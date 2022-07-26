Загадочный визит на базу: Роналду выбирает между «МЮ» и «Атлетико»

Португальский форвард Криштиану Роналду до сих пор не определился с местом продолжения карьеры. Футболист вместе со своим суперагентом Жорже Мендешем побывал в на базе «Манчестер Юнайтед» и пообщался с главным тренером Хенриком тен Хагом. В этом же время приезжал сэр Алекс Фергюсон. Однако это не значит, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» останется в «МЮ». В числе вероятных вариантов его трансфера называют испанский «Атлетико».

Визит на базу

Все новостные агентства утром 26 июля взорвались сообщениями о том, что Криштиану Роналду прибудет на базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом, знаменитым Жорже Мендешем, для встречи с главным тренером Хенриком тен Хагом.

Португальская суперзвезда уже пропустил предсезонные турне «красных дьяволов» в Таиланд и Австралию. Официальной причиной называются «семейные обстоятельства». При этом игрок все это время находился в Португалии и даже тренировался с родным лиссабонским «Спортингом».

До сих пор непонятно, как дальше будут развиваться события, но все лето вокруг возможного ухода Роналду из английского клуба курсируют слухи.

Сообщалось, что сам футболист вроде бы готов был остаться в «МЮ» после назначения тен Хага, несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов, однако пассивная трансферная кампания «Юнайтед» изменила мнение звезды.

При этом новый главный тренер несколько раз публично заявлял, что Криштиану недоступен для продажи, и что он сам не может дождаться возможности поработать с ним.

Публичные заявления публичными заявлениями, но серьезность намерений нидерландского специалиста подтверждали и различные инсайдеры, по сообщениям которых, тен Хаг действительно готов встроить португальца в свою игровую модель.

Правда, делать это надо как можно скорее, ведь в «Аяксе» тренер исповедовал современный футбол с высоким прессингом, где от этой обязанности не освобожден ни один футболист, в то время как 38-летний Роналду в этом компоненте с годами стал совсем бесполезен.

При этом The Athletic утверждает, что Роналду приехал на базу со своим агентом, чтобы сообщить тен Хагу и клубу о желании уйти. И в то же время стало известно, что в этот же день на базу приезжает сэр Алекс Фергюсон, под руководством которого молодой КриРо стал в «МЮ» звездой мирового футбола.

Правда, оказалось, что легендарный шотландец прибыл на базу через час после футболиста и не для встречи с одним из своих любимых подопечных, а на плановое заседание совета клуба, которое было назначено еще месяц назад.

В общем, после событий этого дня понятнее будущее главной звезды и лучшего бомбардира «МЮ» прошлого сезона не стало.

«Бавария» не хочет

Большинство публикаций СМИ указывает все же на желание игрока покинуть команду, пусть «МЮ» для Роналду знаковый и во многом родной клуб. И все же португалец столько лет подряд играл в Лиге чемпионов, что не мыслит себя без этого турнира, особенно когда до конца карьеры осталось не так уж много времени.

Наиболее оптимальным вариантом Роналду и Мендеш видят переход в «Баварию». Мюнхенский клуб лишился своего многолетнего острого наконечника атак Роберта Левандовски, при этом в Бундеслиге реальных конкурентов у «Рекордмайстера» нет, а на победу в Лиге чемпионов шансы отличные.

Более того, в отличие от многих других, «Бавария» смогла бы потянуть трансфер суперзвезды со всеми окружающими его накладными расходами. Могла бы, но не хочет.

«Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас. Такой переход не вполне соответствует нашим идеям», – прямо сказал генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан в недавнем интервью Кристиану Фальку.

«Атлетико» не может

Вполне реальным в последнее время называли переход Роналду в мадридский «Атлетико». Учитывая, что португалец переписал за время выступлений в другом клубе из столицы Испании, «Реале», большое количество рекордов «сливочных», такой трансфер точно стал бы бомбой.

Вряд ли он бы понравился болельщикам «королевского клуба», да и поклонники «Атлетико», много страдавшего от голевых свершений Криштиану, мягко говоря, не в восторге. Они даже запустили хэштег #contraCR7 («против Криштиану»).

Но вот главному тренеру команды Диего Симеоне португальский бомбардир как раз очень нравится. Он всегда отзывался о нем с восхищением и легко готов встроить его в свой футбол.

«Атлетико» действительно играет в удобной для нынешнего Роналду манере. Прессинг «матрасники» включают весьма редко, предпочитая против сильных соперников действовать на контратаках, а Криштиану в качестве цели для передач и бомбардира должен стать для команды фантастическим усилением.

На возможность перехода косвенно намекает и активность супруги футболиста в соцсетях — Джорджина Родригес (в момент знакомства с португальцем проживавшая как раз в Мадриде) подписалась на жену Симеоне.

Вот только у «Атлетико» нет на данный момент средств на сделку. Не физически, а с точки зрения правил испанской федерации футбола. В данный момент «матрасникам» нужно продать игроков примерно на €40 млн, но избавиться от, в первую очередь, Сауля Ньигеса и Альваро Мораты никак не выходит.

И все же списывать со счетов этот вариант точно не стоит. По крайней мере, он выглядит куда более интересным, нежели щедрое предложение шейхов из Саудовской Аравии, и более реальным, нежели возможные переходы в «Челси», где игрока не хочет видеть Томас Тухель, или «Рому», которой тоже не будет в ЛЧ в новом сезоне.