруга всегда была рядом с ним. И даже когда он болел, от него шел колоссальный позитив. Я счастлив, что был знаком с ним лично, для меня он является громаднейшей легендой нашего вида спорта и большим примером», — сказал Цзю «Газете.Ru».