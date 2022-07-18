Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России

Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России. «Газета.Ru» рассуждает об иностранных фигуристках, которые в отсутствии сильнейших соперниц, теперь могут претендовать на медали международных турниров.

Кто станет лидером без россиянок?

Эпоха без России на мировой арене фигурного катания уже началась, и сколько она продлится – не знает никто. Чемпионат мира – 2022, который прошел в марте, лишился сильнейших спортсменов из России, которые могли навязать борьбу за медали во всех видах.

В женском одиночном катании золото мирового первенства взяла японка Каори Сакамото. Сюрпризом это ни для кого не стало, фигуристка достойно противостояла россиянкам еще на Олимпийских играх, опередив Камилу Валиеву и завоевав бронзовую медаль (сделала бы она это, не случись допингового скандала с Валиевой, – это вопрос, однако история не терпит сослагательного наклонения).

Поэтому неудивительно, что в Монпелье через полтора месяца после Игр в Пекине японской фигуристке не было равных.

Второй на мировом первенстве стала бельгийка Луна Хендрикс, которая заявилась на турнир буквально в последний момент – она долечивала травму (разрыв связок) и сомневалась, что сможет откатать свои программы. Замкнула тройку американка Алиса Лью. Ее можно было бы назвать одной из фавориток следующего сезона – ее контент позволяет бороться с соперницами на равных, она владеет тройным акселем, но в межсезонье стало известно, что фигуристка приняла решение завершить карьеру в 16 лет, заявив, что добилась своих целей в фигурном катании. Интересно, что именно Лью долгое время называли одной из главных соперниц россиянок.

«Привет, итак, я здесь, чтобы объявить, что ухожу из фигурного катания. Я начала кататься, когда мне было 5 лет, так что это было около 11 лет на льду, и это были безумные 11 лет. Много хорошего и много плохого, но так оно и есть. У меня появилось так много друзей, и так много хороших воспоминаний, которые останутся у меня на всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, я никогда не думала, что добьюсь так многого, боже, я так счастлива. Я так довольна тем, как сложилась моя карьера фигуристки. Теперь, когда я, наконец, покончила со своими целями в фигурном катании, я собираюсь двигаться дальше по жизни», — написала девушка на личной странице в одной из социальных сетей.

Интересно, что и Сакамото, и Хендрикс на чемпионате мира не исполняли элементы ультра-си – ни тройной аксель, ни уж тем более прыжки в четыре оборота. Тут стоит отметить, что на взрослом уровне четверными прыжками владеют только россиянки, никто в мире из взрослых фигуристок их не прыгает. С тройным акселем чуть полегче – из иностранок его могут исполнить японки Вакаба Хигути и Мана Кавабе, кореянки Ю Ен и Хаен Ли (в этот список входила и Лью), а в сборной России чисто этот элемент прыгают только Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Александра Трусова, хоть и стабильно заявляет триксель в короткую программу, но также стабильно с него падает – исполнить прыжок чисто на соревнованиях ей еще ни разу не удалось.

Однако тройной аксель – действительно сложный элемент, который удается фигуристкам далеко не всегда. На том же чемпионате мира Ен стала пятой, Ли – седьмой, а Хигути и Кавабе вовсе выпали за пределы десятки – 11 и 15 места соответственно. Так что триксель для иностранок – вовсе не показатель того, что фигуристка сможет бороться за высокие места (как это было с Аленой Косторной, к примеру, которая обыгрывала владеющих четверными Трусову и Анну Щербакову благодаря акселю и стабильности). Это и показало мировое первенство, когда золото и серебро забрали фигуристки без элементов ультра-си.

Кстати, весьма интересный факт – Сакамото, установившая два личных рекорда (в произвольной программе и по сумме баллов) обошла по очкам победившую на чемпионате мира – 2021 Анну Щербакову. Японка в общей сумме получила 236,09 балла, а россиянка — 233,17.

Говоря о фаворитках следующего сезона, можно вспомнить и россиянок, сменивших гражданство. К примеру, Анастасия Губанова, которая сейчас выступает за Грузию, стала шестой на чемпионате мира. Она чисто исполнила все свои элементы, правда, получила небольшую оценку за компоненты, но свой результат с Олимпийских игр в Пекине улучшила – тогда она была 11-й. Примечательно, что если брать представительниц Европы, то она заняла вторую строчку, уступив только Хендрикс. Так что, Губанова вполне может побороться за победу на каком-нибудь из этапов Гран-при и за пьедестал на европейском первенстве. Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан, при чистом исполнении программ может навязать борьбу соперницам , как и трехкратная чемпионка Польши Екатерина Куракова.

Навязать борьбу могут и американки. Мэрайя Бэлл стала четвертой на чемпионате мира, а Карен Чен – восьмой, но в отсутствии россиянок и стабильном исполнении своих программ без ошибок за медали могут побороться обе. И стоит вспомнить еще одну американскую фигуристку – Изабо Левито. Спортсменке 15 лет, и в прошлом сезоне она выиграла юниорский чемпионат мира. Эта победа, как и золото Сакамото, казалась не очень реальной в присутствии представительниц России: на первенство собирались три Софьи – Акатьева, Муравьева и Самоделкина. Но теперь Левито становится практически лидером сборной США – упомянутые выше Чен и Белл испытывают сложности с каскадами, Лью завершила карьеру. Проблемой для Левито, которая пока не прыгает, но изучает элементы ультра-си, может стать только возраст – со следующего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) вводит поэтапный подъем возрастного ценза для входа во взрослые соревнования: сейчас он составляет 15 лет, в новом сезоне – 16, а через год — 17.

Таким образом, можно сделать вывод: однозначными фаворитками на следующий сезон можно назвать Сакамото и Хендрикс, а вот дальше все будет зависеть от самих спортсменок. Теоретически, с чисто исполненными программами перечисленные выше фигуристки могут зацепиться за медали международных турниров.

Что ждет российскую женскую одиночку?

Россию ждет как минимум один сезон в изоляции от международных стартов. На сегодняшний момент российские фигуристки сильнейшие в мире, и им нет равных по технике и мастерству. И это значит, что ближайшие месяцы каждой из них придется соревноваться с сильнейшими соперницами – друг с другом. Стоит только взглянуть на основной состав взрослой сборной: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Сильнейшие фигуристки, большая часть из которых владеет четверными прыжками или тройным акселем. Отдельно стоит выделить Туктамышеву, которая в 25 лет восстановила тулуп в четыре оборота и стала единственной фигуристкой в мире, которая в 20+ может исполнять четверные прыжки.

Стоит отметить, что на всех международных стартах россиянки соревнуются в первую очередь друг с другом, а национальное первенство по накалу страстей не уступает чемпионату мира. Так что, отчасти, тенденция будет продолжена – фигуристки будут бороться с друг другом, правда, только на национальном уровне. При такой конкуренции очень маловероятно, что уровень спортсменок упадет – четверные прыжки никуда не денутся, а на смену взрослым фигуристкам подрастают юниорки.

К примеру, Петросян, которой 15 лет, на чемпионате России установила уникальное достижение – стала первой в мире среди и женщин, и мужчин, кто прыгнул два четверных риттбергера в одной программе.

Что уж говорить о трех фигуристках сборной, которые представили страну на двух последних мировых турнирах – чемпионате Европы и Олимпийских играх. Щербакова чисто откатала обе программы в Пекине и завоевала золото, Трусова первой в истории прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе Игр, а все три мировых рекорда принадлежат Валиевой.

Чего ждать, когда Россию вновь вернут на мировую арену?

Никто не знает, на сколько может затянуться отстранение российских спортсменов. Если это будет один сезон, то шанс блеснуть на мировой арене остается и у Щербаковой, и у Трусовой, и у Туктамышевой, которая в свои 25 пока что точно не намерена заканчивать. Пока неизвестно, как сложится история с допинговым скандалом Валиевой и чем закончится эта история, но фанатам остается верить, что звезду российской сборной еще можно будет увидеть на мировых стартах.

Однако тут стоит отметить один важный факт. Итоги первенства сказываются на количестве квот для участия на чемпионате мира и этапах Гран-при следующего сезона. И если российским фигуристам разрешат участие в международных турнирах, то в каждом виде у страны будет только одна квота. И для того, чтобы вернуть максимальное количество квот к Олимпийским играм в 2026 году (если Россию туда допустят опять же), фигуристам придется сильно постараться. Из этого также следует вывод, что у иностранных фигуристов и фигуристок (особенно в женском одиночном катании) появляется куда больше шансов на медали.

Несмотря на то, что российские юниорки на сегодняшний момент считаются сильнейшими в мире, но и конкуренция в скором времени может возрасти. Стоит вспомнить ту же Левито, которая учит четверные прыжки, или еще одна представительница США – 14-летняя Миа Калин, которая в конце июня выиграла первый турнир соревновательного сезона Broadmoor Open в соревнованиях юниоров, исполнив два четверных тулупа.

Как изменится уровень мирового фигурного катания без России — покажет время. А пока всем поклонникам остается надеется, что отстранение российских спортсменов не затянется на долгие годы.