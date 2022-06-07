Пострадает Россия: в фигурном катании подняли возрастной ценз

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Таиланде принял решение о повышении возрастного ценза во взрослых соревнованиях по фигурному катанию до семнадцати лет, а также продлил отстранение России. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «Газеты.Ru» назвала подход союза «тактичным».

До 17 и старше

На Пхукете в Таиланде стартовал плановый конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). 6 июня прошли открытие мероприятия и первые семинары, а уже 7-го началась трехдневная официальная часть. И первое же заседание секции фигурного катания принесло важнейшую новость, которая повлияет на развитие всего вида спорта.

Конгресс принял решение о повышении возрастного ценза во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Минимальный возраст фигуристов и фигуристок для участия в международных соревнованиях среди взрослых будет повышаться постепенно. В сезоне-2022/23 все останется без изменений, и начинать взрослую карьеру можно будет с 15 лет, с кампании-2023/24 планку поднимут на год, а уже с сезона-2024/25 минимальный возраст для фигуристов во взрослых международных соревнованиях составит 17 лет.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. За повышение возрастного ценза проголосовали 100 членов конгресса, против – 16, еще двое воздержались.

Попытка продлить карьеры?

Идея повышения возрастного ценза в фигурном катании витала вокруг конгресса ISU все последние годы. Считается, что таким образом можно будет продлить карьеры фигуристкам, а также сделать женское фигурное катание «более женственным».

В нынешних реалиях спортсменки очень рано выходят на пик возможностей, причем у девочек-подростков возможности гораздо выше, чем у старших фигуристок, так как пубертатный период существенно снижает возможности организма по выполнению сложных прыжков, особенно четверных.

В результате на всех главных стартах в последние годы побеждают фигуристки, только-только вышедшие из юниорских соревнований. Обратной стороной медали становится быстрое прохождение ими пика и выпадение из претенденток на победы, что приводит к скорому завершению карьеры.

В качестве примера можно привести олимпийскую чемпионку Пхенчхана-2018 Алину Загитову, которая выиграла главный турнир, а также почти все значимые соревнования в свой первый год во взрослом катании, после чего смогла более или менее оставаться на уровне еще только один сезон. И даже в нем Загитова уже уступала подрастающему поколению, но все же сумела выиграть чемпионат мира, где еще не могло выступить следующее поколение воспитанниц Этери Тутберидзе.

Но после Алина, хоть официально и не объявляла о завершении карьеры, в соревнованиях уже не выступала. А пришедшие ей на смену Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная уже к следующим Играм уступили статус главных фавориток еще более юной Камиле Валиевой.

Что касается взрослых спортсменок, то остающаяся на топ-уровне в свои 25 лет Елизавета Туктамышева в нынешнем женском фигурном катании является суперветераном и редчайшим исключением из правил. При этом ученица Алексея Мишина в лучшем случае претендует на главных стартах на борьбу за бронзу и не смогла попасть в состав олимпийской сборной.

Решение против России

Эксперты полагают, что ведение повышенного возрастного ценза, хоть и разумное, в первую очередь ударит по России, поскольку именно юные российские фигуристки побеждают фактически на всех крупных соревнованиях, зачастую забирая весь пьедестал почета.

Так, представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сергей Свиридов в ходе первого семинара на конгрессе ISU выступал против введения новых возрастных правил.

«Мы думаем, что удлинение карьер в фигурном катании очень важно, и это нужно делать. Эти цели благие, и мы их поддерживаем. Но тезис о том, что в женском одиночном катании спортсменки уходят, как только добиваются победы на Олимпиаде, не совсем верный, — говорил Свиридов.

— Если мы посмотрим глубже, это происходит не только у девочек – за некоторым исключением, во всех дисциплинах уходят после Олимпиад. Кто-то потом возвращается, кто-то катается, как Юдзуру Ханю, но большинство – уходят.

Почему? Дело в коммерческой составляющей. В шоу фигуристы иной раз зарабатывают едва ли не больше, чем получают призовых на соревнованиях.

Чтобы оставить их в спорте, мы думаем, надо дать им финансовую мотивацию. Поднятие возрастного ценза, быть может, хорошее решение, но проблему оно не разрешит. Если мы действительно хотим продлить карьеры, нужно подумать о том, чтобы дать фигуристам возможность зарабатывать для обеспечения тренировочного процесса и обычной жизни».

Трагедия Акатьевой

Жестче всего новые правила ударят по российской восходящей звезде фигурного катания Софье Акатьевой. Двукратная чемпионка России среди юниоров и одна из самых перспективных фигуристок мира родилась 7 июля 2007 года, опоздав на неделю, чтобы получить статус взрослой уже в новом сезоне.

Но теперь, она вместо одного года будет ждать до выхода во взрослое фигурное катание целых три, так как через год в дедлайн ей еще не исполнится 16, а через два — 17.

Радует в этой ситуации только одно: Акатьева получит статус взрослой фигуристки к Олимпиаде-2026, где может стать одной из главных фавориток соревнований.

«Нам остается исполнять»

Что касается других решений первых дней конгресса, то ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных стартов. Санкции касаются также официальных лиц ISU из России и Белоруссии. На территории этих стран не будут проводиться соревнования под эгидой союза.

Это касается как фигуристов, так и конькобежцев и представителей шорт-трека, которые были отстранены от международных соревнований в начале весны из-за специальной военной операции России на территории Украины. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Решение известно, я считаю, оно достаточно тактичное: не сразу на два года отстранили, а сделали постепенно. Сначала на год, потом – еще на год. Решение принято, нам остается только его исполнять», — прокомментировала для «Газеты.Ru» это решение знаменитая советская фигуристка Ирина Роднина.

Кроме того, конгресс не принял предложение об увеличении допустимого максимального возраста для избрания на пост чиновника организации, которое было выдвинуто Латвией, Литвой и Эстонией. Предполагалось, что возраст будет повышен с 75 до 80 лет, однако за проголосовали только 38 человек при трех воздержавшихся, в то время как 77 были против.

Таким образом, пост вице-президента ISU должен будет покинуть Александр Лакерник, так как его полномочия истекают, а в феврале функционеру исполнилось 77 лет. Лакерник находился на позиции вице-президента союза с 2016 года.