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Спорт

«Жалоб нет»: американская баскетболистка Грайнер высказалась о российской тюрьме

В Химкинском суде состоится допрос баскетболистки Грайнер по делу о контрабанде наркотиков

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Alexander Zemlianichenko/AP
27 июля состоится допрос двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, которая в начале марта была задержана в «Шереметьево» сотрудниками правоохранительных органов при попытке перевести через границу гашишное масло, запрещенное к распространению в России. Перед этим в Химкинском суде произошел допрос свидетелей защиты, по ходу которого представитель американского посольства упал в обморок.

В Химкинском суде Московской области продолжается рассмотрение дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая 5 марта была задержана при прохождении таможенного контроля в аэропорту «Шереметьево» с гашишным маслом.

В дело вступили свидетели защиты

Спортсменка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 229.1, ч.1 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ — контрабанда и хранение наркотиков.

Очередное заседание состоялось 26 июля — на нем суд начал допрос свидетелей защиты. Адвокат Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина заявила, что наркотический препарат мог использоваться спортсменкой по назначению врача.

«Сегодня защита допрашивала врача-нарколога. Он рассказал суду о существующей и довольно распространенной в некоторых странах – в том числе в США – практике использования марихуаны в медицинских целях, особенно среди спортсменов. Таким образом, найденный у Бриттни препарат мог использоваться по назначению врача», — сказала Благоволина.

На одном из прошедших заседаний защита двукратной олимпийской чемпионки предоставила разрешение на использование медицинского каннабиса. Документ был выдан министерством здравоохранения штата Аризона. При этом в организме американской баскетболистки запрещенных веществ обнаружено не было.

По ходу судебного заседания случился неприятный инцидент — представитель посольства Соединенных Штатов Америки упал в обморок.

Как сообщал Telegram-канал 112, вероятной причиной обморока могла быть сильная жара. Сотрудники суда сумели оперативно помочь пострадавшему и вызвали скорую помощь. После ухудшения самочувствия представителя посольства США в суде был объявлен перерыв.

27 июля должен состояться допрос самой Грайнер. Перед этим суд выяснил, есть ли у нее жалобы на условия содержания под стражей в России.

«Нет, жалоб нет. Просто терпеливо жду», — сказала баскетболистка.

Также Грайнер во время заседания обратилась к своей жене Шарель. «Удачи на экзамене на адвоката», — приводит слова Бриттни Yahoo Sports.

«Мы скучаем по ней и делаем все возможное, чтобы вытащить ее»

Спортивное коммьюнити в США активно стремится помочь своей соотечественнице выйти из-под стражи. Одной из самых ярких защитниц Грайнер является двукратная чемпионка мира и победительница лондонской Олимпиады Меган Рапино. В недавнем интервью капитан женской сборной США по футболу выразила сожаление, что ее усилий оказалось недостаточно, чтобы освободить баскетболистку.

«Для меня самое поразительное то, что Грайнер здесь нет… Она заслуживает свободы.

Каждый раз, когда мы видим лицо Грайнер, каждый раз, когда произносим ее имя, это давит на всех, давит на администрацию, давит на Россию.

Это также позволяет Грайнер понять, что мы любим ее, мы скучаем по ней и делаем все возможное, чтобы вытащить ее. Мы сделали недостаточно», — передает слова Рапино Sport Bible.

Впрочем, далеко не все солидарны с мнением Рапино. Так, бывший американский бейсболист Курт Шиллинг заявил, что Грайнер должна понести ответственность за свое правонарушение.

«И с какой стати она не должна понести наказание за нарушение законов другой страны? Она, насколько я знаю из каждой ее цитаты, никогда не отрицала совершения преступления, ни разу», — передает слова Шиллинга TMZ.

Подобное мнение на одном из брифингов высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая подвергла критике заявления властей США, называющих арест Грайнер неправомерным.

«Это должно соизмеряться с нашими местными законами. А не с теми, которые принимаются в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне», — сказала Захарова.

Итоговое решение по делу Грайнер будет вынесено еще не скоро — после заслушивания свидетелей защиты пройдут прения сторон, после чего спортсменке будет предоставлено последнее слово. В случае, если суд примет сторону обвинения, Грайнер может отправиться в места лишения свободы по статье 229.1 части 2 УК РФ на срок до десяти лет, а по статье 228 части 1 УК РФ — до трех лет.

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