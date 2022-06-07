«Логично, но непатриотично»: что говорят о работе Тутберидзе и Дэвис в США

Серебряные призеры чемпионата России — 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин на награждении

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, может продолжить свою спортивную карьеру в составе сборной США. Мать спортсменки Этери Тутберидзе сейчас также находится в Америке и, по слухам, хочет тренировать там. Людмила Великова в комментарии для «Газеты.Ru» не удивилась такому развитию событий.

В СМИ появилась информация о том, что дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, катающаяся в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду, продолжит свои выступления под флагом сборной США.

По информации The Skating Lesson, это подтвердила Тутберидзе.

Диана Дэвис родилась в 2003 году в Америке и потому имеет гражданство США. В последнее время их тандем со Смолкиным тренируется как раз в Соединенных Штатах под руководством Игоря Шпильбанда.

В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин совершили прорыв и неожиданно поднялись на вторую ступень пьедестала на чемпионате России. Вероятнее всего, дуэт был бы третьим, но выигравшие ритм-танец Виктория Синицина и Никита Кацалапов сняли после первого вида соревнований из-за травмированной спины партнера.

Впрочем, выступление Дэвис и Смолкина тогда вызвало крайне неоднозначную реакцию как среди болельщиков, так и у самих фигуристов. Некоторые из оставшихся позади конкурентов намекали на предвзятость арбитров из-за высокого положения матери спортсменки.

Те слухи, правда, никто не подтвердил, и Дэвис со Смолкиным поехали сначала на чемпионат Европы, где заняли седьмое место, а затем и на Олимпийские игры, где остались 14-ми.

Правда, тандем не принял участие в командном турнире, выигранном сборной России, хотя недоброжелатели говорили, что их поставят в произвольный танец в обход второго дуэта страны — Александры Степановой и Ивана Букина. В итоге же обе части «командника» откатали Синицина с Кацалаповым.

Впрочем, сама Диана Дэвис новости о смене гражданства не подтвердила. Более того, отреагировала она на них с иронией, хоть и весьма неопределенно:

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», – написала Дэвис в своих соцсетях.

При этом автор The Skating Lesson Дэйв Лиз написал, что и сама Тутберидзе хотела бы работать дальше в Северной Америке.

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, и она не может взять их. Но она хотела бы это сделать», — считает автор.

«Очередной фейк», – отреагировала в своих соцсетях Тутберидзе.

Учитывая масштаб личности Тутберидзе и статус Дэвис как спортсменки национальной команды, отреагировать была вынуждена Федерация фигурного катания на коньках России.

«Чтобы согласовать переход, нужно официальное письмо от страны, куда спортсмен хочет перейти, в данном случае от американской федерации, плюс согласие спортсмена на переход, — подчеркнули в ФФКР.

— Таких запросов или просьб ни от американской федерации, ни от самой спортсменки в федерацию не поступало».

А вот Ренат Лайшев, глава школы «Самбо-70», к которой до недавнего времени относилось отделение «Хрустальный», где и работает Тутберидзе, рассказал о том, что специалист в данный момент действительно находится рядом с дочерью за океаном, хотя и не подтвердил напрямую отъезд на постоянной основе.

«Я не могу ничего об этом сказать. У нас нет никакой информации по этому поводу. Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас! — рассказал Лайшев.

— Дочка Тутберидзе заканчивала нашу школу «Самбо-70». Она всегда патриотично настроена на свою страну и Родину».

Кроме того, «Матч ТВ» опубликовал информацию, что Дэвис в 2021 году перенесла операцию и избавилась от проблем со слухом (у спортсменки еще в детстве была диагностирована нейросенсорная тугоухость).

Однако и эту информацию фигуристка опровергла, назвав ее фейком.

«Возможные выступления Дианы Дэвис за США? Если Этери может помочь своей дочери выступать на международной арене, это логично – хотя непатриотично, я бы сказала», — оценила возможный переход в комментарии для «Газеты.Ru» советская фигуристка и заслуженный тренер России Людмила Великова.

«Для чего вбрасывают такую информацию? Может быть, для того, чтобы сама Этери Георгиевна задумалась, что такая возможность есть. Потому что чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, — может, лучше выступать за США, — рассказал Жулин «Чемпионату».

— Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США. Хотя будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если, например, Россию лишили международных соревнований лет на 20…

Гипотетически бы такую возможность не отвергал. Все-таки у людей одна жизнь. Кататься осталось максимум лет десять. Если они будут прекрасно понимать, что никогда не увидят ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, почему отвергать эту возможность?

Я бы не считал их какими-то неправильными людьми. Повторюсь, что жизнь спортсмена коротка. Им на все это нужно смотреть более логически. Никто не отменял международных соревнований. Все равно цениться будет только то, когда ты обыгрываешь весь мир. Когда ты чемпион мира — это звучит.

Сейчас для меня звание «чемпион мира» в женском катании не звучит совершенно. Потому что отсутствует самая сильная страна — Россия. Это для меня обесценивается».