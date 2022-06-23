Громкий скандал в финале Кубка Стэнли: ошибка судей принесла «Колорадо» победу над «Тампой»

Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли завершился скандалом. «Колорадо» на выезде обыграл «Тампу» со счетом 3:2 в овертайме, при этом победную шайбу гости забросили с нарушением численного состава. О том, как это произошло и почему гол был засчитан, — в обзоре «Газеты.Ru».

«Колорадо» укрепил лидерство в финальной серии Кубка Стэнли. В четвертом матче серии «лавины» в гостях обыграли «Тампу» со счетом 3:2, победная шайба была заброшена в овертайме. Теперь от заветного трофея «Колорадо» отделяет лишь одна победа. Однако и очередной матч не обошелся без скандала.

Если третья встреча между этими командами омрачилась травмой российского лидера «молний» Никиты Кучерова, который, впрочем, сумел быстро вернуться в строй, то четвертая игра заставила любителей хоккея усомниться в правомерности победы гостей.

Решающую шайбу в овертайме забросил Назем Кадри, и все бы ничего, но в этот момент у «Колорадо» на льду находилось шесть полевых игроков плюс вратарь. Несмотря на нарушение численности состава, гол был засчитан, а с ним — и победа.

На матче работали главные арбитры Уэс Макколи и Келли Сазерленд, а также линейные Стив Бартон и Киль Маркисон. Удивительным образом ни один из них не заметил, что у гостей было на одного игрока больше. И НХЛ после матча в официальном заявлении подтвердила, что судьи не усмотрели нарушения.

«Решение о штрафе за нарушение численного состава может быть принято любым из четырех арбитров.

После матча, согласно стандартному протоколу, отдел хоккейных операций встречался с судьями, и, обсуждая эпизод с победным голом, каждый из них сообщил, что не увидел нарушения.

Это решение не подлежит просмотру ни в видеокомнате, ни судьями на площадке», — сообщает пресс-служба лиги.

Вердикт спорный, но все же пространство для трактовки эпизода остается. Дело в том, что игрок «Эвеланш» Натан Маккиннон в момент голевой атаки находился у борта, и судьи, очевидно, сочли его выключенным из игры. Действительно — секунды спустя он покинул лед. Как пояснил главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов, гол засчитан справедливо, хотя нюансы, безусловно, есть.

«Там было нарушение численного состава, но это никак не относится к заброшенной шайбе. Эпизод случился раньше, чем был забит гол. Сам гол засчитан по правилам.

Акцент надо делать не на том, что шайбу надо отменять, а на том, что нужно было раньше свистеть из-за шести человек. Сначала было нарушение численного состава, но потом хоккеист покинул площадку и не принимал участие в игре.

Когда Назем Кадри забивал, у «Колорадо» уже было пять человек на льду. Такой момент в НХЛ не попадает под протокол просмотра. К сожалению, несчастный случай для судей.

Грубая ли это ошибка? Не очень этично говорить про коллег. Цену этой ошибки все прекрасно понимают», — приводит слова Анисимова «РБ-Спорт».

Таким образом, можно констатировать, что победа «Колорадо» все же легитимна. И шансы «Тампы» переломить ход серии теперь оцениваются как крайне невысокие. Статистика красноречива: лишь в одном случае из 36 в финальной серии команда отыгрывалась с 1-3 и вырывала победу. И случилось это в далеком 1942 году, когда «Торонто», уступая 0-3 «Детройту», сумел совершить исторический камбэк.

Возвращаясь к прошедшему матчу, отметим, что восстановившийся после травмы Никита Кучеров провел на льду почти 23 минуты, но результативных действий не совершил.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков по своим воротам. А вот защитник Михаил Сергачев отыграл более 32 минут и завершил матч с показателем полезности «-1» — этот минус относится именно к решающему голу. Сергачев после игры констатировал, что в пропущенной шайбе есть и его вина. Он отметил, что должен был сменяться, но не имел такой возможности, поскольку их скамейка в тот момент находилась на дальней половине площадки.

«В нашей зоне была длинная смена. Я не мог уехать, в итоге Кадри на большой скорости влетел в нашу зону, протолкнул шайбу у меня под клюшкой и бросил под руку Василевскому», — сказал Сергачев.

Теперь серия возвращается в Колорадо. Будет ли пятый матч заключительным, мы узнаем в ночь на 25 июня, игра начнется в 03:00 мск.