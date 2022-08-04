«Извели парня, безобразие»: россиянину Миранчуку ломают карьеру в Италии

Российский полузащитник Алексей Миранчук был в шаге от перехода в «Торино» на правах аренды, но главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, постоянно оставляющий игрока на скамейке запасных, наложил вето на сделку. Теперь судьба россиянина в летнее трансферное окно остается неопределенной.

Блок от Гасперини

Переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» — одна из главных саг второго плана в Серии А нынешним летом. Это, конечно, не возвращение Ромелу Лукаку в «Интер» и не подписание «Ромой» с последующей шикарной презентацией Пауло Дибалы, но история все равно достаточно заметная.

Российский полузащитник за два сезона в составе бергамасков успел зарекомендовать себя как мастер создания и реализации голевых моментов.

Причем в каждом из сезонов он в среднем проводил на поле не больше тайма в тех редких матчах, в которых выходил.

Еще прошлым летом казалось, что Миранчук не особенно нужен своей команде и может уйти, но тогда Гасперини отказался отпускать футболиста. В итоге игровое время россиянина чуточку увеличилось — с 27 минут в среднем за матч до 40, но при этом в первой части сезона он в основном сидел на скамейке запасных.

В нынешнее межсезонье стало очевидно, что «богиня», как называют «Аталанту» в Италии, не будет во что бы то ни стало держаться за игрока, — особенно при наличии интересных предложений.

Ну а за ними дело не должно было стать, ведь переход Миранчука мог означать для команд средней руки в Серии А усиление квалифицированным мастером, адаптированным к специфическому местному футболу и голодным до игры.

Наиболее реальный интерес проявил «Торино», занявший в прошлом сезоне лишь 17-е место и едва не отправившийся в Серию Б (всего четыре очка от зоны вылета, которая начинается с 18-й позиции).

В итоге «Торино» уже практически ударил по рукам с «Аталантой» в сделке об аренде россиянина на сезон с правом выкупа, но в последний момент медосмотр для «гранатовых» был отложен.

«Мы вели переговоры с «Торино». Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука. На данный момент операция приостановлена. Гасперини попросил нас удержать игрока», — рассказал генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси.

«Игроки у него — рабы»

«То, что творит Гасперини, — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие! Не ставит Миранчука в состав. Извел парня, извел! И не пустил в «Торино». Я очень расстроена. Я думаю, что у Алексея есть все шансы заиграть в «Торино», если ему доверяет тренер», — так прокомментировала решение «Аталанты» бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть», — рассказал «Чемпионату» бывший полузащитник итальянской «Фиорентины» Андрей Канчельскис. — Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. «Аталанта» же боится.

Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол. Жалко, но придется с этим смириться: у него контракт с «Аталантой».

Сделка все еще возможна

Впрочем, Перкаси в разговоре с прессой не поставил на переходе Миранчука крест, а спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти и вовсе сохраняет убежденность в заключении сделки:

«Да, мы подписываем Миранчука. Это аренда или полноценный трансфер? Это аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти в комментарии «Чемпионату».

В данный момент переход Миранчука зависит от нескольких условий. Сделка между «Аталантой» и «Торино» должна быть закрыта, как только бергамаски оформят покупку Адемолы Лукмана, проведшего последний сезон в аренде в «Лестере».

Там все уже вроде бы согласовано, а углубленный медосмотр должен стать последним штрихом, после чего переход будет оформлен официально.

Правда, Перкаси обмолвился, что Миранчук и Лукман могут играть за «Аталанту» вместе, но это выглядит просто как давление на «Торино», чтобы «гранатовые» оформили сделку по россиянину не арендой с правом выкупа, а полноценной покупкой. Цена известна — €9 млн.

Идеальный вариант для Миранчука

Такие деньги у «Торино» есть, потому что клуб продал этим летом своего главного защитника Глейсона Бремера недругам из «Ювентуса» за €40 млн.

В стане «Торино» атмосфера сейчас довольно напряженная как раз из-за трансферной кампании. Настолько, что главный тренер Иван Юрич и спортивный директор Давиде Ваньяти практически подрались на парковке у отеля в Австрии, где проходят сборы «быков», а видео инцидента разлетелось по соцсетям.

Все дело в том, что команду покинуло огромное количество игроков, включая не только звездного защитника Бремера, но и символа команды, форварда сборной Италии Андреа Белотти, а также второго бомбардира «Торино» прошлого сезона Йосипа Брекало и важного игрока центра поля Роландо Мандрагоры.

А вот со сделками на вход все пока очень плохо. «Гранатовые» выкупили игравших за них в аренде вратаря Этрита Беришу, полузащитника Стефано Риччи и форварда Пьетро Пеллегри, а также взяли у «Марселя» в аренду другого нападающего — Неманью Радоньича.

Еще в Серии С у «Катанзаро» был куплен молодой вингер Брайан Байейе. Все.

В такой ситуации Миранчук должен стать для «Торино» ключевым приобретением, а сам российский футболист вырвется со скамейки запасных «Аталанты» и наконец будет играть постоянно.

Если, конечно, Гасперини не упрется.

В составе «Аталанты» российский хавбек провел за два сезона 44 матча Серии А, отметившись в них шестью голами и семью результативными передачами.