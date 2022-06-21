«Прощай, Родина!» Дзюба уезжает в Турцию

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в турецкой Суперлиге — экс-капитан сборной России подписал контракт с «Фенербахче». Как сообщает «Матч ТВ», зарплата форварда не будет сильно отличаться от той, что он получал в Санкт-Петербурге. Эксперты «Газеты.Ru» Дмитрий Булыкин, Борис Игнатьев и Анзор Кавазашвили прокомментировали переезд Дзюбы в новую страну, а также назвали ключевые факторы, по которым игру 33-летнего нападающего будут оценивать в России.

Из Санкт-Петербурга в Стамбул

Воспитанник московского «Спартака» Артем Дзюба договорился с новым клубом — предстоящий сезон четырехкратный чемпион России проведет в турецком «Фенербахче».

33-летний форвард будет зарабатывать более 2,5 млн евро в год, информирует «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Артем и представитель «Фенербахче» обсуждали соглашение еще зимой.

На большие деньги, чем сейчас, и в текущей ситуации остановились на схеме 2,5 миллиона евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и клубные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту.

Стороны обсуждают финальную версию договора и близки к подписанию контракта», — сообщил источник.

О том, что Дзюба сменит клуб, стало официально известно 22 мая — в этот день форвард опубликовал в социальных сетях прощальный ролик и сообщил, что не будет продлевать контракт с петербургским «Зенитом», где он выступал с 2015 года.

За это время он провел за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач, выиграв девять титулов — четыре чемпионства в Российской премьер-лиге, три победы в Суперкубке России и два Кубка России.

«Невозможно предсказать, что будет с Артемом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что на данном этапе предсказать то, как будет чувствовать Дзюба себя в турецком чемпионате, невозможно.

«Если выбрал «Фенербахче», то он наверняка взвесил все за и против и решил сменить регион, чтобы сыграть в еврокубках. Это, я думаю, тоже был для него немаловажный фактор при принятии решения.

Никто не скажет, подойдет ли ему турецкий чемпионат или нет. Я знаю много примеров, когда игроки приезжали в удобную, как казалось, для себя лигу, и ничего там не показывали. И также знаю тех, кто приезжал в новый чемпионат и раскрывался там с новой силой.

Здесь невозможно предсказать, что будет с Артемом, — можно лишь пожелать ему удачи в новых условиях», — заявил Булыкин.

По его словам, возраст Дзюбы никак не повлияет на его игру в ближайшее время.

«Дзюбе скоро 34? Посмотрите на Криштиану или на Месси — возраст сейчас не имеет значения. Важно то, как ты себя показываешь, и на что ты способен, помогаешь ли ты команде», — заключил эксперт.

Экс-голкипер столичного «Спартака» и сборной Советского Союза Анзор Кавазашвили в качестве основной мотивации для Дзюбы в Турции выделил желание доказать хейтерам, что он еще в форме.

«Это правильный ход, замечательный, я его поздравляю! Первое время в Турции ему будет тяжело, конечно, но раз он сам решил выбрать этот регион, то он должен напрячься и сделать все для того, чтобы показать себя и доказать, чего он стоит. Мотивировать его может только игра, больше ничего. Показать всем, что его рано списали, сбросили со счетов.

Вернется ли он в сборную России? Я думаю, здесь: «Все, до свидания! Прощай, Родина!» — заявил Кавазашвили.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что Дзюбе придется сильно постараться на первых порах, чтобы понравиться местным футбольным фанатам.

«Он сделал многое для себя, для «Зенита» и для других клубов. Как бы то ни было — все на него смотрели и ждали феерии. Жизнь футбольная — она не вечная, поэтому все, что у него не получилось на российской футбольной земле, надеюсь, получится за границей.

Дзюба поступил верно, поблагодарив «Зенит», не высказав ничего плохого в адрес руководителей клуба, чего, может быть, очень ждали. Артем — далеко не простой человек, по любому поводу он высказывает свои взгляды и свое видение. Здесь он, понимая, что добился всего, принял самое верное решение.

«Фенербахче» — довольно успешный и серьезный клуб с требовательными болельщиками и большой историей. Именно фанаты будут мотивировать Дзюбу отдаваться игре от первой и до последней минуты», — считает экс-наставник национальной сборной.

По его мнению, говорить о завершении футбольной карьеры по истечении контракта со стамбульским грандом на данный момент преждевременно.

«Трудно об этом говорить пока. Если у него будет хорошее состояние, если он не потеряет мотивацию и любовь к игре, к тренировкам, то почему нет? В возрасте все игроки замедляются, а скорость у Дзюбы не является ключевым навыком игры. Своими габаритами он создает давление, а это можно делать на футбольном поле в любом возрасте.

Важно, чтобы он подошел команде по тренерскому видению, ну, и показывал свои сильные качества — борьба в штрафной площади, верховые единоборства, удержание мяча. Самое главное здесь — не потерять интерес к жизни. Ну и к игре.

Выступать в Турции ему будет непросто, но тем интереснее нам будет за ним следить. Он это прекрасно понимает. Дзюба — человек амбициозный, поэтому поглядывая в сторону России, показывая при этом качественный футбол, он будет говорить: «Поторопились вы списать меня», — заключил Игнатьев.

Увидеть в деле Дзюбу можно будет уже меньше чем через месяц — 19 июля «Фенербахче» проведет первую официальную игру сезона в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо».