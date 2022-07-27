«Разговоры о предательстве — бред»: уехавшая из России биатлонистка объяснилась

23-летняя Лидия Жураускайте, которая отказалась от российского паспорта в пользу литовского, ответила на обвинения в предательстве Родины. Спортсменка заявила, что тренировалась с командой Литвы на протяжении прошлого сезона, и что ее гонорар за выступления меньше, чем в бытность выступления за Мурманскую область. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что в большей степени считает предателем Анатолия Чубайса, чем бывшую российскую биатлонистку.

22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из российского гражданства 23-летней биатлонистки Ларисы Жураускайте, которая с нового сезона будет представлять Литву.

На фоне заявления первой ракетки России Дарьи Касаткиной, посоветовавшей молодым спортсменам задуматься о смене спортивного гражданства ради продолжения выступлений, некоторые деятели спорта успели обвинить таких атлетов в предательстве.

Вот что об ее отъезде говорил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев:

«Думаю, что через некоторое время она пожалеет об этом. Но получить обратно российское гражданство ей будет крайне сложно. Думаю, что это попытка избежать дополнительной конкуренции со стороны российских спортсменов, ведь у нас в команду не так просто попасть, а в литовской она может быть в числе лидеров», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Жураускайте ответила на подобные обвинения, заявив о том, что не считает себя изменницей страны.

«Все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред.

Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы.

В Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело не в деньгах», — сказала Жураускайте в интервью «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что первые разговоры с представителями Литовской федерации биатлона состоялись в разгар пандемии коронавируса — в мае 2020 года.

«В тот момент по моему спортивному будущему было еще ничего непонятно. На меня вышел тренер команды, потом был первый разговор с президентом федерации. Нашли меня в протоколах российских соревнований. Просто увидели литовскую фамилию.

Уже тогда мы стали собирать документы, и в марте 2021 года стало известно, что мне дадут гражданство, так как получить его в Литве очень сложно. Сразу после этого меня пригласили на сбор, и с мая 2021 года я уже тренировалась с литовской командой», — заключила Жураускайте.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что практика смены гражданства является обыденной не только для спортсменов.

«Я не вижу в этом никакого предательства. У нас достаточное количество детей высокопоставленных чиновников уезжают за рубеж, меняют гражданство, получают образование и все прочее. Чубайс уехал — как его называть? Вот его бы я назвал предателем.

Я гражданство не менял, живу в Белоруссии сейчас — меня что, теперь предателем считать? Союзное государство, все в полном порядке.

Чтобы спортсмены не уезжали, надо создавать условия. У нас тренерами никто не хочет работать за такую нищенскую зарплату. Если у нас раньше работа тренером в Советском Союзе и в России при мне (с 1996 по 2008 год Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России — «Газета.Ru») считалась за честь, то сейчас мы их уговариваем. Надо создавать условия — мы же богатейшая страна», — заявил Тихонов «Газете.Ru».

Российские биатлонисты довольно часто прибегают к смене гражданства и переходят в другие сборные, поэтому в деле Жураускайте нет ничего необычного.

Самой успешной спортсменкой, перешедшей из национальной команды России, является Анастасия Кузьмина. Родная сестра Антона Шипулина до 2007 года выступала за свою родную страну, однако значимых результатов добиться не смогла — ее лучшим результатом на Кубке мира было 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде в ноябре 2006-го.

В декабре 2008 года Кузьмина перебралась с мужем Даниэлем в Словакию и получила гражданство. За десять лет в составе словацкой команды биатлониста трижды поднималась на золотой пьедестал Олимпийских игр, выиграв в общей сложности шесть медалей Игр, становилась чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Часто смены спортивного гражданства перед Олимпийскими играми — страны-хозяйки соревнований имеют повышенные квоты, за счет чего могут представить своих атлетов во всех висах спорта. Однако не все олимпийские дисциплины странам удается развивать одинаково хорошо — в подобных случаях они прибегают к усилению за счет иностранцев. Так в 2018-м году Тимофей Лапшин получил возможность выступить на Играх, защищая честь Южной Кореи.

close 100% Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин показывает свой новый паспорт гражданина Южной Кореи, за которую он будет выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане https://www. instagram.com/timo_lapshin

Отечественные биатлонисты также любят переходить в сборные стран бывшего СССР — по ходу прошлого олимпийского цикла сразу шесть спортсменок выбрали для продолжения спортивной карьеры Украину. Это Дарья Сидорова, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Надежда Белкина.

За Белоруссию уже несколько лет Ольга Якушева, сестры Ирина и Елена Кручинкины, Арина Яборова и Анна Мусатова.

В ноябре 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила перехода из одной страны в другую с целью защитить интересы национальных спортивных федераций. Согласно первому условию нового устава организации, спортсмен должен считаться гражданином той страны, за которую хочет выступать до достижения им 15 лет.

После этого ему необходимо доказать связь с новой страной — это можно сделать при помощи брака или постоянного проживания на территории другого государства.