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Спорт

«Лютый позор». Почему паралимпийцы на руках карабкались по лестнице до гостиницы

Президент Федерации паралимпийского фехтования призвала не ругать Челябинск за отсутствие пандусов

Участники национальных соревнований по легкой атлетике столкнулись с проблемами в Чебоксарах. Для того чтобы попасть в гостиницу, им пришлось слезать с коляски и взбираться по лестнице на руках. Тренер сборной России раскритиковала город за повсеместные бордюры и несоблюдение программы «Доступная среда», а Дмитрий Губерниев назвал ситуацию «лютым позором». Президент Федерации паралимпийского фехтования России Елена Белкина в беседе с «Газетой.Ru», напротив, призвала не ругать чиновников и поблагодарила организаторов чемпионата России за то, что они сделали важный шаг для развития паралимпийского спорта в регионах.

18 июля в сети появилось видео, как участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вынуждены карабкаться по лестнице в одну из гостиниц Чебоксар, оборудованную неподготовленным пандусом.

Представители отеля «Россия» заявили «Газете.Ru», что спортсмены всегда могут воспользоваться кнопкой вызова, которая установлена на входе в здание.

«Гостиница оборудована кнопкой вызова для маломобильных групп, есть помощники для спуска/подъема», — сообщили в гостинице «Россия».

Тренер национальной паралимпийской сборной России Ирина Громова, которая вместе со своими спортсменами в данный момент находится в Чебоксарах, обвинила властей муниципального образования в халатном отношении к инвалидам-колясочникам.

«Здесь не предусмотрено буквально все: бордюры, дороги… Город весь просто не приспособлен: кафе, аптеки... Здесь надо полностью решать проблему. Мы идем на стадион — и дороги, и переходы везде с бордюрчиками.

В аптеках написано «Нажмите на кнопку». Серьезно? На кнопку нажать можно, только для этого нужно подняться на ступеньки.

У нас программа в стране «Доступная среда», куда выделяются деньги. Администрация города и района должна проверять это», — приводит слова наставницы «Подъем».

По ее словам, пандус, установленный рядом с лестницей, не приспособлен для самостоятельного подъема и спуска на инвалидной коляске, а через служебный вход здания, где проживают спортсмены, администрация гостиницы их не пускает.

«С сегодняшнего дня стоят двое мужчин, которые типа помогают. Но они не обучены, и это реально опасно. Если человек не умеет обращаться с коляской — и сам травмируется, и, не дай бог, уронит колясочника», — заключила Громова.

Эта ситуация возмутила спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. «Чебоксары, конечно, дно пробили! Но если город совсем не приспособлен для нормальной жизнедеятельности инвалидов, кто придумал там еще и соревнования проводить? Или это риторический вопрос? Позор лютый...

Очень не хотелось бы думать, что доступной среды для инвалидов нет в городах и весях России. Деньги-то выделялись? Или они самоликвидировались?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Мэр Чебоксар Олег Коршунов отреагировал на новость лаконично.

«Жалоб не поступало. Информацию перепроверим», — приводит слова главы города «Подъем».

На турнире, который проходит с 16 по 19 июня, собралось около 400 паралимпийцев, соревнующихся в различных дисциплинах легкой атлетики. Президент Федерации паралимпийского фехтования России Елена Белкина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что организация соревнований подобного рода в регионах сама по себе является серьезным достижением.

«У нас в Уфе сегодня заключительный день чемпионата России по фехтованию на колясках, 100 человек из 12 регионов — потрясающий результат! Это серьезное достижение для паралимпийского спорта в современной России.

А то, что там где-то случайно не оказалось пандусов — это не такая уж серьезная проблема. Сделают потом пандусы. Есть волонтеры — все регионы командируют волонтеров.

Всегда надо говорить о плюсах. Сам факт того, что федерация решила поехать и организовать соревнования [в Чебоксарах] — это уже огромный плюс. Я всегда говорю огромное спасибо, если хотя бы что-то сделали для развития паралимпийцев», — заявила Белкина.

По ее словам, проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями в регионах способствует их развитию, что позволяет сделать среду для инвалидов более доступной.

«Я не склонна критиковать, я склонна только благодарить, потому что мы очень тяжело начинали. Мы начинали, когда в стране вообще ничего не было. Постепенно — за все 18 лет, что я занимаюсь фехтованием на колясках, — паралимпийский спорт прогрессирует.

Я считаю, что лучше развивать его и привозить соревнования в те регионы, которые могут немного быть даже не готовы по инфраструктуре. Хоть кто-то увидит.

Это трудная вещь, у нас страна совершенно не приспособлена. Поэтому, если происходит что-то положительное, то надо об этом сразу говорить! Я уверена, что потом сделают эти пандусы. Организовать соревнования для паралимпийцев очень трудно, уж поверьте. Поэтому спасибо организаторам, что решились на это», — заключила Белкина.

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