«Была вся поникшая из-за кошмарной ситуации с Камилой. Я все сделаю, чтобы близкие были счастливы»

Известная танцовщица и мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова рассказала «Газете.Ru», как победила в проекте «Dance Революция» на Первом канале, где Вера Брежнева плакала на ее выступлении; как переживала за свою близкую подругу Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине и почему разочаровалась в фанатах фигурного катания, которые «очень узко мыслят». Также Уварова оценила, насколько кардинально изменится художественная гимнастика после введения новых правил, и объяснила, почему выделяет среди всех гимнасток именно Лалу Крамаренко.

«Я уснула — у меня было 3 тысячи подписчиков, наутро — 15 тысяч, через месяц — 40 тысяч. И все благодаря одному видео»

— Твоя слава в танцах началась с видео, где ты в десять лет шикарно танцуешь вог, а твой наставник прыгает и кричит от восторга. Оно набрало уже 15 млн просмотров, причем это было твое первое занятие по вогу. Как тебе удалось с ходу показать такой уровень?

— Это было какое-то чудо, потому что в этот день сложилось абсолютно все. Я оказалась в нужном месте в нужное время — и в нужных событиях.

Я очень хотела попробовать этот стиль, потому что до этого познакомилась с несколькими танцовщиками, которые широко представляли его на танцевальной арене. Подумала: «Надо обязательно прийти на мастер-класс и попробовать».

И мне так понравилось, что я всю душу отдала, пока танцевала! Настолько это показалось близким, интересным и подходящим моей натуре, что я не могла устоять перед той энергией, которая проходила через меня.

Самое интересное началось, когда мы с мамой проснулись утром, зашли в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и увидели, что люди стали массово подписываться. Подумали: «Нас что, кто-то взломал?»

В 2016 году было актуально покупать себе лайки и подписки. Казалось, что нам кто-то сделал нечто подобное.

А потом мы обнаружили это видео, которое стремительно набирало просмотры, и подумали: «Что происходит?!»

Я уснула — у меня было 3 тысячи подписчиков, наутро — 15 тысяч, а через месяц дошло уже до 40 тысяч. И все благодаря одному видео.

Это было очень необычно, потому что тогда социальные сети не были так раскручены. И это было что-то за гранью реальности для меня.

«Полунин отреагировал на мое выступление словом «пипец»? Там было другое слово»

— Ты принимала участие в крупных телевизионных проектах — «Dance Революции» на Первом канале и «Танцах» на ТНТ. Когда ты впервые выступала перед судьями на «Dance Революции», то показала мощный боевой номер, а Вера Брежнева неожиданно заплакала. Тебя удивила такая реакция?

— Может, она никогда раньше такого не видела (улыбается). Когда я выступаю, то забываю про все и полностью отдаюсь этому счастливому моменту, когда нахожусь на сцене и делаю то, что мне очень-очень нравится. Когда вижу зрителей, то заряжаюсь ими и стараюсь отдать им свою энергию. Может быть, до Веры дошли какие-то волны, которые я посылала во время танца.

— Ты так отдавалась танцу, что разбила руку до крови.

— Да, разбила, но даже не заметила этого (смеется). Вообще не чувствовала боли во время танца.

У меня бывает такое: танцую-танцую, показываю суперфишки и супертрюки, а на следующий день просыпаюсь и еле-еле могу встать с кровати.

Осознание того, что я могла как-то навредить своему телу, приходит обычно только на следующий день. Когда я показываю танец, у меня ничего не болит.

На «Dance Революции» я выступала даже со сломанным пальцем. Травма случилась за два дня до съемок, и пришлось танцевать так. Мы просто перемотали этот палец тейпом.

— Еще один судья «Dance Революции» Сергей Полунин сказал, что у него в голове было только одно слово — «пипец», когда он впервые увидел твое выступление на проекте.

— Я думаю, у него было другое слово, но не будем его произносить, мы девочки культурные (смеется).

— Это был для тебя стопроцентный комплимент или что-то немного странное?

— Странно, но все равно приятно. Вызывать эмоции — неважно, негативные или позитивные, — это приятно. Равнодушие — это самое ужасное, что может быть.

А когда ты вызываешь у человека либо восторг, либо ненависть, это значит, что ты уже что-то всколыхнул, и твое выступление и ты сам не пустое место. Значит, ты затронул частичку души или тела другого человека.

— В итоге ты одержала победу в проекте.

— Да, и я скучаю по этому времени, потому что это было что-то за гранью фантастики. Я, наверное, неделю отходила. Не понимала, что выиграла такой большой проект — да еще и с денежным призом.

На телевидении очень редко бывают такие проекты, и победа в них намного ценнее, чем на танцевальных фестивалях, которые стабильно проходят раз в три месяца.

close 100% Первый канал

«Ваня Дмитриенко сказал: «Ты меня, конечно же, знаешь». Я ответила: «Нет»

— В «Танцах» на ТНТ у тебя был интересный номер, где ты выступала не просто под фонограмму, а под вокал Вани Дмитриенко, который стоял рядом на сцене и исполнял свой хит «Ты Венера, я Юпитер».

— Ой, это был очень интересный номер (улыбается). С его подготовкой у меня связаны полярные эмоции.

Когда я узнала, что буду танцевать под такую песню соло, то расстроилась, потому что это романтичная композиция про любовь.

К тому же я девочка больше боевая, нежели нежная. Я люблю техничные номера, которые пробивают, а не про романтику и отношения.

Поэтому я была чуть-чуть в шоке, когда узнала, какой номер должна исполнить. К тому же Ваню я тогда не знала и, наверное, этим его огорчила, потому что он был уже известным певцом и его трек долго занимал первую позицию в чартах.

— Ты сказала «Я тебя не знаю», и он расстроился?

— Он сказал: «Привет! Ты меня, конечно же, знаешь». Я: «Нет».

Он: «Давай я сейчас спою». Поет, спрашивает: «Теперь узнала?». Я: «Нет» (смеется).

Я была чуть-чуть напряженная, и сначала все шло немножко тяжело, но под конец я поняла, что это будет очень хороший номер. Я расслабилась, потому что осознала, что Ваня очень хороший человек, очень добрый и что с ним можно хорошо пообщаться.

На генеральном прогоне все получилось отлично, все наладилось. И на самом выступлении мы выдали с Ваней свой максимум.

— Теперь вы с ним подружились?

— Ну так, иногда пересекаемся.

— Какие у тебя планы на будущее в плане проектов?

— Скорее всего, я буду участвовать в проекте «Новые танцы» на ТНТ. Скоро будет второй сезон, и сейчас я веду активную подготовку, отрабатываю, ставлю номера и готовлюсь к новому этапу в моей жизни.

«Рада, что пограничники не пустили в Украину. Не представляю, как бы мы возвращались в нынешней обстановке»

— Российских спортсменов сейчас не пускают на многие международные соревнования. В танцах ты столкнулась с какими-то ограничениями?

— В танцах у нас все спокойней. Конечно, ощущается некоторая международная напряженность, но это не мешает нам развиваться. Остались каналы связи, по которым мы можем следить за иностранными танцовщиками и вдохновляться ими, обмениваться информацией.

— В феврале ты должна была принять участие в конкурсе World Of Dance в Киеве, но не смогла туда попасть. Что там произошло?

— Ой, это была очень тяжелая ситуация. Сначала я расстроилась, но в итоге была рада, что так все сложилось.

Мы полетели в Украину для участия в проекте. Там работал мой знакомый продюсер, который говорил, что очень сильно хочет видеть меня в этом шоу. Там были также мои друзья из Украины и из России, которые прилетели участвовать.

Но когда мы прилетели в Киев, нас задержали. Мы провели в аэропорту более 13 часов.

Если бы не команда, которая организовывала проект, мы бы сидели там еще дольше. Но они очень сильно за нас переживали и всеми силами пытались отправить нас домой, так как атмосфера была не очень приятной.

Там всех останавливали — даже мужчину из Германии, потому что он русский. Но сейчас я очень рада, что пограничники не пустили нас в Украину, потому что не представляю, как бы мы возвращались домой в связи с нынешней обстановкой.

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— У тебя много знакомых танцовщиков и хореографов из Украины. Удалось ли сохранить с ними отношения?

— Да. У тех, с кем я общаюсь, все хорошо, они сейчас находятся в Европе — кто-то в Германии, кто-то в Польше.

Я рада, что им удалось уехать из мест, где идут военные действия, потому что находиться в таком напряженном состоянии очень сложно.

В танце не должно быть деления на рост, вес, ориентацию, пол, цвет кожи и так далее. Мы все являемся деятелями искусства, мы все стараемся создавать что-то новое — то, что будет помогать людям в трудных ситуациях.

Все мы люди, мы все равны. Нужно относиться к каждому с уважением и пониманием.

«Когда узнала про кошмарную ситуацию с Камилой, была вся поникшая»

— В последнее время ты крепко подружилась с некоторыми фигуристами и стала следить за соревнованиями. Как этот вид спорта вошел в твою жизнь?

— Это случилось благодаря знакомству с Марком Кондратюком — после Кубка Первого канала в 2021 году. Мы с ним как-то быстро нашли общую связь.

А потом я познакомилась с Камилой Валиевой. В тот момент они с Марком еще не были такими популярными, как сейчас, но они меня заинтересовали, потому что в первую очередь были очень классными людьми.

Затем я начала следить за соревнованиями, иногда даже ездила на них — например, поддерживала ребят на этапе Гран-при в Сочи, потом была в Санкт-Петербурге — приехала сразу после чемпионата России, — а недавно ходила на шоу Этери Тутберидзе. Так мы и нашли с ребятами общий язык.

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— А как именно ты познакомилась с Марком и Камилой?

— Я бы, наверное, не хотела этим делиться со всеми, это немного личный момент. Но я рада, что знакома с ребятами. Они частично изменили мое мировоззрение, а я — их. Мы приобрели друг у друга ценные навыки и полезные мысли.

— Каково тебе было следить за Олимпиадой в Пекине, когда там выступали два твоих близких друга?

— Ох, у меня как раз совпала по времени та ситуация в Украине и выступление Камилы в личном турнире (фигуристка допустила падения и заняла четвертое место — «Газета.Ru»). Те три дня были для меня чем-то страшным и ужасным.

Когда я узнала про кошмарную ситуацию, которая произошла с Камилой (фигуристку обвинили в допинге — «Газета.Ru»), я была вся поникшая, думала: «Если мне сейчас плохо, то каково же ей?»

Не представляю, что она чувствовала, когда ее обвиняли в том, в чем она априори не виновата.

Фигурное катание — это такой спорт, где ты не можешь стать лучше, приняв какую-то таблеточку. Ты не поднимешь ногу выше и не прыгнешь лучше, потому что таблетки в основном развивают выносливость и силу, но нет средств, которые делают тебя талантливее. Иначе бы у нас по улице ходили одни гении.

Поэтому я, конечно, очень сильно расстроилась. Но я рада тому, что Камила — очень стойкая и сильная, что она пережила эту ситуацию. Она — молодец, и сейчас у нее все хорошо.

Она развивается и продолжает расти. Будем надеяться, что у нее еще появится шанс порадовать нас на крупных стартах.

— После Олимпиады вы с Камилой активно проводили время вместе, например, ходили на концерт Вани Дмитриенко. Тогда в соцсетях люди писали, что каждому нужен рядом такой человек, как Ева Уварова, поскольку ты помогла ей пережить этот трудный момент и забыть о последних событиях Олимпиады.

— Для меня дружба — это очень важно. Она строится на доверии. Если человек мне доверяет — я все порву, я все сделаю, чтобы он был счастлив. Когда счастлив мой близкий человек, то и мне становится хорошо.

Когда у нас с Камилой есть выходные, мы всегда стараемся находить что-то интересное, чтобы провести время. Мы любим учиться новому, познавать мир и становиться более многогранными.

— После Олимпиады ты научила Камилу танцевать вог. Долго разучивали движения?

— Это была не моя комбинация. Я позвала Камилу с собой на занятие к Наташе Мафии — это одна из самых ярких представителей вога в России. Камиле сначала было немножко тяжело, потому что это другая пластика и совершенно другая координация, которая требует времени. Так что танец — это не так легко, как выглядит со стороны.

— Ты сделала очень милое поздравление для Камилы на день рождения — собрала на видео многих звезд, которые высказали ей различные пожелания.

— Да, я собрала своих знакомых — танцоров, гимнасток (и из художественной, и из спортивной), также был один певец... Все ребята быстро откликнулись и поддержали мою идею. Мы все очень любим Камилу и знаем, что она — прекрасный человек, который заслуживает все поздравления мира.

— На том видео был твой хореограф Егор Дружинин. Он тоже следит за Камилой?

— Конечно! Он следил, узнавал, спрашивал про нее. Егор тоже один из лучших людей в моей жизни.

— Также ты подружилась из фигуристов с Евгенией Медведевой. На «Ледниковом периоде» ты дарила ей букет после их выступления с Даней Милохиным.

— Я не сказала бы, что дружу, но пару раз общалась с Женей. Мне она безумно нравится, я как раз ее поддерживала на Олимпиаде 2018 года.

Евгения очень сильно отличается от всех. У нее какая-то особенная энергетика, которая выделяет ее на фоне остальных фигуристок.

Мне нравится, что Женя развивается не только в фигурном катании, но и пробует себя как ведущая — и у нее это замечательно получается, потому что она много читает и уделяет время своему образованию. Это делает ее лучше и выделяет среди всех.

— А ты хотела бы попробовать себя на «Ледниковом периоде», как Евгения?

— Ой, ну… (смеется). После общения с фигуристами меня привлек этот вид спорта, я немножечко вдохновилась и зимой попробовала кататься — падала, вставала, потом снова каталась.

Так что думаю, да, я бы хотела попробовать себя в «Ледниковом периоде». Поддержки я делать умею, в танцах у меня есть такой опыт.

Нужно только научиться хорошо скользить, делать различные шаги и чувствовать лед, потому что в фигурном катании распределение веса довольно необычное.

В художественной гимнастике я привыкла, что у нас квадрат ровный и все тело подтянуто наверх. А в фигурном катании наоборот: ты присаживаешься чуть-чуть, переносишь вес с одного ребра на другое, скручиваешься постоянно. Это вызывает некоторое недопонимание, и появляется страх упасть, потому что лед все-таки твердый (смеется).

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«Разочаровалась в фанатах фигурного катания. Раньше мне никто не писал гадости»

— Последний вопрос по теме фигурного катания: по интернету разлетелся скриншот из чата твоего Telegram-канала, где ты подтвердила отношения твоего друга Марка Кондратюка и Александры Трусовой…

— Я не понимаю, когда люди говорят что-то и считают, что для них это позволительно, а для других людей — непозволительно (речь о том, что некоторые фанаты фигурного катания осудили Еву за высказывание об отношениях Марка — «Газета.Ru»).

Я не поддерживаю двойные стандарты, во-первых; а во-вторых, я не понимаю, почему, когда ты говоришь очевидную вещь, то для всех это становится какой-то сенсацией.

Людей очень долго шипперили, очень много видео снимали. Это, конечно же, не оставалось незамеченным с их стороны. Поэтому это совершенно нормально, и ничего плохого в этом я не вижу.

Здесь как раз интересная ситуация: я написала два слова (в ответ на слова своего подписчика «Марк с Сашей встречается!» Ева написала «Теперь да» — «Газета.Ru»).

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И что раздувают люди? Вот такое вот собрание сочинений на уровне творчества Льва Николаевича Толстого. И они все это так расписывают, что мне становится немного не по себе, потому что я не понимаю всего того ажиотажа, что вызвали два моих слова.

Когда сами фанаты говорят на эту тему — это ок. А когда я просто ответила одному человеку, который следил за мной и состоял в моем чате, сразу прилетели какие-то другие люди и начали учить меня жить.

И я сказала: «Пока! Как вы сюда пришли — так вы отсюда и выйдете. Быстро и очень спокойно».

— Ты говорила, что даже немного разочаровалась в фигурном катании из-за поведения некоторых фанатов.

— Да, я разочаровалась в фигурном катании, потому что до него у меня не было людей, которые писали бы мне какие-то гадости. Этот вид спорта — очень контрастный.

С одной стороны, он невероятнейший, а с другой, люди, которые вовлечены в этот спорт, очень узко мыслят. Они делят все на черное и белое, не понимая, что весь мир состоит из оттенков.

Есть яркие краски, но в основном все усреднено — нет абсолютно хорошего и абсолютно плохого. А в фигурном катании люди в этом плане очень критичны, поэтому я немного разочарована в людях, интересующихся этим спортом.

В танцах у нас нет такого. У нас все более адекватно, и люди способны принимать чужую позицию, не стараясь переделать человека под свои рамки. Смотрят на все шире, а не односторонне.

Я, кстати, за этой своей фразой даже не следила и вообще не поняла сначала, как ко мне люди прилетели. Смотрю — вдруг многие начали заходить в мой канал.

— Наверное, переслали в чаты по фигурному катанию и оттуда стали заходить к тебе.

— Да, поэтому теперь я запретила копирование в моем чате. Функция скриншота — ужасна, меня поражает, как люди раздувают из мухи слона. Ну если раздули — это их проблемы, мне-то что. Я спокойна.

«Глупо потратить 13 лет на художественную гимнастику и ничего не получить»

— Сейчас ты известная танцовщица, но твой путь начался с профессиональных занятий художественной гимнастикой. Причем тебе было сложно попасть в этот вид спорта.

— Да, сначала меня не хотели брать в секцию из-за возраста, а также из-за того, что у меня не было супергимнастических данных: я невысокого роста и не очень гибкая. Однако в итоге меня взяли благодаря трудолюбию, чему я была очень рада.

— Когда тебе было десять лет, ты рассказывала в интервью, что тренер мог обозвать тебя «жирной коровой», если ты набирала 400 грамм.

— Ну, это спорт. В спорте всегда все очень жестко и дисциплинированно, потому что иначе не будет никаких высоких результатов. Это первый факт, который оправдывает порой такое отношение тренеров к спортсменам.

Второй факт — это наше здоровье. При лишнем весе девочка может получить травму, и вероятность этого намного выше, чем если гимнастка худее.

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— Как при этом сохранить свою самооценку?

— Нужно принимать эти слова, но не слишком близко к сердцу. Осознавать, что стоит еще поработать, но в то же время помнить про собственное физическое и ментальное здоровье.

— Если сравнить шоу-бизнес и спорт, какая сфера кажется тебе более жесткой и конкурентной?

— На телевидении намного больше влияющих факторов, чем в спорте. В гимнастике практически все зависит от тебя самого. Конечно, бывают какие-то судейские предпочтения, но на это ты не можешь повлиять.

А телевидение — это такое место… очень интересное (улыбается).

Многое зависит от того, как тебя снимут, как тебя захотят преподнести продюсеры, как тебя покажет креативная группа, как ты выступишь, с каких ракурсов это снимут, что скажут члены жюри, что ты сам ответишь в интервью или в профайле. Там все намного сложнее.

— Ты продолжала заниматься гимнастикой почти до 17 лет, хотя к тому моменту давно поняла, что главным делом твоей жизни будут танцы.

— Да, потому что у меня была цель красиво закрыть эту дверь — получить звание мастера спорта.

Просто потратить 13 лет своей жизни на то, чтобы уйти, ничего не получив, — это глупо. Я хотела поставить жирную точку и сказать себе, что смогла преодолеть данный этап в своей жизни, несмотря на все трудности.

Официально я завершила карьеру этой зимой, когда получила удостоверение мастера спорта России по художественной гимнастике. А не тренируюсь я уже примерно год.

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— Ты отмечала, что среди гимнасток тебе нравятся Александра Солдатова, Лала Крамаренко и Евгения Канаева. При этом ты никогда не называла Дину и Арину Авериных, хотя это многолетние лидеры сборной и самый очевидный вариант. Почему?

— С Лалой я знакома с детства. Я соревновалась с ней, часто выступала на одних турнирах, и у нас был какой-то контакт.

К тому же Лала делает то, чего не делает никто другой: ее повороты, вращения, прыжки, растяжка, артистизм и харизма находятся на каком-то другом уровне. Они очень сильно отличают и выделяют Лалу среди других.

Что касается Саши Солдатовой, то я всегда ей восхищалась, — еще с тех времен, когда сама была целеустремленной гимнасткой. Она тоже очень-очень растянутая, очень нежная. На нее приятно было смотреть.

А Евгения Канаева — это мое детство. Я застала еще тот период, когда она не была олимпийской чемпионкой и когда можно было просто прийти и посмотреть на нее.

«Я бы осталась в России, пережила все трудности, а потом вышла выступать за свою страну»

— Сейчас в художественной гимнастике собираются менять правила. Если раньше больше баллов приносила трудность предмета (броски, ловли, перекаты и другие взаимодействия с предметом), то теперь будет сделан упор на артистизм и на трудность тела (повороты, пируэты, прыжки, равновесия). Гимнастика должна уйти от огромного количества бросков и стать более понятной и зрелищной. На твой взгляд, получится ли это осуществить?

— Да, мне кажется, эти изменения выведут гимнастику на новый уровень, потому что чистый механизм в упражнениях уже никому не интересен.

Хочется видеть душу спортсменов, их личность, которая может раскрыться за счет артистизма и образов, которые они будут передавать на ковре.

И, конечно же, лишние обороты — это техника и мастерство, которое теперь будет проще оценивать. Когда все делают одинаковый набор элементов, риски и броски у всех одни и те же, и сложно оценить и выбрать лучшего.

А когда появляются новые факторы, по которым можно оценить девочек, то спорт становится более конкурентным и интереснее для зрителя.

— В России тем временем вообще будут действовать свои правила — пока наши гимнастки не выступают на международных соревнованиях. В частности, спортсменки смогут делать в упражнениях столько элементов, сколько захотят.

— Это тоже круто, на мой взгляд, потому что в таком формате можно показать все мастерство девочек. Конечно, оценивать это будет сложнее. Когда есть какие-то четкие ограничения, судить намного легче, а когда кто-то делает больше элементов, а кто-то меньше…

Например, у нас в танцах, когда ты добавляешь в свой номер какие-то трюки, это ничего особого не дает. Ты можешь танцевать чисто, добавлять какие-то элементы, но оценивать это будут примерно одинаково. А в гимнастике по-другому: кто сделает больше, тот и получит оценку выше.

— Сейчас пока непонятно, когда российские спортсмены вернутся на международную арену. В фигурном катании тренеры допускают, что спортсмены будут менять гражданство. Как ты думаешь, могут ли в художественной гимнастике такие таланты, как Лала Крамаренко, задуматься о переходе, чтобы не потерять годы своей карьеры?

— Это зависит, скорее, от самого спортсмена: какой у него менталитет, насколько сильно ему хочется выступать, готов ли он принимать нынешние условия, которые выдвигает нам мир.

Я не могу судить, потому что… я бы осталась. Я бы пережила эти трудности, а потом постаралась бы выйти и выступать за свою страну.