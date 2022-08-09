«Не поставил на игру сына инвестора клуба»: Сергей Юран уволен из «Химок»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков объявил об увольнении главного тренера команды Сергея Юрана. Он заявил, что существовала изначальная договоренность о «краткосрочном» сотрудничестве. Однако, по данным СМИ, Юрана могли уволить из-за отказа поставить в состав сына акционера клуба Туфана Садыгова. Сообщается, что специалист может в ближайшее время возглавить «Урал». В беседе с «Газетой.Ru» президент «Урала» Григорий Иванов уклончиво ответил на вопрос об этой информации, а почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал отставку Юрана «странной» и допустил, что она была спровоцирована конфликтом внутри клуба.

«Договаривались о краткосрочном взаимодействии»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран покидает свой пост. Накануне ряд СМИ написал о том, что специалисту сообщил об увольнении, а сегодня эту информацию подтвердил экс-министр спорта Московской области, член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться.

Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — сообщил Терюшков в эфире «Матч ТВ».

Сергей Юран уже во второй раз со скандалом покидает пост главного тренера подмосковного клуба — и во второй же раз неожиданно и на ровном месте. Впервые это произошло в августе 2020 года, и тогда специалист недоумевал, почему руководство клуба поступило с ним таким образом.

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ?

Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — рассказывал Юран в интервью Sport24.

Отставка после победы

Нынешняя отставка тренера могла бы быть логически объяснима, если бы «Химки» провалились на старте сезона. К примеру, такая ситуация произошла в «Урале», который в первых четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) не набрал ни одного очка, забил один мяч, а пропустил десять. На этом фоне никто не удивился, что главному тренеру «шмелей» Игорю Шалимову указали на дверь.

Парадокс в том, что как раз «Химки»-то начали сезон очень бодро. К пятому туру команда подходит на седьмом месте, имея в активе семь очков при двух победах и одной ничьей.

И пусть победы были одержаны над не самыми мощными соперниками — претерпевшим глобальные изменения по сравнению с прошлым сезоном «Пари НН» и буксующим после возвращения в РПЛ «Торпедо», — саму ценность этих шести очков нельзя сбрасывать со счетов. И именно в этот момент, как раз после победы над «Торпедо», Юрану сообщают об увольнении.

Каковы истинные причины этой отставки, мы, возможно, и не узнаем. «Газета.Ru» обратилась за комментарием к самому Сергею Юрану, но ответа не получила — и это ожидаемо: сейчас специалисту нужно решать другие вопросы.

Несомненно, в какой-то момент он вновь выступит в прессе с огненным интервью, в котором в том числе расскажет, действительно ли сотрудничество с клубом изначально планировалось краткосрочным. Но пока этого не произошло, в медиапространстве плодятся слухи и инсайды.

«Не поставил на игру сына инвестора клуба»

Так, журналист Сергей Ильев утверждает, что причиной увольнения Юрана стал конфликт с одним из главных акционеров клуба Туфаном Садыговым. Якобы они повздорили из-за того, что во время выездного матча с «Ростовом» — единственного пока, который «Химки» в этом сезоне проиграли, — тренер не поставил в состав сына Садыгова — 21-летнего нападающего Илью.

«По моей информации, конфликт произошел после матча в Ростове-на-Дону, где Сергей Юран не поставил на игру Илью Садыгова, сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Разрывная волна пошла оттуда», — написал Ильев в своем Telegram-канале.

Любопытно, что с именем Ильи Садыгова косвенно связан еще один скандал: в апреле этого года СМИ сообщили о конфликте Юрана с рядом игроков как раз из-за того, что Садыгов-младший может получить место в основе. Официального подтверждения эти слухи не получили, на ближайшую после этого игру с ЦСКА вышел почти весь основной состав команды, за исключением Резиуана Мирзова. Зато в старте оказался Садыгов и помог химчанам одержать над армейцами сенсационную победу со счетом 4:2. Кроме того, агент Дмитрий Селюк обвинял Юрана в том, что он якобы берет с игроков деньги за место в основе, но и эта информация осталась лишь на уровне слухов.

Эхо «дела Матюнина»

Есть и другое предположение, почему Юран покидает «Химки». Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», причина его отставки может быть связана со скандальным матчем «Химки» — «Крылья Советов» и «делом Матюнина». Напомним, что в конце апреля команды встречались между собой. Тогда победу одержали «Химки» со счетом 4:1. Бывший в то время главой РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что проверка судейства установила: арбитр Алексей Матюнин допустил «девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одну в пользу «Крыльев Советов».

По данным источника, «Химкам» поставили условие, что необходимо убрать из команды всех причастных. В эту группу якобы входит и Юран.

Так или иначе, второе пребывание Сергея Юрана в «Химках» сопровождалось скандалами и ими заканчивается. Проблема в тренере или в руководстве — вопрос открытый. Но стоит заметить, что еще один экс-наставник «Химок» Игорь Черевченко, также занимавший этот пост дважды в течение короткого периода, зарекается от очередного возвращения в клуб.

«Мое возвращение в «Химки» исключено», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Писарев — в «Химки», Юран — в «Урал»

Если верить СМИ, имя преемника Сергея Юрана в «Химках» уже известно.

Возглавить подмосковную команду, как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленный источник, должен Николай Писарев — ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Учитывая, что сборная на фоне спортивных санкций существует, скорее, как номинальная единица, а Карпин и другой его помощник Виктор Онопко спокойно работают в «Ростове», в возможном назначении Писарева не видится ничего сверхъестественного. Впрочем, пока официального подтверждения этой информации нет.

Нельзя назвать достоверными и слухи о будущем Юрана — хотя они уже появляются. Так, «Спорт-Экспресс» заявляет, что специалист продолжит карьеру в «Урале», где пост главного тренера как раз накануне стал вакантным. Более того, по данным издания, Юран уже встретился с президентом клуба из Екатеринбурга Григорием Ивановым, который якобы лично заинтересован в сотрудничестве с тренером. Сам Иванов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отказался раскрывать какие-либо подробности относительно того, кто возглавит «Урал».

«Про тренера ничего говорить не буду. Как будет у нас все готово, тогда все узнаете», — заявил Иванов.

«С точки зрения результата команды, это странная отставка»

Ситуацию для «Газеты.Ru» прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он допустил, что причиной увольнения Юрана мог стать конфликт с акционером клуба Садыговым из-за сына-футболиста.

«Когда принимаются решения по тренеру, связанные с увольнением, руководители учитывают многие обстоятельства, но главное — результат. Так, все ясно было с отставкой Шалимова. Когда Григория Иванова спросили о причинах, он просто ответил: «Посмотрите на турнирную таблицу».

Что касается Юрана, то с точки зрения результата все неплохо — он приличный, и игра команды в целом поставлена. Видно, что тренерская рука присутствует.

Значит, причины увольнения другие, они лежат за рамками футбольного поля. Если бы объявили, почему он уволен, можно было бы устраивать дискуссии.

А так — какие причины могут быть? То ли разногласия с руководством клуба, то ли нестыковки с игроками. Фантазировать не хочется, но с точки зрения результата это странная отставка.

Может ли быть дело в конфликте с Садыговым из-за его сына? Когда судьба команды зависит от одного человека, конечно, может быть определенная вкусовщина.

Но поскольку я не уверен, что это настоящая причина, мне очень сложно развивать эту тему. В принципе, когда есть разногласия между владельцем клуба и тренером, такая возможность реальна, потому что владелец определяет политику клуба, в том числе и кадровую. Так что теоретически это может быть», — допустил Колосков.