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Спорт

Голый Ничушкин, помятый трофей, психованный Кучеров. Кубок Стэнли — у «Колорадо»

«Колорадо» впервые с 2001 года взял Кубок Стэнли

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Phelan M. Ebenhack/AP
В шестом матче финала Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо» с минимальным счетом оказался сильнее «Тампы-Бэй» и довел серию до победы с общим счетом 4-2. Подобный успех стал первым для российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина, который по ходу сезона превратился в игрока первого звена. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» поздравил россиянина с победой, а также поддержал хоккеистов «Тампы», которые не смогли в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 (счет в серии 2-4)

Хоккейный сезон-2021/22 официально завершен. Сегодня стал известен обладатель самого престижного клубного трофея в истории — Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг», и в третий раз в своей истории игроки команды подняли над головой желанный кубок.

«Лавины» шли по сезону максимально уверенно, буквально снося всех оппонентов — спокойное лидерство в Западной конференции с 119 очками позволило клубу получить лучший посев в сетке.

Сухие победы в сериях над «Нэшвиллом» и «Эдмонтоном» вместе с трудовыми, но при этом не менее уверенными превосходствами над «Сент-Луисом» и «Тампой» и стали залогом первого с 2001-го года Кубка Стэнли.

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Phelan Ebenhack/AP

«Лайтнинг» подошли к шестому матчу финала на исходе сил — после обидного поражения в овертайме в четвертой игре команда под руководством Джона Купера сумела одержать минимальную победу в Денвере и вернуть серию на домашний лед.

И начало для хозяев выдалось успешным — уже на четвертой минуте игры Никита Кучеров классно поборолся за воротами, скинул шайбу на Ондржея Палата, который выкатил ее Стивену Стэмкосу. Капитану «молний» оставалось лишь найти щелочку между щитков голкипера, с чем он с легкостью справился — 1:0!

Событийным первый период не вышел, команды отправились в раздевалку с минимальным перевесом хозяев, но на старте второй двадцатиминутки праздновали уже гости — Натан Маккиннон с передачи Боуэн Байрама в стиле Александра Овечкина поразил ворота Андрея Василевского.

С каждой минутой игры «Тампе» было все тяжелее и тяжелее — атак становилось меньше, а вот проблем в обороне — больше. На исходе половины игрового времени «Эвеланш» удалась быстрая контратака в формате 3х2, которую классным кистевым броском завершил Арттури Лехконен — 1:2!

Время стремительно утекало, как и нервы у игроков «Лайтнинг». Сначала вышел из себя Патрик Марун, чуть не оставивший свою команду в меньшинстве в нелепом эпизоде, когда сломал клюшку о ногу соперника.

После этого Стивен Стэмкос отправил шайбу в одного из арбитров игры.

В третьем периоде «Тампа» выдохлась окончательно, не сумев ни разу бросить во воротам Дарси Кемпера за девять минут. От досрочного поражения хозяев спас Василевский, совершив несколько важнейших сейвов, но полевые игроки не смогли поддержать своего голкипера, так и не забросив спасительную вторую шайбу.

Ближе к концу игры, когда до конца игры оставалось менее полуминуты, психанул Кучеров — сервисмен «Тампы» долго искал клюшку, лишив «молний» шанса на последнюю атаку.

Финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу «Колорадо Эвеланш».

Ничушкин — чемпион! Обливался шампанским из кубка, уехал домой на тележке

Самым ценным игроком прошедшей серии плей-офф был признан защитник команды-победителей Кейл Макар, он удостоился приза «Конн Смайт Трофи», который в прошлом году получил Андрей Василевский.

«Лавины» после финальной сирены были все себя от радости. Настолько, что нападающий Николя Обе-Кюбель уронил Кубок Стэнли. В результате падения обод трофея погнулся внизу.

Для отечественных поклонников хоккея сохранилась одна приятная тенденция — минимум один российский хоккеист седьмой сезон подряд выигрывает Кубок Стэнли. Нападающий Валерий Ничушкин продлил эту серию, подняв над головой первый в своей профессиональной карьере трофей.

Биг Вэл праздновал успех особенно круто,

после чего сделал, пожалуй, главную фотографию из чемпионской раздевалки:

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nicha43/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Уезжать ему домой пришлось на тележке при помощи партнеров:

все дело в травме голеностопа, с которой россиянин провел финальную серию.

Назем Кадри жестко ответил хейтерам после победы в Кубке Стэнли.

«Каждый, кто считал меня обузой для команды в плей-офф, может поцеловать меня в задницу», — сказал Кадри после матча.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поздравил «Колорадо» с победой.

«Я смотрел финал как обычный болельщик и получил колоссальное удовольствие. Поздравим Ничушкина с победой, он долго к этому шел, преодолел большие спады в игре, но доверие тренера и работоспособность помогли ему выиграть трофей. Самое главное, что он был лидером этой команды.

Обидно ли за «Тампу»? Ну, это они должны расстраиваться. Там Василевский еще дворец разнес, какой штраф ему выпишут, интересно.

Это шутка, конечно. Проиграли, обидно. Можно ли их назвать династией? Их можно по-разному называть, за ними очень здорово наблюдать, у них красивая игра и нестандартные ребята. На «Тампу» можно смотреть и получать удовольствие от игры.

В третьем периоде им не хватило сил, они весь плей-офф вытаскивали себя за уши. В любом случае они молодцы, им благодарность за их хороший хоккей, качество игры. Я думаю, что много людей получили удовольствие», — заключил Кожевников.

Вклад игры Василевского в финальном обзоре оценила и пресс-служба НХЛ:

«Это была еще одна cильная игра в плей-офф для вратаря «Тампы», который cделал 28 cэйвов в шеcтом матче финала. Ваcилевcкий воccтановилcя поcле поражения cо cчетом 0:7 во второй игре cерии и вернул cвою команду в борьбу в финале.

Это чемпионский вратарь, даже несмотря на то что «Тампе» не хватило двух побед до выигрыша Кубка Стэнли третий сезон подряд», — написал обозреватель Тим Кэмпбелл на сайте лиги.

К сожалению для фанатов «Тампы», клубу так и не удалось стать первым, кому удалось выиграть плей-офф НХЛ трижды подряд в эпоху потолка зарплат. Теперь подобного успеха попробует добиться «Колорадо».

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