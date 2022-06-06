«Весь турнир зациклен на чемпионстве одной команды»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал резонансное интервью клубному YouTube-каналу, в котором заявил, что в Российской премьер-лиги у «Спартака» не было шансов на победу из-за того, что «все заточено на чемпионство одной команды», а также рассказал, что в чемпионате России клуб потерял 13 очков из-за судейских ошибок. Бывший игрок и тренер красно-белых Валерий Гладилин призвал искать проблемы внутри команды, а экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин заявил о неограниченных возможностях «Зенита».

О победе в Кубке России

«Кубок — это не привилегия, это титул, который навсегда останется с нами, который будет в музее. Везде будет запечатлено, что в 2022 году «Спартак» завоевал Кубок. И никто уже не вспомнит про 10-е место», — заявил Федун.

О задачах на следующий сезон

Федун подчеркнул, что не ставит перед командой задач на следующий сезон, вспомнив легенду про Сизифа, который тащил камень в гору, но камень каждый раз скатывался вниз.

«Как только прозвучал финальный свисток кубкового финала, то все сбросилось, начался новый сезон. А в новом сезоне никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по новой», — резюмировал владелец «Спартака».

О спорных решениях судей против красно-белых

Не обошлось и без судейской темы. Федун заявил, что арбитры не должны были назначать пенальти на последних секундах Кубка против «Динамо», а игра получилась как весь чемпионат в разрезе.

«Что испытывал во время пенальти на последних минутах финала Кубка? Честно говоря, я матерился. И было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны, а я был весь на эмоциях.

«Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки и рассказать. К сожалению, такова судьба «Спартака»,

— поделился мнением функционер.

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что 13 очков, которые по словам Федуна потерял «Спартак», не спасли бы красно-белых.

«Если президент «Спартака» говорит, что клуб не досчитался 13 очков, я президенту верю всегда. Но это их бы не спасло. «Спартак» всегда борется за первое место. Хотя бы за попадание в тройку. Они бы все равно не догнали бы «Динамо». Эту тему тогда можно и не поднимать.

Это право Федуна высказываться на эту тему. Он может говорить все что угодно», — заявил Колыванов.

О гегемонии «Зенита»

Наибольший резонанс вызвали слова Федуна о том, что в российском футболе все зациклено на чемпионстве «Зенита». Он отметил, что самого начала было ясно, что москвичи не станут победителями российской премьер-лиги (РПЛ), но в Кубке можно было победить.

В разговоре с «Газетой.Ru» экс-футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин согласился с Федуном, предложив реформы, которые должны повысить конкуренцию в отечественном футболе.

«В принципе я считаю, что Федун прав. У «Зенита» есть неограниченные возможности. Когда имеешь госкорпорацию в лице «Газпрома», ты можешь все. Федун прав, что сейчас возможности «Газпрома» и «Зенита» не ограничены.

Чтобы была конкуренция, надо делать совместный пул корпораций и распределять деньги одинаково. У нас сейчас много команд, которые снимаются с ФНЛ, ФНЛ-2 из-за отсутствия денег. У нас 85-90 процентов — бюджетные команды, за них платит государство. Сейчас «Зенит» сохранит бюджет, купит, кого хочет, но какое развитие получит наш футбол? Около десяти команд снялись уже с ФНЛ и ФНЛ-2. В клубах должны быть у игроков одинаковые зарплаты, премиальные. Тогда команды будут выравниваться.

Есть местные олигархи, которые могут спонсировать команды. Надо, чтобы футбол развивался в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге. Практика показывает, что лучшие футболисты находятся на периферии. У нас нет условий для развития футбола на Дальнем Востоке, Сибири. В этом плане Федун прав», — сказал Масалитин.

А вот бывший тренер и игрок «Спартака» Валерий Гладилин призвал искать проблемы внутри команды.

«У «Спартака» очень нестабильная игра. С такой игру «Спартаку» нет смысла планировать чемпионство. Если были бы предвзятости со стороны судейского корпуса, то можно было бы предъявить претензии. Сейчас «Зенит» по всем параметрам сильнее «Спартака». Он сильнее и в организационных вопросах.

«Зенит» является суперклубом, а «Спартак» потерял этот статус. Чтобы этот статус подтверждать, надо каждый год добиваться результата. Выигрыш Кубка России — это удача. Но «Спартак» — самый популярный клуб, за который болеет вся страна. Этот имидж создавался на протяжении 100 лет.

Не надо искать причины неудач извне. Никто не борется со «Спартаком». Это все иллюзии или оправдания. Так не надо делать. «Зенит» сейчас сильнейший клуб страны. Красно-белым надо работать, чтобы вернуть былые позиции. Где-то ситуация была упущена. Сейчас я не вижу, чтобы красно-белые вернулись на те места, на которых они были», — сказал Гладилин.