«Филадельфия» может заморозить контракт»: что ждет задержанного голкипера Федотова

Голкипер Иван Федотов, задержанный накануне, почувствовал себя плохо в военкомате, для него была вызвана скорая помощь. Журналистка «Матч ТВ» Анна Андронова, которая присутствовала в момент задержания, рассказала подробности произошедшего, отметив, что вратаря ждали на протяжении часа. Авторитетный эксперт, работающий со звездами Национальной хоккейной лиги, на правах анонимности заявил, что «Филадельфия Флайерз» может заморозить контракт с Федотовым, если на него будет заведено уголовное дело, а адвокат Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» прояснил, что может грозить вратарю за уклонение от службы в армии.

Голкипер Иван Федотов был задержан вечером 1 июля после тренировки в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. При этом в момент задержания рядом с ним находилась корреспондентка телеканала «Матч ТВ» Анна Андронова и оператор, которые снимали специальный репортаж про вратаря. По заявлению Андроновой, в этот день они встретились в Ледовом дворце, сняли тренировку на льду, в тренажерном зале, а потом разбор ошибок с тренером, а следом должны были ехать в парк, чтобы записать там интервью. Однако планы были нарушены людьми, которые ждали хоккеиста на выходе.

«Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту — я ничего не расслышала.

Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется.

В момент, когда его сажали в фургон, я подбежала к одной из машин. Человек не успел закрыть дверь, у меня получилось ее придержать. Спрашиваю: «Что случилось»? Мне отвечают: «Ничего». В этот момент человек продолжал пытаться закрыть дверь. Я поинтересовалась, откуда они, мне ответили: «Не важно». На мой вопрос, что мы тут снимали, что мы журналисты, мне сказали: «И что?» Все это в грубой форме, сейчас я еще пересказываю спокойно. На меня наорали: «Девушка, быстро уберите руку». Он захлопнул дверь, и они уехали», — рассказала журналистка «Матч ТВ».

Андронова в разговоре с охранником Ледового дворца выяснила, что он этих людей не знает, а Федотова они ждали около часа.

«После всего случившегося написала Ване, спросив, нужна ли ему какая-то помощь и что вообще произошло. Через час он спросил, сливала ли я информацию о задержании. Увидела эту новость в Telegram-каналах и просто обалдела. Ваня подумал, что это я распространила новость, но я ничего не сливала. Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте. Получается, эти сотрудники все знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», — добавила она.

Хоккеист был доставлен в военкомат, а уже поздним вечером 1 июля появилась информация, что Федотову стало плохо. Газета «Известия» сообщила, что к зданию, где находился голкипер, была вызвана машина скорой помощи, которая позднее забрала его.

При этом агент Федотова Игорь Парашкин не стал отвечать на вопрос о местонахождении хоккеиста, заявив «Матч ТВ», что пока не готов давать комментарии и раскрывать, где сейчас находится голкипер.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может понести голкипер в том случае, если действительно уклоняется от службы в российской армии, а также назвал обстоятельство, которое может послужить смягчающим в деле Федотова.

«Если Федотов уклоняется от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, то по статье 328 уголовного кодекса данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Речи о том, что его могут посадить, не идет, но он однозначно может получить условный срок или получить штраф. То, что он выступает за сборную России, может выступать для судьи в качестве смягчающего обстоятельства», — заявил Калинов «Газете.Ru».

Председатель военной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Пономарев в интервью изданию «Фонтанка» заявил, что призыв Федотова к службе расходится с законом. Он отметил, что голкипер зарегистрирован во Всеволожском районе Ленинградской области, поэтому именно военкомат этого района должен привлекать Федотова, а не петербуржский. Подобное действие является нарушением.

«Следующее нарушение — процедурное. Каждый кандидат на срочную службу должен пройти медкомиссию в районе. Федотова к медикам никто не приглашал, вызовов ни из Всеволожского района, ни из Московского, где находится его личное дело, ему не поступало. Сотрудники уголовного розыска, встретившие вратаря на выходе из ледовой арены в Купчино, не возили его сдавать анализы, которые необходимы для того, чтобы выставить категорию годности.

Его сразу привезли на городской сборный пункт военного комиссариата города на Загородный проспект, 54, где удерживают силой. Это противозаконно. Родственники вправе подать исковое заявление в суд для того, чтобы приостановить решение данной призывной комиссии. Сам факт подачи является основанием для приостановки», — заявил Пономарев.

Авторитетный североамериканский эксперт, работающий со звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на правах анонимности рассказал, что «Филадельфия Флайерз» может заморозить соглашение с Федотовым из-за сложившейся ситуации. Стоит напомнить, что голкипер, который в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина вместе с московским ЦСКА, был признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в мае подписал контракт новичка с «Филадельфией», рассчитанный на один год.

«Если в следующем сезоне Федотов сыграет за ЦСКА, которому принадлежат права на вратаря в лиге, то может возникнуть международный конфликт. Такой же, когда Александр Радулов при действующем контракте с «Нэшвиллом» уехал играть в «Салават Юлаев». НХЛ даже после 24 февраля уважала контракты в КХЛ, но теперь будет повод этого не делать», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Эксперт также отметил, что Федотов не сможет получить американскую визу и попасть на территорию США в том случае, если у него будет открыто уголовное дело в России, поскольку это запрещено законом Штатов. «Филадельфии» не останется ничего, кроме как внести Ивана в список «defected» (отказник), кто не явился в тренировочный лагерь — и заморозить его контракт в НХЛ. Эксперт подчеркнул, что ставка в сложившейся ситуации может быть сделана именно на это.

«Филадельфия» сделает все, чтобы не потерять перспективного вратаря. Права «Флайерз» на Федотова будут действовать и в 2023 году.

Так что сейчас, судя по всему, в клубе НХЛ заморозят контракт Ивана на год, поставив его в список «defected». А через год будут снова ждать в лагере «Филадельфии», когда он решит свои проблемы.

Да, при всей международной ситуации в США все равно понимают, что обязанности перед военкоматом и страной — дело серьезное. И если Федотов до 25 лет не смог решить этот вопрос, то тут «Филадельфия» не поможет», — добавил эксперт.

В скором времени после задержания голкипера олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «РБ Спорт» рассказала, что для тех спортсменов, которые входят в состав сборной России (в любом виде спорта) есть специальная директива, согласно которой человек получает право не служить в армии. Для этого федерация должна подать в Министерство обороны специальную бумагу, доказывающую, что спортсмен входит в состав национальной команды. Однако в Федерации хоккея России (ФХР) слова Журовой опровергли, заявив, что подобной возможности нет.

«Исчерпывающий перечень оснований освобождения от призыва на военную службу и оснований для отсрочки прохождения воинской службы указаны в законе. Ни о каких «директивах» в законе речи нет. Не понимаем, откуда эту информацию взяла Светлана Журова. Но, возможно, так «решали» вопрос в конькобежном спорте. А вот в хоккее так не делают», — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к федерации.

Федотов – один из основных голкиперов сборной России по хоккею. Вместе с национальной командой он завоевал серебряные медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, причем вратарь провел все матчи плей-офф турнира практически полностью.