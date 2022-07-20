Сражение на старте: Рублев бьется с Беранкисом в Гамбурге. LIVE

Собрался Андрей, от сетки хорошо пробил, и Ричардас, с трудом достав мяч, по высокой дуге отправил его в аут. Ровно.
Что-то непонятное делает Беранкис! Выходит к сетке и в нее же попадает! Есть брейк у Рублева, 3-1 он ведет в сете.
Нелепая ошибка литовца — Рублев принял подачу, мяч летел очень удобно для Беранкиса, но с хафкорта он зарядил в сетку. Ровно.
От сетки Андрей вместо того, чтобы пробить в свободный корт, попал точно на ракетку Беранкису, но тот ответил ударом в сетку. 30:0.
Игра состоится на центральном корте, она поставлена вторым запуском после матча WTA между Александрой Крунич из Сербии и белоруской Александрой Саснович. Эта встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:3, 6:2, так что Рублев и его соперник должны начать в запланированное время — в 14:00 мск.