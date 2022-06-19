«Валера — настоящий конь»: Ничушкин приближает «Колорадо» к Кубку Стэнли

Очередной матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 завершился тотальным доминированием «Колорадо» — команда Джареда Беднара не заметила своих оппонентов, отправив в ворота Андрея Василевского семь безответных шайб. Для тюменского вратаря этот матч стал худшим за всю историю выступлений в Кубке Стэнли — так много он не пропускал никогда. А вот форвард «лавин» Валерий Ничушкин, кажется, обрел себя, и теперь все ближе и ближе подбирается вместе со своими одноклубниками к заветному трофею.

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:0

Обзор второго матча финала Кубка Стэнли легко уложить в три коротких абзаца — счет на табло полностью отражает произошедшее на льду «Болл Арены» в Денвере минувшей ночью. 16:30 по броскам, полный разлад в обороне и повсеместные ошибки — «Тампа» целиком и полностью провалилась вся.

Гости уже на 61-й секунде игры словили совсем необязательное удаление Райана Макдоны, которое реализовал Валерий Ничушкин.

По ходу первой двадцатиминутки по шайбе на свой счет записали Андре Бураковски и Джош Мэнсон, во втором периоде отличился Даррен Хельм и Валерий Ничушкин, оформивший дубль, а в заключительном игровом отрезке дубль на свой счет записал Кейл Макар, причем первая его шайба была заброшена в меньшинстве.

За четыре с небольшим минуты до окончания третьего периода хоккеисты начали выяснять отношения на льду, в результате чего по двойному малому штрафу получили сразу восемь игроков. Со стороны «Колорадо» были удалены Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин, Джек Джонсон и Даррен Хельм. У «Тампы» удаления получили Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли, Эрик Чернак и Алекс Киллорн.

За оставшееся время команды не смогли порадовать зрителей заброшенными шайбами, зафиксировав на табло итоговую победу «Эвеланш» — 7:0.

Первой звездой матча был признан российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин — на его счету два гола. В текущем сезоне плей-офф Кубка Стэнли 27-летний воспитанник челябинской школы хоккея провел 16 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов и пять результативных передач.

Второй звездой назван голкипер «Эвеланш» Дарси Кемпер, третья звезда — защитник Кайл Макар, также забросивший две шайбы.

Потрясающая игра Ничушкина в плей-офф приятно удивляет не только болельщиков «лавин», но и партнеров по команде. Вот что сказал нападающий Эндрю Кольяно по окончании игры:

«Я думаю, что Вэл в большинстве случаев наш лучший игрок.

Если честно, он настоящий конь. Честно говоря, я не могу описать игрока, которым является Вэл. Он феноменален. Он просто парень, который ведет игру весь матч. Он неумолим на переднем плане. Он забивает, но это лишь малая часть из того, что он делает на площадке.

Думаю, набирать очки благодаря мудрой игре для него стало обычным делом, но с тех пор, как он пришел в команду, я не видел, чтобы кто-то стабильно играл на таком же уровне – в атаке и обороне по всей площадке, – как Вэл», — приводит слова Кольяно пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал игру в исполнении своей команды выдающейся.

«Я думаю, это исключительное событие. Наши ребята играли жестко с самого первого гола. Мы хорошо сыграли в обороне, создали опасность в нападении. Мы были упорны в завершении атак, неустанно прессинговали. Каждый игрок полностью отдавал себя игре.

Это была, безусловно, самая близкая к совершенству игра, которую только можно было ожидать от своих хоккеистов», — цитирует наставника «Эвеланш» официальный сайт лиги.

У россиян из «Тампы» дела, что закономерно, сложились минувшей ночью не лучшим образом — Андрей Василевский, который по ходу матча пропустил семь шайб, установил антирекорд за все 100 матчей, проведенных в плей-офф НХЛ — так много действующий обладатель «Конн Смайт Трофи» не пропускал никогда.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер на послематчевой пресс-конференции поддержал Василевского, заявив о том, что не винит его в эпизодах, завершившихся голами.

«Я не думал о том, чтобы заменить его. Он лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я сделал это, не думаю, что он бы ушел со льда, и именно поэтому он лучший», — сказал Купер.

Нападающий Никита Кучеров также провел во многом свой худший матч за долгое время — впервые по ходу текущего розыгрыша плей-офф 86-й номер «молний» завершил игру без единого броска по воротам соперников. Всего во второй игре финальной серии Кучеров сыграл 18 минут 38 секунд и заработал за это время показатель полезности »-2».

Впрочем, ничего для действующих чемпионов еще не потеряно. В финале Восточной конференции «Лайтнинг» также после двух игр уступали в серии 0-2 «Нью-Йорк Рейнджерс», а затем одержали четыре убедительных победы подряд.

Следующая игра состоится в ночь на 21 июня на «Амали Арене» в Тампе. Стартовое вбрасывание запланировано на 03:00 по московскому времени.