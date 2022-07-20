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Сражение на старте: Рублев бьется с Беранкисом в Гамбурге. LIVE

Теннис. ATP-500. Гамбург. Ричардс Беранкис (Литва) — Андрей Рублев (Россия). ОНЛАЙН

Во втором круге турнира серии ATP-500 российский теннисист Андрей Рублев сражается с представителем Литвы Ричардсом Беранкисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:29

Забирает все-таки свою подачу Андрей, 4-1.

14:28

211 км/ч — такова скорость очередной подачи навылет Рублева. Больше.

14:28

Собрался Андрей, от сетки хорошо пробил, и Ричардас, с трудом достав мяч, по высокой дуге отправил его в аут. Ровно.

14:27

Эйс, 40:30.

14:27

Теперь удалась подача Андрею, Беранкис принял в сетку. 40:15.

14:26

В аут подает Рублев, 0:40.

14:26

По длине ошибается россиянин, 0:30.

14:26

Уступает Рублев первый мяч на своей подаче, 0:15.

14:25

Что-то непонятное делает Беранкис! Выходит к сетке и в нее же попадает! Есть брейк у Рублева, 3-1 он ведет в сете.

14:24

Абсолютно идентичная ошибка! У россиянина преимущество теперь, второй брейк-пойнт.

14:24

Нелепая ошибка литовца — Рублев принял подачу, мяч летел очень удобно для Беранкиса, но с хафкорта он зарядил в сетку. Ровно.

14:23

Точно в угол подал Беранкис, Рублев достает мяч, но отправляет его за пределы корта. Больше.

14:23

Ободом принимает мяч Рублев и упускает его, ровно.

14:22

По длине ошибается Беранкис, у Рублева первый брейк-пойнт в этом матче. 30:40.

14:22

Аут у прибалта, 30:30.

14:21

В коридор запустил мяч Ричардас, 30:15.

14:20

Не получился прием у россиянина, 30:0.

14:20

У сетки Беранкис переиграл соперника, пробив в пустой квадрат. 15:0.

14:17

Снова эйс, и Андрей ведет в партии 2-1.

14:17

А вот теперь Беранкис принял, Андрей не подстроился и отбил в аут. 40:15.

14:17

Не удается прием Ричардасу, 40:0.

14:16

От сетки Андрей вместо того, чтобы пробить в свободный корт, попал точно на ракетку Беранкису, но тот ответил ударом в сетку. 30:0.

14:16

Аут по длине у литовца, 15:0.

14:15

Снова не удается прием Андрею, его соперник забирает свою подачу. 1-1.

14:15

Сетка у Беранкиса, 40:30.

14:14

Ричардас поймал соперника на противоходе, 40:15.

14:14

Андрей бьет в аут на приеме. 30:15.

14:13

Сорвался мяч у прибалта, аут, 15:15.

14:13

Сорвал прием Рублев, 15:0 на подаче Беранкиса.

14:12

Эйсом россиянин выигрывает первый гейм. 1-0.

14:11

Литовец открыл угол, и Рублев отправил туда мяч. 40:30.

14:11

В аут бьет Андрей, 30:30.

14:11

Выигрывает россиянин еще одно очко, 30:15.

14:10

Двойную ошибку допускает Андрей в дебюте матча, 15:15.

14:10

Аут у Беранкиса, 15:0.

14:10

Начали! Рублев на подаче!

14:03

Спортсмены приступили к разминке.

13:50

Игра состоится на центральном корте, она поставлена вторым запуском после матча WTA между Александрой Крунич из Сербии и белоруской Александрой Саснович. Эта встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2, так что Рублев и его соперник должны начать в запланированное время — в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, где сражаются россиянин Андрей Рублев и представитель Литвы Ричардас Беранкис.

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