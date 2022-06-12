Решающие ассисты россиян: Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» выйти в финал Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл в шестом матче финальной серии Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где поборется за главный трофей с «Колорадо Эвеланш». Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев записали на свой счет по результативной передаче, а голкипер «молний» Андрей Василевский вышел на второе место среди вратарей по победным матчам в плей-офф турнира. Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что не видит фаворита в решающем противостоянии, а успех будет складываться из многих факторов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1; счет в серии — 4:2)

Встреча началась в равной борьбе. Первый опасный момент создала «Тампа» на четвертой минуте поединка, когда Райли Нэш набросил на пятак, а Пэт Марун переправил шайбу в створ ворот Игоря Шестеркина. Только мастерство российского голкипера спасло гостей от пропущенной шайбы.

После этого эпизода «Лайтнинг» взяли инициативу в свои руки, но и хоккеисты из Нью-Йорка не стали отсиживаться в обороне. В середине периода уже вратарь «молний» Андрей Василевский вступил в игру после броска с неудобной руки Филипа Хитила. Россиянин легко справился с выстрелом, отбив снаряд в угол площадки.

«Тампа-Бэй» была более заряжена на борьбу, что удивительно, ведь «Рейнджерс» нельзя было проигрывать, чтобы продолжить выступление в Кубке Стэнли. Несмотря на это, «Рейнджерс» больше оборонялись, чем строили опасные атаки. Но первая двадцатиминутка закончилась со счетом 0:0.

Второй период начался с опасного выхода на ворота Шестеркина Энтони Чирелли, но он не смог поднять шайбу над щитком российского голкипера.

Через минуту Шестеркину вновь пришлось выручать команду после броска в упор. Россиянин задел шайбу ловушкой, и она пролетела над перекладиной.

Но даже Шестеркин не может выручать свою команду вечно. В самой середине игры в чужую зону вошел капитан «Тампы» Стивен Стэмкос и точным броском уложил шайбу в угол. «Молнии повели со счетом 1:0. В голевой атаке поучаствовал Михаил Сергачев, который записал на свой счет ассистентский балл.

После заброшенной шайбы характер матча не поменялся. «Тампа» владела огромным преимуществом, и лишь мастерство голкипера позволяло «Рейнджерс» оставаться в игре.

В середине третьего периода, когда положение ньюйоркцев начало казаться критическим, «Тампа» осталась в меньшинстве. Этим шансом и воспользовался Фрэнк Ватрано, который сравнял счет мощным броском.

Правда игроки из Нью-Йорка праздновали успех всего 20 секунд. Уже в следующей атаке преимущество восстановил Стэмкос, который поразил ворота Шестеркина после передачи Кучерова.

Пожалуй, самый опасный момент «Рейнджерс» имели за несколько секунд до конца игры, когда уже сняли вратаря. Артемий Панарин бросил в дальнюю девятку, но Василевский отбил шайбу блином.

Финальная сирена зафиксировала выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли, в котором она сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Очередные достижения россиян

По итогам матча голкипер победителей Андрей Василевский признан второй звездой. Россиянин отразил 20 бросков из 21.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (2+0), третьей — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (29 сэйвов).

Сразу после матча капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил игру Василевского.

«Есть причина, по которой Василевский — лучший в мире. Потому что он играет невероятно в самые важные моменты, Андрей делает это, когда ставки высоки. Это все, о чем может мечтать любой хоккеист», — сказал Стэмкос.

Стоит отметить, что победа в этом матче стала для Василевского 61-й в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с вратарем «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, у которого также 61 победа в плей-офф, и вышел на второе место среди всех европейских вратарей. Первое место занимает Доминик Гашек, завершивший карьеру и выигравший 65 матчей в плей-офф.

Одноклубник Василевского Никита Кучеров набрал 150-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Благодаря этому он вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли, покорив результат Мариана Госсы (149) и сравнявшись с легендой «Чикаго Блэкхоукс» Стэном Микитой.

Игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин стал четвертым бомбардиром команды в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «рейнджеров» провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 (6 голов + 10 передач) очков. Третье место занял американский форвард Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — соотечественник Крайдера защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — шведский нападающий Мика Зибанеджад (24 — 10+14).

Ожидания перед финалом Кубка Стэнли

В финальной серии «Тампа» сыграет против «Колорадо». Первый матч состоится 18 июня. Ожиданиями от этого противостояния поделился экс-тренер сборной России Владимир Плющев.

«Когда две команды выходят в финал, они обе достойны того, чтобы его выиграть. Успех будет зависеть от тренерской работы, работы психологов, работы игроков перед матчем, игра вратарей. Очень много компонентов, которые влияют на результат. Не рискну сказать, что у кого-то есть преимущество», — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».