Россияне бьют рекорды в США: Кучеров покорил достижение Гретцки и перевернул серию

В четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действующий чемпион «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1. При счете 2-2 серия переезжает обратно в Нью-Йорк, где «синерубашечники» еще не проигрывали по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли. «Газета.Ru» — о том, что происходило в Тампе минувшей ночью.

Финал Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», завершившийся вчера, выдался гораздо менее событийным, чем битва «Тампы» и «Рейнджерс». «Колорадо» в четырех матчах уверенно разобралось с «Эдмонтоном» (4-0) и теперь спокойно готовится к решающей битве за Кубок Стэнли, наблюдая за тем, как их потенциальные соперники изводят друг друга.

На берегу Атлантического океана все выглядело изначально напряженнее — нью-йоркцы и «молнии» невероятно похожи друг на друга: в воротах играют невероятно талантливые россияне; по ходу прошлых серий главную роль, как это обычно бывает в плей-офф, взяли на себя игроки, не считающиеся звездами; а наставники обеих команд исповедуют похожий стиль игры.

Четвертая игра серии была ключевой — либо «Рейнджерс» возвращались в свой родной город с комфортным преимуществом, имея право на две ошибки, либо «Лайтнинг» забирали обе домашние игры, сравнивали счет и отправлялись в Нью-Йорк окрыленными и с психологическим преимуществом над соперником.

Первый период начался со скоростных атак гостей — за стартовые две минуты команда Жерара Галлана успела нанести три броска по воротам Андрея Василевского, однако открыть счет все же удалось «Тампе».

Разящая трехходовка завершилась сольным проходом по правому флангу Зака Богосяна, накрутившего в круге вбрасывания двоих оппонентов. Его бросок с неудобной руки отбил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, однако первым на добивании оказался Патрик Марун, закинувший шайбу в пустые ворота — 1:0.

Пропущенная шайба не сломала нью-йоркский коллектив — в первой 20-минутке они перебросали оппонентов (10:8) и провели почти в два раза больше силовых приемов (15:8), но оборона «Лайтнинг» во главе с Андреем Василевским действовала надежно.

Однако те подходы, которые удавалось делать «Тампе» к воротам Шестеркина, выглядели куда опаснее — чего только стоил момент на пятой минуте игры, когда на «Амали Арене» поторопились обрадоваться голу, которого не было!

Второй период прошел примерно в таком же ключе — гости атаковали чаще, но менее остро. 12:7 по броскам, шесть заблокированных попыток от «Тампы» и ноль от «Рейнджерс», а все равно период выиграли «молнии»! Потрясающий пас от Ондржея Палата на исходе первой половины матча прошел сквозь оборону нью-йоркцев и добрался до клюшки Никиты Кучерова, который без проблем попал в нижний угол ворот Шестеркина — 2:0! Впоследствии этот гол оказался победным.

В третьем игровом отрезке перевес на площадке перешел к «Тампе», которая решила все вопросы о победителе за 15 минут до сирены, — с передачи Палата третью шайбу в ворота «Рейнджерс» забросил Стивенс Стэмкос.

За четыре минуты до окончания игры «рейнджеры» заменили вратаря на шестого полевого игрока — численное преимущество реализовал Артемий Панарин, ловко убравший двух оппонентов легким движением клюшки.

«Рейнджерс» действовали на синей линии аккуратно и имели возможность сократить отставание в счете до самого конца игры, но за девять секунд все тот же Ондржей Палат убежал от соперников и поразил пустые ворота — итоговый счет матча 4:1, серия переезжает в Нью-Йорк при равенстве по победам 2-2.

Русские рекорды

Лучшим игроком игры был признан голкипер «молний» Андрей Василевский — он сумел отразить 34 броска из 35-ти по своим воротам.

Помимо этого, действующий обладатель приза самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт трофи» — повторил клубный рекорд по длительности домашней победной серии в Кубке Стэнли. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Василевский провел 15 матчей, одержав десять побед.

Никита Кучеров, забросивший вторую шайбу в прошедшей игре, отличился в третьем матче плей-офф подряд, что является его личным рекордом.

Также он стал шестым игроком, которому удалось набрать минимум три очка в 20 матчах Кубка Стэнли. На первом месте по этому показателю идет Уэйн Гретцки, который набирал минимум три очка в 59 матчах.

Но главным достижением Кучерова, пожалуй, стало повторение рекорда легендарных форвардов Уэйна Гретцки и Марио Лемье — россиянин стал третьим игроком за последние 35 лет, кому удалось набрать 50 очков за три сезона в плей-офф НХЛ.

Связь между Кучером и Гретцки заметил девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн.

«Мало кто из парней обладает таким талантом. У Гретцки было точно такое же умение. Что говорили об Уэйне, то же самое можно сейчас сказать и о Никите», — отметил легендарный тренер.

Пятый матч серии состоится 10 июня. Стартовое вбрасывание на арене «Мэдисон-сквер-гарден» запланировано на 03.00 по московскому времени.