«Долго не проживешь»: Медведева рассказала о призовых в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева рассказала, сколько она зарабатывала во время своей профессиональной карьеры. Первая российская лучшая фигуристка планеты Мария Бутырская в комментарии для «Газеты.Ru» подтвердила порядок цифр и сказала, что лучшим в фигурном катании не стоит жаловаться на заработки.

«Иногда не знала суммы призовых»

Знаменитая российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, рассказала о заработках во время своей профессиональной карьеры.

«По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала $24 тыс. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

По нынешнему курсу эта сумма равна 1,4 млн рублей. При этом спортсменка также заявила, что не всегда знает, отправляясь на турнир, какой на нем призовой фонд, причем иногда ей приходилось искать верные цифры в интернете.

«Не завидовала футболистам»»

Для «Газеты.Ru» слова Медведевой прокомментировала прославленная российская фигуристка, чемпионка мира среди женщин Мария Бутырская, в 1999 году выигравшая этот титул первой в истории страны.

«В мое время, думаю, были не меньшие деньги. У нас все было официально. Единственное, не помню, сколько стоил чемпионат Европы. Чемпионат мира, когда я выиграла, это было $50 тыс., но не будем забывать, что, в зависимости от страны, где проходили соревнования, был налоговый вычет. Обычно что-то около 20%, но в США и Канаде — до 30%. После этого из оставшейся суммы 10% у нас забирала федерация. И уже после от того, что оставалось, мы обязаны были 30% поделиться с тренерами. Ну, я всегда плюс-минус знала порядок сумм. Просто точные цифры зависели от страны, где все происходило. Выиграть этап Гран-при стоило $30 тыс., только Европу не помню, $20 тыс., наверное. Как-то так», — рассказала Бутырская.

По ее словам, названная Медведевой сумма идет уже чистыми после всех отчислений. «Этапы Гран-при у меня обычно выходили чистыми в $13 тыс.» — отметила она.

Рассказала первая российская чемпионка мира о своем отношении к, как многие считают, раздутым заработкам футболистов, особенно в сравнении со своим видом спорта.

«Дело в том, что фигурное катание нельзя сравнивать с футболом. Там немножко другие истории. Футболом интересуется гораздо больше народа, чем фигурным катанием. Каждый должен заниматься своим делом, я считаю так. Я никогда не жаловалась на свои заработки. К тому же, помимо соревнований, у нас много всяких показательных выступлений, чего-то еще, реклама, опять же. Так что фигуристы вообще не должны жаловаться. Единственное, чтобы зарабатывать деньги, надо выигрывать. Надо быть в тройке, потому что уже пятое-шестое место чемпионата мира — это уже просто ничто», — рассказала Бутырская.

Современные деньги

Что касается заработков фигуристов в современности, то по большинству крупных турниров данные находятся в открытом доступе. Так, известно, что в серии Гран-при, например, призовой фонд каждого этапа составляет $180 тыс. Так, первые места получают по $18 тыс. тыс.

В финале, куда отбираются по шесть лучших спортсменов или дуэтов, порядок цифр возрастает. За победу платят $25 тыс., а последнее место приносит $3 тыс. Весь же фонд финала серии составляет $272 тыс.

А вот на прошлогоднем чемпионате мира в шведском Стокгольме призовой фонд был равен $868 тыс.

Победители соревнований среди мужчин и женщин получили по $64 тыс., серебряные призеры, — по $47 тыс., занявшие третьи места — по $33 тыс., четвертые — по $19 тыс., пятые — по $11 тыс., шестые — по $8 тыс.

Призовой фонд соревнований среди спортивных пар и в танцах на льду составил по $252 тыс. За победу каждая пара получила по $90 тыс., за второе место — по $65 тыс., за третье — по $45, за четвертое — $26 тыс., за пятое — $16 тыс., за шестое — $10 тыс.

Напомним, что тогда в трех из четырех дисциплин победили россияне: Анна Щербакова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицына / Никита Кацалапов.

А медали завоевали еще Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Кроме того, у мужчин в шестерку вошел Михаил Коляда, у спортивных пар Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, а в танцах на льду Александра Степанова с Иваном Букиным.