«Она невероятная, непостижимая женщина»: журналист из США — о Тутберидзе и допинге в России

Американский журналист Дэйв Лиз, автор популярного блога о фигурном катании The Skating Lesson, первым сообщил о том, что Диана Дэвис вместе с Глебом Смолкиным могут сменить спортивное гражданство на американское, а Этери Тутберидзе готова переехать тренировать в США. В интервью Sports.ru он рассказал, за что Тутберидзе может пойти под суд в Штатах, как воспринимают на Западе олимпийский скандал с Александрой Трусовой, как бывшие российские фигуристы спокойно рассказывают о допинге, а также объяснил, почему США не пойдет на пользу отстранение России от соревнований.

О смене гражданства Дэвис и переезде Тутберидзе в США

В начале июня Лиз сообщил, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, может вместе с партнером начать представлять США. Слухи подогревал тот факт, что Дэвис родилась в Штатах и имеет американское гражданство.

В тот же период Лиз сообщил громкую новость о Тутберидзе: он утверждал, что именитая наставница якобы может остаться в США тренировать. К слову, она до сих пор не вернулась в Россию и находится сейчас рядом с Дэвис и Смолкиным.

Тем не менее Тутберидзе назвала «фейком» информацию Лиза, а вот ее дочь назвала новости о переходе под флаг США «интересными». Американский журналист объяснил в интервью Sports.ru, откуда он получил такие данные.

«На прошлой неделе Этери Тутберидзе столкнулась с одним человеком из мира фигурного катания в аэропорту Форт-Лодердейл. А слухи по поводу возможного перехода Дианы начали циркулировать еще за несколько недель до этого.

Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис и Смолкина под флаг США. Так что слухи ходили, да. Поэтому я не удивился, когда мне передали этот разговор Этери в аэропорту Флориды», — рассказал Лиз.

Журналист подчеркнул, что у Дэвис есть американский паспорт, и если они с партнером поженятся (Лиз указал, что Дэвис и Смолкин — пара еще и в романтическом смысле), то получение гражданства для фигуриста не составит проблем.

«Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию. Чем яростнее спикеры в России отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда.

Не зря есть поговорка «нет дыма без огня». Еще всегда очень весело читать антизападные высказывания Татьяны Тарасовой и Александра Жулина — при том, сколько лет они жили и тренировали в США, сколько денег там заработали», — поделился журналист.

Лиз отметил, что сейчас вопрос о смене спортивного гражданства находится на стадии обсуждения, однако у него есть источники, которые утверждают, что Тутберидзе говорит об этом весьма уверенно. В целом переход Дэвис и Смолкина в США может выглядеть весьма логичным — после отстранения российских фигуристов от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) на неопределенный срок многие эксперты указывали, что спортсмены могут начать менять гражданство. Так что переход в сборную США откроет для Дэвис и Смолкина возможность выступления на международных стартах за сильную команду.

«Я знаю одно: Этери сделает все, что от нее зависит, чтобы ее дочь добилась успеха в танцах на льду.

В вашей сборной было много куда более одаренных фигуристов, а в Пекин поехала Диана. И я начал об этом говорить еще за год до Олимпиады! А все вокруг считали меня сумасшедшим», — отметил американский журналист.

В контексте смены спортивного гражданства Дэвис и Смолкина Лиз также запустил обсуждение окончательного переезда Тутберидзе в США. Он не стал исключать такой возможности, однако отметил со ссылкой на различных экспертов и тренеров, что без доктора Филиппа Шветского (врач сборной России, который признал свою вину в том, что давал запрещенные препараты сборной по академической гребле. — «Газета.Ru») у наставницы в Штатах не получится сделать такую же успешную карьеру, как в России. В данный момент Шветский активно сотрудничает с группой Тутберидзе и даже сидит со спортсменами в kiss-and-cry в ожидании оценок.

«Нужно понимать, что такие вещи обсуждаются тут довольно открыто. Нынешние тренеры и бывшие спортсмены из России часто со смехом рассказывают, что и как им давали из медикаментов в 80-е и 90-е, никто это не скрывает. Этери Тутберидзе, присутствующая на чемпионате США, — это же будет просто кино. Представьте, как возбудятся журналисты, сколько внимания будет снова у фигурного катания.

Подумайте только: тобой занимаются следователи ФБР, а ты вот так смело принимаешь решение перевести дочь под флаг США. Это как ограбить банк — и вернуться в кассу после этого.

Она невероятная, непостижимая женщина», — заявил Лиз.

Журналист отметил, что знает как минимум один каток, который готов пригласить к себе Тутберидзе, поскольку такое сотрудничество может сулить потенциальную финансовую выгоду. Множество родителей захотят платить именитому тренеру, чьи фигуристки три Олимпиады подряд завоевывали медали.

«Хотя в основной массе люди в этот переезд не верят — из-за ее тренировочных методов, которые точно не совпадают с принципами безопасного спорта.

Если Тутберидзе не поменяет подход к тренировкам, против нее могут открыть дело о ненадлежащем поведении наставника, и это даже может привести к судебным разбирательствам.

Такие случаи неоднократно случались в американской гимнастике, фигурное катание пока с этим сталкивалось меньше, но это возможно», — подчеркнул Лиз.

Об Олимпиаде, отстранении России и возрастном цензе

Лиз отметил, что не приветствует поднятие возрастного ценза в фигурном катании (он будет поднят постепенно, в два года — в следующем сезоне переход на взрослый уровень будет осуществляться с 16-ти лет вместо 15-ти, а через год — в 17 лет. — «Газета.Ru»). По мнению Лиза, это никак не поможет фигурному катанию и не снизит количество спортсменок, исполняющих рискованные четверные прыжки.

«Это решение позволит лишь спрятать проблему под слоем оборок, а суть не изменит.

Легендарный тренер Фрэнк Кэролл недавно сказал, что теперь спортсменкам придется дольше оставаться худыми — только и всего. Меня это беспокоит.

Я вспоминаю, как на олимпийский пьедестал в Пекине поднялась фигуристка (а ей было 17 лет, то есть по новым правилам она бы все равно попала на Игры), с которой от ее худобы почти спадало платье. То есть выходит, что фигуристкам просто придется морить себя голодом еще дольше», — предположил Лиз.

Журналист рассказал об одном любопытном факте:

мир приветствует отстранение России, по большей части, не из-за сложившейся политической обстановки, а из-за того, что произошло во время Олимпиады в женском катании.

Речь идет об истерике россиянки Александры Трусовой, которая в произвольной программе первой в мире прыгнула пять четверных прыжков, однако занять первое место ей это не помогло.

Перед выходом на награждение у нее случился нервный срыв, она плакала и утверждала, что больше никогда не выйдет на лед. Этот эпизод попал в телетрансляцию.

Также Лиз заявил, что решение отстранить Россию от международных соревнований приветствуется из-за ситуации с Камилой Валиевой. Во время Игр пришли результаты декабрьской допинг-пробы фигуристки, показавшие наличие запрещенного вещества. Из-за этого не была проведена церемония награждения по итогам командного турнира, где Россия выиграла золото, а сама спортсменка на фоне стресса осталась вне пьедестала почета в личном турнире, допустив несколько серьезных ошибок в прокатах.

«Если вы почитаете комменты у меня в канале или зайдете в англоязычный Twitter, то увидите, что люди приветствуют это решение, во-первых, из-за случившегося с Камилой Валиевой, и во-вторых, из-за сцены, которая разыгралась перед награждением девушек. Я подчеркну, что увиденное под трибунами пекинской арены по-разному воспринимается в России и на Западе. В вашей прессе муссируется версия, что Саша Трусова просто не смирилась с итоговым результатом и что она такой боец до мозга костей, что серебра для нее недостаточно.

Для западного же зрителя Саша — ребенок, пострадавший от жестокого обращения со стороны взрослых. Скорее всего, ее реакция была обусловлена психологической травмой, полученной в результате эмоционального воздействия со стороны тренерского штаба на протяжении долгого времени.

И это привело к такому взрыву на Олимпиаде», — поделился Лиз.

О допинге в российском фигурном катании

Продолжая разговор о допинге, Лиз отметил, что до сих пор уверен в том, что российские фигуристки массово принимают запрещенные препараты. Отдельно он вновь упомянул Шветского, который практически всегда находится у бортика. Журналист заявил, что ни в одной другой сборной подобного не наблюдается.

«Считаю ли я странным, что вскрылось это именно в Пекине? Да. Россия справедливо поднимает вопрос тайминга обнародования результатов пробы Камилы. Сам тайминг выглядит подозрительно и, возможно, имеет политические причины. Но при этом не менее странным выглядит и то, что до сих пор нет никакой информации о том, потребовала ли спортсменка вскрытие пробы Б. Версия с дедушкой, который принимал сердечный препарат без рецепта, тоже не может не вызвать вопросы у разумного и логически мыслящего человека.

Я не верю, что сторона Валиевой хочет вскрывать пробу Б. Я верю в то, что тренерский штаб дает одни и те же препараты всем спортсменкам, просто попалась одна Камила», — заявил американский журналист.

При этом, по мнению Лиза, сами спортсменки не имеют представления, что они принимают, поскольку с их стороны присутствует безграничное доверие к тренерскому штабу, а сами специалисты уверены в Министерстве спорта.

«И да, я верю, что это всего лишь фрагмент большой государственной системы, которая приносит медали и которую, по сути, никто не сломал. Люди отмечают, что Олимпийский комитет России так и не был серьезно наказан со стороны МОК. Спортсмены продолжили выступать на Олимпиадах — да, без флага, но и без него всем было ясно, что это российские спортсмены.

При этом я не хочу сказать, что Россия — единственная страна, где действует государственная система, поощряющая допинг», — заявил Лиз.

О перспективах фигурного катания без россиян

Лиз выразил мнение, чтобы сборная США не особо выиграет от отстранения российских спортсменок, поскольку там на сегодняшний момент нет фигуристок высокого уровня, способных навязать борьбу конкуренткам из Азии. Он привел в пример японку Каори Сакамото, которая на Играх в Пекине оказалась третьей, а в отсутствии России выиграла чемпионат мира.

«Я не вижу в американской сборной ярких личностей, которым пошел бы на пользу бан России.

Вот в Японии как раз есть такие фигуристки-звезды, которые могут воспользоваться ситуацией и упрочить позиции. Вспомните, как радовалась в Пекине своей бронзе Каори Сакамото — будто бы это золото! Было такое ощущение, что другим не стоит и пытаться. Теперь же у японских фигуристок появились отличные шансы на победы», — сказал Лиз.