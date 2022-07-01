«Думаю, это происки ЦСКА»: в Петербурге задержан голкипер «Филадельфии» Федотов

Голкипер Иван Федотов защищал ворота сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где национальная команда завоевала серебро, а в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Однако сейчас карьера вратаря в США может оказаться под угрозой – ряд СМИ сообщил, что голкипер задержан в Петербурге из-за уклонения от службы в армии.

Лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2021/22 Иван Федотов, ранее выступавший за московский ЦСКА, был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. По информации издания «Фонтанка», группы оперативников уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР ждали его в нескольких местах.

«Так, например, полицейские на всякий случай ждут звезду возле спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова (несмотря на 45-дневный отпуск, есть мнение, что он будет тренироваться индивидуально) и около пары частных петербургских квартир. Кстати, его трудно не заметить — он, как известно, двухметрового роста.

По данным нашего издания, просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как нам подсказали, «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». То есть у него в перспективе статья 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (до двух лет)», — сообщается в статье «Фонтанки».

Журналист Андрей Шевченко в своем Telegram-канале подтвердил, что Федотов был задержан. А в Telegram-канале «АренаБреда» появилась информация, что в розыск также был объявлен бывший вратарь системы «Автомобилиста» Никита Циркуль – близкий друг Федотова, который также якобы уклоняется от службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Корреспонденты «Матч ТВ» дозвонились до Федотова, однако комментировать информацию о своем задержании он отказался.

По сообщению источника, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не располагает сведениями о задержании вратаря. В московском ЦСКА, который Федотов представлял до мая и покинул в связи с истечением срока контракта, заявили, что о задержании голкипера узнали из средств массовой информации.

«Мы узнали эту информацию из издания «Фонтанка.ру». Уверены, что компетентные органы разберутся в этой ситуации», — заявили в клубе.

7 мая Федотов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Соглашение рассчитано на один год. Голкипер был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году в седьмом раунде под общим 188-м номером.

Адвокат Максим Калинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что выступление за сборную России может стать смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела голкипера в суде.

«Если Федотов уклоняется от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, то по статье 328 уголовного кодекса данное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Речи о том, что его могут посадить не идет, это однозначно, может получить условный срок или получить штраф. То, что он выступает за сборную России, может выступать для судьи в качестве смягчающего обстоятельства», — заявил Калинов «Газете.Ru».

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что в этой ситуации должны скоро разобраться, и выразил мнение, что могло произойти недоразумение.

«Я не знаю подробностей дела, не владею информацией, армию давно закончил. В Советском Союзе игроки ЦСКА считались военнослужащими, сейчас вряд ли хоккеистов причисляют к вооруженным силам. Гадать о том, что случилось, я не могу — лучше узнать в армейском клубе, уточнить у руководства клуба. Все мужчины призывного возраста встают на учет в военкомат, это нормально. Может быть, он в институте учится, может быть, недоразумение какое-то произошло. Я думаю, что в этой ситуации разберутся», — заявил Каменский в комментарии «Газете.Ru».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров связал задержание Федотова с его контрактом и заявил, что подобное – «это происки ЦСКА», с которым голкипер не подписал новое соглашение.

«Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался еще в России?

Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовем его в армию.

Другого варианта быть не может», — приводит слова Майорова «Чемпионат.com».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Федотов был основным голкипером армейского клуба. Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где ЦСКА в семиматчевой серии с результатом 4-3 обыграл «Металлург» из Магнитогорска. Голкипер сыграл практически все матчи плей-офф полностью.